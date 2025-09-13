LL SO: Kastl & Kirchheim in Torlaune - Traunstein gewinnt Kellerkrimi

Am Samstag konnten Kirchheim und Kastl gegen die Leidtragenden Garmisch-Partenkirchen und SVN München deutliche Siege einfahren. Traunstein konnte das Kellerduell bei Wacker für sich entscheiden, Murnau bezwang Schwabing. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag: Heute, 14:00 Uhr FC Wacker München FC Wacker M. SB Chiemgau Traunstein Traunstein 0 1 Der SB Chiemgau Traunstein hat das Kriseduell mit Wacker München knapp für sich entschieden. Gentian Vokri erzielte den späten Treffer der Partie (76.). Traunstein überholt mit dem zweiten Saisonsieg die Kontrahenten aus München und klettern auf Rang 15. Wacker rutscht auf den vorletzten Platz ab, beide Mannschaften trennt aber nur ein Punkt. FC Wacker München – SB Chiemgau Traunstein 0:1

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Leon Bauer, Anto Stipic, David Topic, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen (85. Fedja Huskic), Jannik Bosnjak (63. Armando Tischer), Severin Buchta, Nam Max Nguyen, Anes Ziljkic - Trainer: Fabian Lamotte

SB Chiemgau Traunstein: Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Elia Hufnagl (63. Arber Tafilaj), Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (83. Peter Horn), Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi, Lennard Schweder (74. Luca Paticchia), Michael Steinbacher - Trainer: Gentian Vokri

Tore: 0:1 Gentian Vokri (76.) Heute, 15:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl SVN München SVN München 5 1 Abpfiff Fünf Buden schenkte der TSV Kastl Schlusslicht SVN München ein. Im ersten Durchgang waren Michael Renner, Timo Oberreiter und Samuel Stutz erfolgreich (4., 11. und 39.). Nach einer gespielten Stunde erhöhte Sebastian Spinner auf 4:0, Ishaq Khalil betrieb mit seinem Treffer Ergebniskosmetik (66.) Den Schlussakkord spielte aber wieder der TSV, Spinner war ein weiteres Mal erfolgreich (76.). Kastl klettert mit dem Heimsieg auf Platz 13. TSV Kastl – SVN München 5:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (63. Philipp Hofmann), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (79. Manuel Rott), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (79. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (63. Maximilian Damoser), Lukas Auberger (59. Manuel Kellermann), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

SVN München: Niklas Leitermann, Youssuf Hassan, Jonah Wenzel, Julien Santana-Mielke (62. Altan Duman), Dylan Tougan (46. Ishaq Khalil), Besart Murtezi, Yassin Ayed, Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Baldwin Wilson (56. Hayati Yilmaz), Edward Johnson (46. Enriko Kranjcec), Didier Mbida Mengue (40. Ismaila Coulibaly) - Trainer: Gökhan San

Tore: 1:0 Michael Renner (4.), 2:0 Timo Oberreiter (11.), 3:0 Samuel Stutz (39.), 4:0 Sebastian Spinner (61. Foulelfmeter), 4:1 Ishaq Khalil (66.), 5:1 Sebastian Spinner (76.) Heute, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. Kirchheimer SC Kirchheim 0 5 Abpfiff Ebenfalls fünf Dinger musste der FC Garmisch-Partenkirchen schlucken. Nach den Treffern von Leon Reilhac und Korbinian Vollmann führte der Kirchheimer SC zur Pause mit 2:0 (5. und 37.). Nach dem Pausentee sorgte Luca Mauerer in der 62. Minute für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss drehten die Gäste nocheinmal auf, Sami Benrabh und Marco Flohrs erhöhten auf 5:0 (87. und 90.). Kirchheim steht nun mit 18 Zählern im Tabellenmittelfeld, Garmisch-Partenkirchen fällt mit acht Punkten weniger auf den 14. Platz zurück. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – Kirchheimer SC 0:5

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (85. Philippe Schulz), Nicolai Bierling, Mouhammadou Ndiaye (70. Noah Pawlak), Lukas Kunzendorf (63. Gabriel Taffertshofer), Jonas Schrimpf, Berke Tatlici (46. Philipp Solleder), Lucas Pfefferle, Jonas Poniewaz, Lukas Ende (75. Patrik Cerovečki) - Trainer: Markus Ansorge

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Thomas Branco De Brito (16. Luka Topic), Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Korbinian Vollmann (76. Jan Köhler), Luis Sako (66. Marco Flohrs), Leon Reilhac (82. Nico Eckerl), Luca Mauerer, Niklas Karlin (66. Sami Benrabh) - Trainer: Steven Toy

Tore: 0:1 Leon Reilhac (5.), 0:2 Korbinian Vollmann (37.), 0:3 Luca Mauerer (62.), 0:4 Sami Benrabh (87.), 0:5 Marco Flohrs (90.) Heute, 16:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau FC Schwabing 56 FC Schwabing 2 1 Abpfiff Der TSV Murnau hat den FC Schwabing am Ende knapp mit 2:1 bezwungen. Tizian Schatto und Maximilian Nebl stellten die Weichen in Halbzeit eins auf Heimsieg (30. und 40.). Bendix Kruse markierte in der 78. Minute den Anschlusstreffer, den Ausgleich konnte Schwabing aber nicht mehr erzielen. Murnau klettert mit den drei Punkten auf den zweiten Rang und bleibt am Spitzenreiter Unterhaching II dran. Schwabing fällt auf den siebten Platz zurück. TSV Murnau – FC Schwabing 56 2:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (61. Leon Schlichting), Georg Kutter, Bastian Adelwart (75. Nick Ostler), Jannis Braun (90. Fabian Heiland), Sanel Dacic (86. Benedikt Multerer), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (64. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (88. Noah Becker), Jonas Jehle (46. Bendix Kruse), Philipp Pirch, Rafael Hinrichs (46. Korbinian Benkel), Flint Kapusta (85. Louis Schmidt), Philipp Schuck, Giacinto Sibilia, Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (46. Niklas Tatzer) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg)

Tore: 1:0 Tizian Schatto (30.), 2:0 Maximilian Nebl (40.), 2:1 Bendix Kruse (78.) Spiele am Freitag:

Der VfB Hallbergmoos-Goldach schließt auf die Spitzengruppe der Landesliga Südost auf. Die Gastgeber schlugen zum Auftakt des 11. Spieltags den ESV Freilassing. Die Entscheidung fiel dank zweier später Treffer. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mussten die Zuschauer in Hallbergmoos lange warten, bis es so richtig interessant wurde. Christian Noederstrasser leitete die spektakuläre Schlussphase ein. Der Freilassinger sah binnen weniger Augenblicke in der 80. Minute die Ampelkarte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Fünf Zeigerumdrehungen später brachte Carl Opitz die Hausherren nach einem Eckball per Kopf auf die Siegerstraße. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte Moritz Sassmann vom Elfmeterpunkt aus den Deckel drauf. Sekunden zuvor hatte Simon Schlosser ebenfalls die gelb-rote Karte gesehen. Der ESV musste die letzten Augenblicke somit mit nur neun Mann beenden. VfB Hallbergmoos-Goldach – ESV Freilassing 2:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (81. Emil Kierdorf), Tobias Krause (70. Duje Vukman), Florian Schmuckermeier (76. Julian Kristo), Moritz Sassmann, Johannes Petschner (63. Valentin Thalmeier), Valentin Bamberger (46. Arian Kurmehaj) - Trainer: Andreas Giglberger

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (87. Rodi Hussein), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (91. Johann Spatzenegger), Rejan Kryezi (80. Felix Bischoff), Leon Windisch (64. Mark Kremer), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Carl Opitz (85.), 2:0 Moritz Sassmann (90.+4 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Christian Niederstrasser (80./ESV Freilassing/)

Gelb-Rot: Simon Schlosser (94./ESV Freilassing/)

Am Freitagabend blickten wohl viele Augen nach Rosenheim. Dort stand das Derby und Topspiel an. Der Tabellendritte, der TSV 1860, empfing den Zweiten, den TSV 1880 Wasserburg. Am Ende behielten die Sechziger die Oberhand. Zum Mann des Spiels wurde vor einer Traumkulisse von mehr als 600 Zusehern Eren Emirgan. Der Neuzugang erzielte beide Treffer für den Ex-Regionalligisten. Der Offensivakteur brachte die Rot-Weißen zunächst nach 22 Minuten auf die Siegerstraße. Tief in der Nachspielzeit machte er seinen Doppelpack perfekt und damit den nächsten Dreier für die Rosenheimer. Die Gäste, die ohne ihren Topstürmer Robin Ungerath antreten mussten, müssen damit Spitzenreiter SpVgg Unterhaching ziehen lassen. Rosenheim überholt den Lokalrivalen mit dem Sieg im direkten Duell sogar in der Tabelle. TSV 1860 Rosenheim – TSV 1880 Wasserburg 2:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (75. Nick Scott), Deniz Ünal, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (95. Aini Merepeza), Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (62. Simon Fischer), Leon Tutic (70. Noah Markulin), Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (65. Danilo Dittrich), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck, Thomas Voglmaier, Vinzenz Egger (80. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller

Zuschauer: 640

Tore: 1:0 Eren Emirgan (22.), 2:0 Eren Emirgan (90.+7)

Nicht nur Rosenheim hat Wasserburg überholt, sondern auch der TSV Grünwald. Der Bayernliga-Absteiger besiegte den FC Unterföhring kurze Zeit später mit 4:1. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Daniel Leugner brachte den TSV nach nur sechs Minuten in Führung. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel. Das Warten der Fans vor Ort lohnte sich im zweiten Durchgang dafür umso mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff bekamen die knapp 120 Zuschauer innerhalb von drei Minuten gleich drei Treffer zu sehen. Zunächst erhöhte Marcel Kosuch für Grünwald (50.). Im direkten Gegenzug gelang Florian Orth der Anschlusstreffer. Der Jubel und die Hoffnung auf ein Comeback hielten jedoch nur wenige Sekunden. Laris Stjepanovic stellte Sekunden später den alten Abstand wieder her. Knapp 20 Minuten vor dem Ende schwächte Grünwald sich selbst. Nick Starke sah die gelb-rote Karte. Doch der Sieg der Grünwalder geriet nicht mehr ins Wanken. Im Gegenteil: Laris Stjepanovic machte nach 77 Zeigerumdrehungen den endgültigen Deckel drauf. TSV Grünwald – FC Unterföhring 4:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic (90. Felix Triftshäuser), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich, Marcel Kosuch (79. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Sahin Bahadir, Taha Bulut (67. Nils Larisch), Burhan Bahadir, Emre Gümüs (46. Fabian Porr), Luis Fischer (46. Hendrik Geiler), Florian Orth, Razvan Marian (46. Tayfun Arkadas), Maick Antonio, Clovis Tokoro (78. Marvin Kretzschmar) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Leugner (6.), 2:0 Marcel Kosuch (50.), 2:1 Florian Orth (52.), 3:1 Laris Stjepanovic (52.), 4:1 Laris Stjepanovic (77.)

Gelb-Rot: Nick Starke (71./TSV Grünwald/)

Die SpVgg Unterhaching II hat die Niederlage des TSV 1880 Wasserburg ausgenutzt und die Tabellenführung ausgebaut. Auch Aufsteiger SV Dornach konnte die Profi-Reserve des Regionalligisten nicht stoppen. Tizian Zimmermann brachte Haching mit einem Doppelschlag bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Sein erster Streich gelang ihm nach 21 Minuten. Zum psychologisch optimal Zeitpunkt legte der Kapitän mit dem Pausenpfiff nach. Nach genau einer Stunde konnten die Dornen verkürzen. Mehr gelang dem Aufsteiger jedoch nicht. Denn Jason Eckl legte für die Spielvereinigung 14 Minuten wieder nach. Ein Eigentor von Markus Buck besiegelte den nächsten Dreier für Haching. SpVgg Unterhaching II – SV Dornach 4:1

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Tizian Zimmermann, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

SV Dornach: Leon Cuni, Markus Buck, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Fabian Aicher, Lorenz Scholz - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Tore: 1:0 Tizian Zimmermann (21.), 2:0 Tizian Zimmermann (45.), 2:1 Manuel Ring (60.), 3:1 Jason Eckl (74.), 4:1 Markus Buck (81. Eigentor)

Spiel am Sonntag: