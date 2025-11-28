Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Remis in der Nachspielzeit: Beim FC Schwabing erzwang der TSV Grünwald in Unterzahl einen späten Punkt. – Foto: Markus Nebl
LL SO: Keeper fliegt und später Ausgleich - Grünwald rettet Punkt in S
Grünwald und Schwabing eröffnen den letzten Spieltag des laufenden Kalenderjahrs, beide Mannschaften trennt im oberen Drittel nur ein Punkt. Die Begegnung zwischen Traunstein und Karlsfeld ist abgesagt worden. Der Spieltag in der Übersicht.