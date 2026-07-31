LL SO: Hallbergmoos schlägt Aubing, KSC siegt gegen Schwabing

Durch eine Sieg gegen den FC Schwabing setzt sich der Kirchheimer SC (blau) vorerst an die Spitze der Landesliga Südost. – Foto: Bernhard Schmöller

Der VfB Hallbergmoos-Goldach fährt einen souveränen Sieg gegen den SV Aubing München ein, der Kirchheimer SC sichert sich mit einem Erfolg gegen den FC Schwabing die Tabellenführung. Alle Spiele am vierten Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Der Kirchheimer SC schlägt den FC 1956 Schwabing und übernimmt die Tabellenführung der Landesliga Südost. In der 24. Minute gingen die Gäste zunächst durch einen Treffer von Philipp Schnuck in Führung. Der KSC ließ sich jedoch nicht beirren, Peter Schmöller drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einem Doppelpack (27. und 33.). Der knappe Vorsprung blieb bis in die Schlussphase bestehen. Dann sorgte Roman Prokoph für die Entscheidung (82.), bevor Samir Benrabh den starken Kirchheimer Auftritt mit dem 4:1 vollendete (85.).

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt souverän gegen den SV Aubing und hält den Anschluss an die Tabellenspitze. Tobias Krause brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, wenige Minuten später erhöhte Emil Kierdorf auf 2:0 (33.). Im zweiten Durchgang schnürte Krause dann seine Doppelpack und sorgte gleichzeitig für die Vorentscheidung (57.).

Der Treffer zum 1:3 durch Faris Hero in der 74. Minute war nur noch Ergebniskosmetik, kurz vor Schluss sorgte Luke Nauen schließlich für den 4:1-Endstand aus Sicht von Hallbergmoos.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 4:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Benedikt Orth, Martin Zentrich, Tobias Krause (85. Luke Nauen), Duje Vukman (72. Agon Morina), Simon Werner (90. Valentin Bamberger), Emil Kierdorf (66. Arian Kurmehaj), Felix Günzel

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Michael Appiah, Ben Damoah (86. David Zovko), Aldin Bajramovic (69. Yassin Ayed), Adonis Morina, Abdul Bangura, Leo Tomic, Marco Brand (69. Stefan Sirotko), Daniel Koch (43. Faris Hero), Balthasar Zimmermann (76. Christoph Sdzuy)

Tore: 1:0 Tobias Krause (24.), 2:0 Emil Kierdorf (33.), 3:0 Tobias Krause (57.), 3:1 Faris Hero (74.), 4:1 Luke Nauen (87.)

Spiel am Sonntag: