LL SO: Kirchheim siegt in Traunstein

Spiel am Dienstag: Gestern, 19:45 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein Kirchheimer SC Kirchheim 1 3 Abpfiff Der Kirchheimer SC feierte beim SB Chiemgau Traunstein einen Auswärtssieg. Roman Prokoph brachte die Gäste mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. Michael Steinbacher verkürzte in der 67. Spielminute noch einmal für die Gastgeber. In der Nachspielzeit sorgte Peter Schmöller vor 395 Zuschauern aber dann endgültig für die Entscheidung. SB Chiemgau Traunstein – Kirchheimer SC 1:3

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen, Patrick Dreßl, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (70. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder (59. Maximilian Hosp), Lennard Schweder (78. Genti Krasniqi), Arber Tafilaj (60. Mihael Paranos), Michael Steinbacher - Trainer: Gentian Vokri

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (58. Nuyan Karsak), Luis Sako (71. Florian Rädler), Jan Köhler (84. Lenny Gremm), Luca Mauerer, Niklas Karlin (80. Luka Topic), Roman Prokoph (61. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 395

Tore: 0:1 Roman Prokoph (32.), 0:2 Roman Prokoph (48.), 1:2 Michael Steinbacher (67.), 1:3 Peter Schmöller (90.+3) Spiele am Sonntag:

Erstmals Landesliga-Fußball in Aubing: Der SV empfing am Sonntagnachmittag den TSV 1860 Rosenheim im eigenen Stadion und wollte nach dem Aufstieg in der letzten Saison einen guten Start in die neue Spielzeit erwischen. Das zeigte die Elf von Patrick Ghigani von Anfang an. Die Hausherren legten vor rund 200 Zuschauern gut und los und verbuchten die ersten Abschlüsse auf den Kasten der Gäste aus Rosenheim. In der 32. Minute war es dann soweit. Daniel Koch nutzte eine Chance und brachte Aubing in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel spielte die Heimelf weiter munter. Leo Tomic erhöhte so nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 für den Aufsteiger. Und damit noch nicht genug: Eine Viertelstunde vor Schluss traf der eingewechselte Balthasar Zimmermann zum 3:0 für die Hausherren und begrub die Hoffnungen von Rosenheim, nochmal in dieses Spiel zurückzufinden. Kurz vor Schluss trafen die Gäste dann zwar noch (Johann Ngounou Djayo; 90.), für mehr reichte es aber aus Sicht der Rosenheimer nicht mehr. SV Aubing München – TSV 1860 Rosenheim 3:1

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Kevin Nsimba (23. Ben Damoah), Michael Appiah, Hans Haderecker (62. Aldin Bajramovic), Leo Tomic (59. Claudio Milican), Abdul Bangura, Artin Shamolli, Daniel Koch (76. Lionel Ndasi), Faris Hero (59. Balthasar Zimmermann)

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Auron Hetemi (58. Deniz Ünal), Simon Fischer, Luis Jesse (46. Lucas Gratt), Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (58. Leonardo Papapicco), Zaeem Syed, Edis Muhameti (58. Steven Khong-In), Johann Ngounou Djayo, Aini Merepeza

Tore: 1:0 Daniel Koch (32.), 2:0 Leo Tomic (51.), 3:0 Balthasar Zimmermann (75.), 3:1 Johann Ngounou Djayo (90.+3)

Spiele am Samstag:

Dank zweier Jokertore von Murat Höbekkaya nahm der TSV Murnau drei Punkte vom Gastspiel beim ESV Freilassing mit nach Hause. Georg Kutter brachte die Gäste nach 27 Minuten in Front. Mark Kremer glich mit dem Pausenpfiff aus. Kutter, dieses Mal vom Punkt, traf zur erneuten Führung (52.). Timo Portenkirchner gelang nach 74 Minuten dann abermals der Ausgleich. Die Schlussphase gehörte Murat Höbekkaya. 20 Minuten nach seiner Hereinnahme traf er zum 3:2, fünf Minuten später machte er den Sack vor 300 Zuschauern dann zu. ESV Freilassing – TSV Murnau 2:4

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser (70. Tim Bageritz), Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (61. Leon Windisch), Luis Jovanovic (85. Johann Spatzenegger), Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi, Felix Bischoff, Timo Portenkirchner, Mark Kremer (61. Daniel Aschauer) - Trainer: Albert Deiter

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Georg Kutter (83. Konstantin Ott), Jannis Braun, Sanel Dacic, Samuel Spieß, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (64. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Georg Kutter (27.), 1:1 Mark Kremer (45.), 1:2 Georg Kutter (52. Foulelfmeter), 2:2 Timo Portenkirchner (74.), 2:3 Murat Höbekkaya (84.), 2:4 Murat Höbekkaya (89.)

Der TSV Grünwald hat sich zum Auftakt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 4:2 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen nach neun Minuten durch Laris Stjepanovic mit 1:0 in Führung. Routinier Daniel Leugner legte schnell das 2:0 nach, ehe sich die Gäste von der Zugspitze zurückmeldeten. Jonas Schrimpf (36.) und Jonas Poniewaz (41.) egalisierten die Zwei-Tore-Führung per Doppelschlag noch vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause dauerte es nur sieben Minuten, ehe Stjepanovic erneut ins Schwarze traf. Nick Starke legte in der 79. Minute das 4:2 nach und flog kurz vor Schluss mit der Ampelkarte vom Platz. TSV Grünwald – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 4:2

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, David Wörns (46. Gabriel Wanzeck), Nick Starke, Laris Stjepanovic (92. David Keller), Fabian Traub, Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, Milan Zargar (80. Leon Sammer), Marcel Kosuch (80. Tim Schmidle) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling (64. Mouhammadou Ndiaye), Elian Schmitt, Moritz Schwarz (46. Philipp Solleder), Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (85. Philippe Schulz), Patrik Cerovečki (46. Jakob Jörg), Robin Reiter (77. Berke Tatlici), Jonas Poniewaz, Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (9.), 2:0 Daniel Leugner (26.), 2:1 Jonas Schrimpf (36.), 2:2 Jonas Poniewaz (41.), 3:2 Laris Stjepanovic (52.), 4:2 Nick Starke (79.)

Gelb-Rot: Nick Starke (88./TSV Grünwald/)

Nach einer torlosen ersten Hälfte entschied der FC Unterföhring die Partie gegen den TSV Kastl binnen neun Minuten. Joker Hendrik Geiler knipste nur 180 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 1:0 für die Hausherren. Fabian Porr legte zwei Zeigerumdrehungen später den zweiten Treffer nach. Darius Awoudja besorgte eine Viertelstunde vor Schluss den 3:0-Endstand für die Mannschaft von Trainer Sebastian Fritz. FC Unterföhring – TSV Kastl 3:0

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut (63. Hendrik Geiler), Tayfun Arkadas (63. Emre Gümüs), Burhan Bahadir (78. Mohamed Majd Al Hosaini), Luis Fischer, Florian Orth, Clovis Tokoro (78. Maick Antonio), Fabian Porr (78. Jonas Näther) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Manuel Kellermann (79. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (53. Hannes Langenecker), Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner (70. Josef Spermann), Philipp Hofmann, Michael Renner (66. Timo Oberreiter), Maximilian Damoser (79. Manuel Rott) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 251

Tore: 1:0 Hendrik Geiler (66.), 2:0 Fabian Porr (68.), 3:0 Darius Awoudja (75.)

Willkommen in der Landesliga, SVN. Der Aufsteiger kam beim TSV Eintracht Karlsfeld zum Auftakt unter die Räder. Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch und fegten vor 150 Zuschauer die Elf von Dennis Magro mit 8:2 vom Platz. Christoph Traub und Fabian Barth sorgten mit zwei Doppelpacks schnell für klare Verhältnisse. SVN-Knipser Jose Maximiliano Andrade Ceballos verkürzte mit dem Pausenpfiff auf 1:4. Doch auch nach der Pause waren die Gastgeber nicht zu bremsen. Traub mit seinem dritten Treffer (65.) und die beiden Joker Lukas Paunert (71.) und Roman Gertsmann (75.) erhöhten bis zum Beginn der Schlussviertelstunde auf 7:1. Deniz Yilmaz legte gar noch den achten Treffer nach, ehe Jose Maximiliano Andrade Ceballos kurz vor Schluss noch das 2:8 aus Sicht der Münchner gelang. TSV Eintracht Karlsfeld – SVN München 8:2

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann (58. Lukas Paunert), Fabian Schäffer (72. Tobias Beyer), Peter Wuthe, Florian Schrattenecker (65. Kilian Schestak), Jonas Kuhn, Christoph Traub (72. Roman Gertsmann), Fabian Barth (65. Kerubel Kuflu), Deniz Yilmaz - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

SVN München: Wassim Zormati, Enes Kiran, Miguel Fantl (68. Tobias Oesterle), Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Kerem Tokdemir, Dylan Tougan (61. Alexander Rojek), Cenk Imsak, Min-Kook Park (61. Enriko Kranjcec), Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Rudi Gerhartsreiter - Trainer: Dennis Magro

Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Christoph Traub (7.), 2:0 Christoph Traub (34.), 3:0 Fabian Barth (37.), 4:0 Fabian Barth (41.), 4:1 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (45.+2), 5:1 Christoph Traub (63.), 6:1 Lukas Paunert (65.), 7:1 Roman Gertsmann (75.), 8:1 Deniz Yilmaz (78.), 8:2 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (88.)

Spiel am Freitag: