LL SO: Keeper fliegt & spätes Tor- Grünwald rettet Punkt in Schwabing

Der FC Schwabing verlor gegen den TSV Grünwald am Ende zwei Punkte. Dabei ging der TSV früh in Führung, als Kapitän Marco Bornhauser nach sechs Minuten traf. Bendix Kruse egalisierte jedoch nur fünf Minuten später. In der 32. Minute flog Grünwalds Torwart Lukas Brandl mit glatt Rot vom Platz, da er den Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand berührte. Erst im zweiten Durchgang nutzte Schwabing die Überzahl, als Yannick Schad in der 49. Minute traf. Der Drops war damit aber nicht gelutscht, Marco Bornhauser hatte in der Nachspielzeit noch eine späte Antwort parat (90.+2). Tabellarisch ändert sich wenig, Grünwald bleibt vorerst Dritter, Schwabing ist nun Fünfter.

FC Schwabing 56 – TSV Grünwald 2:2

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle (60. Florian Mayer), Flint Kapusta, Marco Musso (84. Rafael Hinrichs), Philipp Schuck, Bendix Kruse (68. Korbinian Benkel), Maurice Koller (89. Noah Becker), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina, Leon Sammer (46. David Halbich), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, Marcel Kosuch, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen)

Tore: 0:1 Marco Bornhauser (6.), 1:1 Bendix Kruse (11.), 2:1 Yannick Schad (49.), 2:2 Marco Bornhauser (90.+2)

Rot: Lukas Brandl (32./TSV Grünwald/)

