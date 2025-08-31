LL SO: Koch gelingt Hattrick – Aubing schlägt Traunstein klar

Der SV Aubing hat am Sonntag im Heimspiel gegen den Sportbund Chiemgau Traunstein nichts anbrennen lassen und mit 5:1 gewonnen. Der 9. Spieltag der Landesliga Südost kompakt.

Auch der Platzverweis gegen SVA-Keeper Ali Boraze in der 34. Minute konnte die Gastgeber nicht ausbremsen. Nach der Pause erhöhte die Elf von Patrick Ghigani sogar durch Koch auf 5:0. Traunsteins Joker Andrii Pelypenko gelang 20 Minuten vor dem Abpfiff der Ehrentreffer. Kurz vor Schluss verabschiedete sich Sandro Discetti noch vorzeitig mit Gelb-Rot.

Der SV Aubing hat den vierten Saisonsieg eingefahren und mischt weiter in der erweiterten Spitzengruppe der Landesliga Südost mit. Torjäger Daniel Koch knipste schon nach vier Minuten zur Führung. Claudio Milican (6.), Faris Hero (25.) und erneut Koch (32.) machten schon vor dem Seitenwechsel alles klar.

Der SVA ist nach neun Spielen mit 15 Zählern Siebter. Drei Punkte fehlen bis zu den beiden punktgleichen Spitzenreitern Unterhaching II und Wasserburg. Traunstein steht nach der Pleite mit fünf Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz.

SV Aubing München – SB Chiemgau Traunstein 5:1

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Gabriel Slipac (82. Abdulbassit Djobo), Michael Appiah, Hans Haderecker (69. Leo Tomic), Aldin Bajramovic (36. Alexander Ladich), Claudio Milican, Daniel Koch (79. Abdelilah Erraji), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (60. Abdul Bangura) - Trainer: Patrick Ghigani

SB Chiemgau Traunstein: Dean Sipura, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen (21. Sandro Discetti), Mihael Paranos, Maximilian Hosp (56. Elia Hufnagl), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder (21. Genti Krasniqi), Lennard Schweder, Arber Tafilaj (71. Peter Horn), Michael Steinbacher (56. Andrii Pelypenko) - Trainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Daniel Koch (4.), 2:0 Claudio Milican (6.), 3:0 Faris Hero (25.), 4:0 Daniel Koch (32.), 5:0 Daniel Koch (53.), 5:1 Andrii Pelypenko (70.)

Rot: Ali Boraze (34./SV Aubing München/)

Gelb-Rot: Sandro Discetti (87./SB Chiemgau Traunstein/)

Spiele am Samstag:

Der Kirchheimer SC hat den FC Wacker München mit 2:1 bezwungen und befindet sich damit weiter im Tabellenmittelfeld. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam die Partie erst nach rund einer Stunde so richtig in Fahrt. Jan Köhler traf zur Führung für die Gäste (58.). Marko Ereiz erhöhte neun Minuten darauf. Anto Stipic verkürzte wenige Augenblicke vor dem Ende. Der Anschlusstreffer kam für eine Aufholjagd zu spät. Der Aufsteiger bleibt weiter unten drin. FC Wacker München – Kirchheimer SC 1:2

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Severin Buchta (74. Nam Max Nguyen), Nsimba Rogério, Armando Tischer, Anes Ziljkic (60. Jasmin Kadiric), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker (74. Luis Sailer Fidalgo), Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Luis Sako, Jan Köhler (80. Jerome Tesfaye), Luca Mauerer, Niklas Karlin (64. Florian Rädler), Peter Schmöller (34. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jan Köhler (58.), 0:2 Marko Ereiz (67.), 1:2 Anto Stipic (90.+3)

Schlusslicht SVN München musste nach der 0:9-Abreibung gegen den TSV 1860 Rosenheim im Kellerduell beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen die nächste Klatsche hinnehmen. Dieses Mal lautete das Endergebnis allerdings "nur" 0:5 aus Sicht der Gäste. Nach der Anfangsphase war noch Übleres zu befürchten gewesen. Der Aufsteiger war von Beginn an völlig überfordert. GAP-Kapitän Moritz Müller durfte innerhalb von nicht einmal einer Viertelstunde einen lupenreinen Hattrick schnüren. Bereits nach fünf Zeigerumdrehungen stand es 2:0. Der nächste Treffer gelang den Hausherren dann erst wieder nach gut einer Stunde als Jonas Poniewaz einen Elfmeter verwandelte. Knapp zehn Minuten vor dem Ende legte der Stürmer seinen zweiten Treffer nach. Die Gäste stehen damit nach neun Spielen bereits bei 49 (!) Gegentoren. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – SVN München 5:0

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Elian Schmitt (84. Vincent Finkert), Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (70. Philippe Schulz), Philipp Solleder (80. Quirin Wellenstein), Robin Reiter (61. Mouhammadou Ndiaye), Jonas Poniewaz, Noah Pawlak (61. Patrik Cerovečki), Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

SVN München: Dino Hodžić, Didier Mbida Mengue, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke (89. Hayati Yilmaz), Dylan Tougan (81. Benjamin Caulker), Enriko Kranjcec, Israel Quintero Salazar (66. Demirkaan Akdemir), Aleksandar Aco Novakovic, Ismaila Coulibaly (46. Caner Akbel), Edward Johnson, Jonah Wenzel - Trainer: Gökhan San

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Müller (3.), 2:0 Moritz Müller (5.), 3:0 Moritz Müller (17.), 4:0 Jonas Poniewaz (59. Foulelfmeter), 5:0 Jonas Poniewaz (81.)

Der ESV Freilassing zählt weiter zu den bislang größten Überraschungsteams der Landesliga Südost in dieser Saison. Der letztjährige Aufsteiger besiegte am neunten Spieltag auch den TSV Eintracht Kalsfeld und liegt dadurch nur einen Punkt hinter der Spitze auf Lauerstellung. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da brachte Daniel Aschauer die Hausherren an der Grenze zu Österreich vor rund 250 Zuschauern bereits auf die Siegerstraße. In der Folge blieb die Partie lange offen. Erst zum Anbruch der Schlussphase erlöste Simon Hafner die Freilassinger. Der erst unmittelbar zuvor erst eingewechselte Youngster traf mit seiner ersten Aktion zum 2:0-Endstand. Karlsfeld bleibt weiter ganz unten drin. ESV Freilassing – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic, Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (86. Christian Niederstrasser), Rodi Hussein (73. Felix Bischoff), Tim Bageritz, Daniel Aschauer (86. Leon Windisch), Timo Portenkirchner (83. Rejan Kryezi), Mark Kremer (75. Simon Hafner) - Trainer: Albert Deiter

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu (84. Roman Gertsmann), Lukas Paunert (60. Fitim Konjuhi), Peter Wuthe (78. Ivano Križan), Florian Schrattenecker (72. Willhelm Ampenberger), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Christoph Traub, Fabian Barth (64. Alexander Figler) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Daniel Aschauer (1.), 2:0 Simon Hafner (77.)

Gelb-Rot: Felix Schimpfermann (59./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Gelb-Rot: Simon Schlosser (85./ESV Freilassing/)

Der TSV Murnau platziert sich weiter ebenfalls unmittelbar hinter den Aufstiegsplätzen. Der Tabellenvierte siegte am Samstagnachmittag knapp gegen den TSV Kastl. Fabian Erhard brachte seine Farben nach nur vier Minuten in Führung. Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt besorgte Marco Unterholzner unmittelbar vor dem Pausenpfiff den Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff legten die Murnauer erneut einen fast optimalen Start hin. Doch Georg Kutter vergab vom Punkt. Dem Elfmeterpfiff ging ein Handspiel voraus. Der Fehlschuss rächte sich schlussendlich nicht, denn Maximilian Nebel traf nach 79 Minuten doch noch zum erlösenden Siegtreffer. Kastl verpasst einen Punktgewinn im Werdenfelser Land und kann sich nicht aus dem Abstiegskampf befreien. TSV Murnau – TSV Kastl 2:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Georg Kutter, Bastian Adelwart (86. Leon Schlichting), Jannis Braun (95. Camillo Kaspar), Sanel Dacic (92. Maximilian Wörrle), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (46. Benedikt Multerer), Maximilian Nebl (83. Murat Höbekkaya) - Trainer: Martin Wagner

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (72. Samuel Stutz), Christoph Hoffmann (72. Timo Oberreiter), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (84. Jonas Berreiter), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Fabian Erhard (4.), 1:1 Marco Unterholzner (44.), 2:1 Maximilian Nebl (79.)

Besondere Vorkommnisse: Georg Kutter (TSV Murnau) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (48.).

Spiele am Freitag:

Was für ein Last-Minute-Drama in Grünwald. Erst sah es nach einem späten Heimerfolg für die Grünwalder aus, doch dann glich Dornach noch später aus. Am Ende steht ein 1:1-Remis im Duell Absteiger gegen Aufsteiger auf der Anzeigetafel. Doch ganz von vorne. Die Gäste vom SV Dornach hatten den ersten Treffer auf dem Fuß. Fabian verschoss aber in der 24. Spielminute einen Elfmeter, also ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren dann der vermeintliche Erlösungstreffer. Laris Stjepanovic netzte in der 88. Minute für die Grünwalder ein. Adama Diarra hatte aber was gegen die Niederlage und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand. TSV Grünwald – SV Dornach 1:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic (90. Maximilian Ahammer), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, David Halbich, Niklas Kern (74. Gabriel Wanzeck), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch

SV Dornach: Leon Cuni, Manuel Wagatha, Markus Buck (34. René Reiter), Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler (52. Leon Rexhaj), Simon Kampmann, Soufian Tauber (40. Lorenz Scholz), Can Bozoglu (83. Dominik Beutler), Fabian Aicher (66. Adama Diarra) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (88.), 1:1 Adama Diarra (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Fabian Aicher (SV Dornach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (24.). Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos FC Unterföhring Unterföhring 1 0 Der VfB Hallbergmoos feiert einen Last-Minute-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Unterföhring. Durch ein Kopfballtor von Jonas Mayr in der 89. Spielminute gewannen die Hausherren. Damit klettert der VfB vorerst auf Rang neun. Der FCU hingegen rutscht bis auf Rang zwölf ab. VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Unterföhring 1:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: David Hundertmark, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (75. Andreas Giglberger), Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (79. Daniel Müller), Andreas Kostorz (75. Carl Opitz), Duje Vukman (68. Yannick Sassmann), Valentin Bamberger (68. Julian Kristo) - Trainer: Andreas Giglberger

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Tayfun Arkadas, Burhan Bahadir (89. Maick Antonio), Luis Fischer (70. Razvan Marian), Florian Orth, Marvin Kretzschmar (78. Nils Larisch), Clovis Tokoro (56. Hendrik Geiler), Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jonas Mayr (89.)

Der TSV 1860 Rosenheim siegt im Spitzenspiel ohne Mühe. Gegen den FC Schwabing gab es einen 3:0-Heimerfolg. Durch den Dreier zieht 1860 an Schwabing vorbei und hält vorerst Rang drei inne. Der FCS hingegen rutscht auf Rang vier, könnte aber im Laufe des Spieltags noch weiter runterfallen. Es dauerte bis in die 31. Spielminute, ehe das erste Tor fiel. Michael Summerer brachte die 1:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit traf Eren Emirgan zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Emirgan, der den Deckel draufpackte (47.). TSV 1860 Rosenheim – FC Schwabing 56 3:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal (85. Auron Hetemi), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (60. Edis Muhameti), Leon Tutic (63. Luis Lehmann), Steven Khong-In (88. Adnan Kasumovic), Eren Emirgan (82. Leonardo Papapicco) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl (62. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Philipp Pirch (46. Yan Bohuta), Louis Schmidt, Kasimir Lauber (62. Maurice Koller), Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (83. Noah Becker) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 221

Tore: 1:0 Michael Summerer (31.), 2:0 Eren Emirgan (43.), 3:0 Eren Emirgan (47.)