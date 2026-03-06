LL SO: Kirchheim besiegt Aubing klar und blickt nach oben

Der Kirchheimer SC konnte sich am Ende über einen ungefährdeten 5:2-Heimsieg freuen. Dabei gingen zunächst die Gäste aus Aubing in Front, als Thomas Graml in der 16. Minute traf. Die Führung hielt nur zehn Minuten, Sami Benrabh konnte ausgleichen. Noch vor der Pause stellte Peter Schmöller vom Punkt die Weichen auf Heimsieg. Die Siegerstraße sollten die Kirchheimer nicht mehr verlassen, nach dem Seitenwechsel erhöhten Roman Prokoph, Jan Köhler und Luca Mauerer innerhalb von einer guten Viertelstunde auf 5:1 (50., 57. und 66.). Im Anschluss traf Nuyan Karsak ins eigene Tor (74.), Aubing konnte jedoch keine weitere Gefahr ausstrahlen. Kirchheim klettert auf Rang sieben, Aubing bleibt Zehnter.