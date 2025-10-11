LL SO: Karlsfeld befreit sich mit 6:0 - Murnau bleibt oben dran

Spiele am Samstag

Der TSV Kastl hat sich gegen den SB Chiemgau Traunstein die drei Punkte im Keller-Duell gesichert. Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch Timo Oberreiter in Führung. In der 56. Minute konnte Traunstein durch Mihael Paranos noch ausgleichen, doch Kastl traf erneut zur Führung (65.). Diesmal war der Torschütze Michael Renner. Traunstein versuchte alles, doch stellte sich in der Schlussphase selbst ein Beim. Erst flog Julian Höllen in der 85. Minute vom Platz, dann auch noch Teamkollege Michael Steinbacher in der fünften Minute der Nachspielzeit. So hieß es bei Abpfiff 11 gegen 9. TSV Kastl – SB Chiemgau Traunstein 2:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (61. Manuel Kellermann), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (66. Anton Kriner), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (93. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Jonas Berreiter) - spielender Co-Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Emil Tersteegen (87. Genti Krasniqi), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (76. Lennard Schweder), Gentian Vokri, Arber Tafilaj (66. Andrii Pelypenko), Julian Höllen, Michael Steinbacher - Spielertrainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 325

Tore: 1:0 Timo Oberreiter (29.), 1:1 Mihael Paranos (56.), 2:1 Michael Renner (65.)

Rot: Julian Höllen (85./SB Chiemgau Traunstein/)

Rot: Michael Steinbacher (95./SB Chiemgau Traunstein/)

Der TSV 1860 Rosenheim und der FC Unterföhring trennten sich remis. Vor nur 112 Zuschauern brachte Liam Markulin den TSV 1860 Rosenheim in der 18. Minute in Führung. Diese währte bis zur 62. Minute, als Unterföhrings Clovis Tokoro der Ausgleich gelang. Danach konnte keine Mannschaft mehr den entscheidenden Angriff fahren. Für die Münchner ist der Punkt nach zuletzt zwei torlosen Niederlagen ein Erfolg. Rosenheim hingegen verpasst den Sprung nach oben. TSV 1860 Rosenheim – FC Unterföhring 1:1

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (64. Nick Scott), Simon Fischer, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (67. Edon Xhelili), Edis Muhameti (57. Audai Elghatous), Noah Markulin (84. Leonardo Papapicco), Eren Emirgan (90. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Burhan Bahadir (46. Florian Orth), Luis Fischer, Razvan Marian (11. Vincent Gmelch) (73. Hendrik Geiler), Maick Antonio, Marvin Kretzschmar, Clovis Tokoro, Nils Larisch (73. Tayfun Arkadas) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Liam Markulin (18.), 1:1 Clovis Tokoro (62.)

Die Serie des FC Wacker München ist gerissen. Drei Spiele in Folge hatte die Elf von Trainer Fabian Lamotte gewonnen, gegen den ESV Freilassing gab es, wie schon gegen den SB Chiemgau Traunstein, eine Niederlage. Die Teams Richtung Salzburger Grenze scheinen den Münchnern nicht zu liegen. Spieler des Tages war Timo Portenkirchner, der für den ESV in der 21. und 49. Spielminute einnetzte. Dem FC Wacker München gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Jannik Bosnjak (42.) Für Freilassing war es der erste Sieg seit Ende August! Das Team hat dennoch vier Punkte mehr auf dem Konto als der FC Wacker München. FC Wacker München – ESV Freilassing 1:2

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (78. Nsimba Rogério), Leon Bauer, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti (67. Anes Ziljkic), Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Matija Abazovic, Jasmin Kadiric - Trainer: Fabian Lamotte

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser (75. Rejan Kryezi), Georg Wieser, Aldrin Selimi, Marius Koller, Simon Schlosser (82. Rodi Hussein), Maximilian Streibl, Dominik Krein (56. Simon Hafner), Felix Bischoff (56. Mark Kremer), Daniel Aschauer (67. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (21.), 1:1 Jannik Bosnjak (42.), 1:2 Timo Portenkirchner (49.)

Was für eine Befreiung für den TSV Eintracht Karlsfeld. Beim Duell der Teams aus dem Tabellenkeller erwischten die Münchner einen Sahne-Tag und konnte sich souverän mit 6:0 durchsetzen. Fabian Barth stellte bereits in der 6. Minute die Weichen auf Sieg. Teamkollege Kuhn erhöhte in der 35. Minute, ebenso wie Yilmaz (57.) und Barth (77.). Danach wurde es für Garmisch-Partenkirchen ergebnistechnisch so langsam richtig bitter. Kuhn traf in der 84. und 88. Spielminute erneut und schnürte so einen Dreierpack. Die Lage beim 1: FC GAP bleibt also weiter angespannt. Es setzte in dieser Saison schon mehrere hohe Niederlagen, gleichzeitig konnte man aber auch torreiche Siege einfahren. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Eintracht Karlsfeld 0:6

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (66. Gabriel Taffertshofer), Philipp Solleder (77. Moritz Schwarz), Robin Reiter (58. Patrik Cerovečki), Jonas Poniewaz, Lukas Ende (80. Noah Pawlak) - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber, Jonas Eicher, Fitim Konjuhi (86. Felix Schimpfermann), Fabian Schäffer (86. Ivano Križan), Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Lorent Ismajli (68. Tobias Beyer), Fabian Barth (83. Roman Gertsmann), Deniz Yilmaz - Trainer: Fabio Meikis - Spielertrainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Fabian Barth (6.), 0:2 Jonas Kuhn (35.), 0:3 Deniz Yilmaz (57.), 0:4 Fabian Barth (77.), 0:5 Jonas Kuhn (84.), 0:6 Jonas Kuhn (88.)

Rot: Mouhammadou Ndiaye (75./1.FC Garmisch-Partenkirchen/)

Rot: Deniz Yilmaz (79./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Die Drachen freuen sich über die nächsten drei Punkte und haben nach 15 Spieltagen schon 30 Zähler auf dem Konto. Da Wasserburg und Schwabing noch nicht gespielt haben, reicht das vorübergehend für Platz 2. Gegen den SV Dornach war Tizian Schatto der Torschütze der Partie, der in der 45. Minute für den TSV Murnau traf. Aufsteiger Dornach steht weiter knapp oberhalb der Relegationsränge. Für Murnau geht's nächsten Freitag in Karlsfeld weiter, Dornach empfängt einen Tag später Kastl. TSV Murnau – SV Dornach 1:0

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (73. Leon Schlichting), Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun (89. Camillo Kaspar), Sanel Dacic (63. Murat Höbekkaya), Fabian Heiland (90. Maximilian Wörrle), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (56. Konstantin Ott) - Trainer: Martin Wagner

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha (74. Dominik Beutler), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Simon Kampmann (59. Sebastian Mandler), Marko Todorovic (63. Manuel Ring), Leon Rexhaj, Soufian Tauber, Can Bozoglu (78. Asaad Khalil), Lorenz Scholz (46. Amin Idrissi) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 385

Tore: 1:0 Tizian Schatto (44.)

Spiele am Freitag