Der TSV Grünwald will nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder drei Punkte einfahren. – Foto: Stefan Schmiedel/Fupa
LL SO: Karlsfeld dominiert Aufstiegsaspirant – Traunstein gewinnt spät
Am 16. Spieltag der Landesliga Südost schnappte sich Eintracht Karlsfeld einen Kantersieg über den Tabellenzweiten TSV Murnau. SVN München hält immer noch die rote Laterne. Dank eines späten Traunsteiner Treffers, fahren die Münchner ohne Punkte nach Hause.