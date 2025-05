LL SO: KSC rettet mit Last-Minute-Tor einen Punkt in Garching

Nach der Partie zwischen dem VfB Forstinning und dem SV Bruckmühl steht fest: Am letzten Spieltag geht es für beide Kontrahenten um nichts mehr. Forstinning muss in die Relegation, Bruckmühl steigt ab. Nach der heutigen Niederlage der Gäste steht auch fest, dass sie als Tabellenletzter runter müssen. Dabei ging das Schlusslicht zunächst in Führung, als Lennard Schweder nach 15 Minuten traf. Emir Yildirm glich in der 26. Minute aus, Dzemo Sefidanoski konnte das Spiel anschließend drehen (40.). Nach dem Seitenwechsel fielen innerhalb von sieben Minuten vier (!) Treffer. Dimitar Kirchev stellte in Minute 54 auf 3:1. Fynn Spitzer verkürzte zwei Minuten später. Wieder drei Minuten später, in der 59., stellte Leo Gabelunke den alten Abstand wieder her. Aleksandar Novakovic traf weitere zwei Minuten später zur Vorentscheidung.

VfB Forstinning – SV Bruckmühl 5:2

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (63. Valentin Bamberger), Fabien Ngounou Djayo, Korbinian Hollerieth, Dogukan Mumcu (86. Noah Klemt), Leo Gabelunke, Emir Yildirim (77. Christian Ehizibue), Dzemo Sefidanoski (77. Stefan Zollner), Aleksandar Aco Novakovic, Michael Appiah (67. Espoir Mouketo) - Trainer: Ivica Coric

SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Thomas Mühlhamer, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Marlon Radzynski (46. Johannes Wagener), Michael Kraxenberger (63. Eryk Dziduch), Albin Krasnic (63. Leon Schalli), Franz Xaver Schreder, Lennard Schweder (46. Fynn Spitzer), Lukas Huber (46. Genti Krasniqi), Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen)

Tore: 0:1 Lennard Schweder (15.), 1:1 Emir Yildirim (26.), 2:1 Dzemo Sefidanoski (40.), 3:1 Dimitar Kirchev (54.), 3:2 Fynn Spitzer (56.), 4:2 Leo Gabelunke (59.), 5:2 Aleksandar Aco Novakovic (61.)