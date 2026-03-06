 2026-03-05T07:49:35.839Z

LL SO: Kirchheim besiegt Aubing klar und blickt nach oben

24. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Konnte mit dem Kirchheimer SC drei Punkte einfahren: Luis Sailer Fidalgo.
Konnte mit dem Kirchheimer SC drei Punkte einfahren: Luis Sailer Fidalgo. – Foto: Bernhard Schmöller

Am Freitagabend konnte sich der Kirchheimer SC klar gegen den SV Aubing durchsetzen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
5
2
Abpfiff

Der Kirchheimer SC konnte sich am Ende über einen ungefährdeten 5:2-Heimsieg freuen. Dabei gingen zunächst die Gäste aus Aubing in Front, als Thomas Graml in der 16. Minute traf. Die Führung hielt nur zehn Minuten, Sami Benrabh konnte ausgleichen. Noch vor der Pause stellte Peter Schmöller vom Punkt die Weichen auf Heimsieg. Die Siegerstraße sollten die Kirchheimer nicht mehr verlassen, nach dem Seitenwechsel erhöhten Roman Prokoph, Jan Köhler und Luca Mauerer innerhalb von einer guten Viertelstunde auf 5:1 (50., 57. und 66.). Im Anschluss traf Nuyan Karsak ins eigene Tor (74.), Aubing konnte jedoch keine weitere Gefahr ausstrahlen. Kirchheim klettert auf Rang sieben, Aubing bleibt Zehnter.

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:00


Morgen, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Spiel am Sonntag

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
12:30