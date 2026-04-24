LL SO: Hallbergmoos bestraft Fehler des FC Schwabing eiskalt

Der VfB durfte drei Punkte bejubeln. – Foto: Stefan Schmiedel

Für den VfB Hallbergmoos-Goldach und den FC Schwabing geht es an den verbleibenden Spieltagen nur noch um die "Goldene Ananas". Zum Auftakt des 31. Spieltags der Landesliga Südost geht es für die gewann der FCU das Duell zweier Tabellennachbarn.

Der 31. Spieltag der Landesliga Südost ist mit einem vergleichsweise unbedeutenden Spiel eröffnet. Sowohl für den VfB Hallbergmoos-Goldach als auch den FC Schwabing geht es bis zur Sommerpause faktisch um nichts mehr.

Der VfB entschied das Duell zweier Tabellennachbarn auf überschaubarem Niveau schlussendlich souverän. Arian Kurmehaj nutzte zwei Patzer in der Schwabinger Defensive. Nach vier Minuten schob er zum Blitzstart für das Heimteam ein. FCS-Keeper Valentin Meyer ließ eine Hereingabe abprallen. Kurmehaj bedankte sich.

Zu Beginn der Schlussphase erzielte er die Entscheidung. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste legte er seinen zweiten Treffer an diesem Abend nach.