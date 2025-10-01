LL SO: Hattrick macht's deutlich - Kirchheimer SC besiegt SVN München

Der Kirchheimer SC hat das erste Spiel des 14. Spieltags gegen das Schlusslicht SVN München klar für sich entschieden. Der Spieltag in der Übersicht.

Bereits nach drei Minuten klingelte es das erste Mal im Tor des Tabellenletzten SVN München, Peter Schmöller traf per Strafstoß. Eine knappe halbe Stunde später erhöhte Leon Reilhac. Nach dem Seitenwechsel konnte der SVN durch den Treffer von Julien Santana-Mielke verkürzen (50.). In der Folge riss Luis Sako die Partie an sich, als er einen Hattrick innerhalb von 14 Minuten schnürte (57., 60. und 71.). Damit beseitigte er alle Zweifel, die drei Punkte bleiben in Kirchheim. Die Gastgeber klettern zunächst auf den siebten Platz.

Kirchheimer SC – SVN München 5:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (64. Marinus Bachleitner), Luis Sako (71. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (84. Marco Wilms), Peter Schmöller (69. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

SVN München: Niklas Leitermann, Enes Kiran, Mehmet Köse (82. Youssuf Hassan), Jonah Wenzel, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke, Rany Mohamed Hassan Elbelouny (58. Besart Murtezi), Enriko Kranjcec (61. Yassin Ayed), Ishaq Khalil (71. Aleksandar Aco Novakovic), Baldwin Wilson (89. Hayati Yilmaz), Edward Johnson - Trainer: Gökhan San

Tore: 1:0 Peter Schmöller (3. Foulelfmeter), 2:0 Leon Reilhac (34.), 2:1 Julien Santana-Mielke (50.), 3:1 Luis Sako (57.), 4:1 Luis Sako (60.), 5:1 Luis Sako (71.)