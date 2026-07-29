LL SO: Hachinger Reserve erlebt Debakel – Türkgücü siegt spektakulär

Absteiger Türkgücü München (rot) gewinnt ein furioses Duell mit dem TSV Grünwald. – Foto: Stefan Schmiedel

Der TSV Grünwald unterliegt Türkgücü München, Planegg-Krailling freut sich über den ersten Saisonsieg, der FC Moosinning lässt dem TSV Kastl keine Chance und der TSV Murnau fertigt die Reserve der SpVgg Unterhaching ab. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Der ESV Freilassing gewinnt souverän gegen den SSV Eggenfelden. Mann des Tages war Timo Hofer, der den Gastgebern mit einem frühen Doppelpack in der ersten Hälfte (13. und 19.) die drei Punkte sicherte. Durch den zweiten Sieg in Folge kann sich der ESV in der Tabelle vorerst nach oben orientieren.

Ivan Martinovic (50.), erneut Awata (59.) und Simeon Aleksandrov (65.) knipsten allesamt und drehten die Partie damit komplett. Stjepanovic konnte zwar noch einmal verkürzen (66.), Türkgücü antwortete aber umgehend mit dem 5:3 durch Martinovic. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber mit einem Platzverweis gegen Mohamed Bekaj dann selbst und Grünwald schaffte in der Nachspielzeit durch Daniel Leugner noch einmal den Anschlusstreffer, nichtsdestotrotz rettete Türkgücü den Vorsprung über die Zeit.

Türkgücü München gewinnt einen spektakulären Schlagabtausch gegen den TSV Grünwald. In der 13. Minute konnten die Gäste durch einen Treffer von Laris Stjepanovic zunächst in Führung gehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mohamed Awata (19.) schickte Daniel Leugner Türkgücü dann auch mit einem knappen Rückstand in die Kabine (42.). Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren dann auf.

Dominik Besel (47.) und zweimal Karl-Heinz Lappe (52. und 54.) knipsten innerhalb von nur neun Minuten gleich dreifach und brachten Lerchenau zurück in die Partie. Das bessere Ende hatte dennoch Planegg-Krailling für sich. Vinzenz Wolf schaffte in der Nachspielzeit den Lucky Punch und bewahrte den SVP damit vor dem dritten Remis im dritten Spiel.

Der SV Planegg-Krailling setzt sich in einer wilden Partie gegen den SV Nord München-Lerchenau durch und ist in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Aleksandar Demonjic brachte die Gäste schon in der vierten Minute per Elfmerter in Front, Luka Karadza sorgte in der Folge mit einem Doppelpack für eine 3:0-Pausenführung für den SVP. Diese hatte nach der Halbzeit aber nicht lange Bestand.

Der FC Moosinning fährt einen ungefährdeten Sieg gegen den TSV Kastl ein. Die Gastgeber gaben schon früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Can Bozoglu (3.), Fabian Ulitzka (11.) und Mohamed Abdane (44.) sorgten für eine komfortable Führung zur Pause. Auch im zweiten Durchgang ließ Moosinning nicht locker.

Georg Ball erhöhte baute den Vorsprung weiter aus (53.), bevor Mert Güzelarslan in der 62. Minute sogar auf 5:0 erhöhte. Nevio Pichler betrieb mit dem einzigen Treffer des Tages für den TSV in der 83. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

FC Moosinning – TSV Kastl 5:1

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann (78. Yven Bölke), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Georg Ball (65. Liam Fitzpatrick), Fabian Ulitzka, Felix Meier (78. Elias Faust), Abdelaziz Abdane, Tobias Killer (54. Mert Güzelarslan), Maximilian Siebald, Can Bozoglu

TSV Kastl: Andreas Peller, Lukas Auberger (69. Jan Rieder), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Lukas Bürgel, Arjan Ademaj (46. Lucas Oldenburger), Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (69. Alexander Fuchshuber), Manuel Schwaighofer (69. Nevio Pichler), Michael Renner (76. Luan Ademaj)

Tore: 1:0 Can Bozoglu (3.), 2:0 Fabian Ulitzka (11.), 3:0 Mohamed Abdane (44.), 4:0 Georg Ball (53.), 5:0 Mert Güzelarslan (62.), 5:1 Nevio Pichler (83.)

Der VfB Forstinning gewinnt knapp gegen den SB Chiemgau Traunstein. Cem Cevizci brachte den VfB in der zweiten Minute in Führung, kurz vor der Pause konnte Nick Schreiber das Spiel jedoch ausgleichen. Die Entscheidung fiel dann in der 70. Minute. Aleksandar Novakovic stellte auf 2:1 für die Hausherren, Traunstein fand auf den erneuten Rückstand keine Antwort mehr und musste sich entsprechend knapp geschlagen geben. VfB Forstinning – SB Chiemgau Traunstein 2:1

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Dzemo Sefidanoski (90. Julian Kristo), Aleksandar Aco Novakovic (89. Yazar Taskin), Anes Sefidanoski (76. Emir Yildirim), Luca Mancusi, Michele Cosentino, Cem Cevizci (57. Antonio Saponaro)

SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Valton Avdullahi (71. Alexander Dreßl), Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko (62. Rejan Kryezi), Jonas Kranzfelder, Noah Hufnagl (62. Elia Hufnagl), Lucas Knauer, Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (86. Leon Windisch), Malte Schorb (89. Lennard Schweder)

Tore: 1:0 Cem Cevizci (2.), 1:1 Nick Schreiber (40.), 2:1 Aleksandar Aco Novakovic (72.)

Der TSV Murnau brennt ein wahres Offensivfeuerwerk ab und zerlegt die Reserve der SpVgg Unterhaching. Fabian Erhard eröffnete das Toreschießen schon in der dritten Minute, nur eine Minute später stellte Jannis Braun auf 2:0. Noch im ersten Durchgang trafen erneut zweimal Erhard (16. und 45.), Georg Kutter (28.) und Felix Lautenbacher (32.). Bei einem Spielstand von 6:0 war die Partie schon vor der Pause entschieden. In der zweiten Hälfte schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, dennoch setzte es kurz vor Schluss noch zwei weitere Treffer. Maximilian Nebl (86.) und Tadeus Henn (90.) sorgten für den 8:0-Endstand und zogen damit einen Schlussstrich unter einen desaströsen Abend aus Sicht der SpVgg Unterhaching II, die sich lediglich durch einen Platzverweis für Lapo Klee in der 77. Minute auf dem Spielberichtsbogen verewigen konnte. TSV Murnau – SpVgg Unterhaching II 8:0

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier (69. Eliah Heiland), Bastian Adelwart (46. Maximilian Nebl), Jannis Braun (46. Michael Moser), Sanel Dacic, Felix Lautenbacher, Georg Kutter (46. Tadeus Henn), Fabian Erhard (57. Murat Höbekkaya)

SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Philipp Knörchen, Lapo Klee, Samuel Krenzer, Samuel Weiß (46. Luis Lemke), Daris Ibraković, David Michelini, Felix Müller, Niklas Pfeiffer (63. Quentin Mussong)

Tore: 1:0 Fabian Erhard (3.), 2:0 Jannis Braun (4.), 3:0 Fabian Erhard (16.), 4:0 Georg Kutter (28.), 5:0 Felix Lautenbacher (32.), 6:0 Fabian Erhard (45.+3), 7:0 Maximilian Nebl (86.), 8:0 Tadeus Henn (90.+3)

Rot: Lapo Klee (78./SpVgg Unterhaching II/)

Spiele am Dienstag:

Der SV Aubing hat den FC Wacker München mit 3:1 nach Hause geschickt. Vor 160 Zuschauern gingen erst die Gäste durch Noah Kotb in Führung (28.), doch Leo Tomic glich noch vor der Halbzeit aus (42.). Nach dem Seitenwechsel ging der SV Aubing in der 59. Minute durch Adonis Morina in Führung. Den Deckel drauf machte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit Ziad Saibou mit dem späten Treffer zum 3:1. SV Aubing München – FC Wacker München 3:1

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (46. Abdul Bangura), Michael Appiah, Ben Damoah, Adonis Morina, Leo Tomic (46. Aldin Bajramovic), Marco Brand, Daniel Koch (93. Ziad Saibou), Balthasar Zimmermann (84. Stefan Sirotko), Faris Hero (71. Adam Zouaidi) - Trainer: Martin Buch

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (52. Jannik Bosnjak), Leon Bauer (62. David Topic), Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (62. Lorenz Berntsen), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Adrian Lahi (52. Severin Buchta), Noah Kotb, Lordan Handanovic (52. Norbert Bzunek) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Noah Klenner (Schierling) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Noah Kotb (28.), 1:1 Leo Tomic (42.), 2:1 Adonis Morina (59.), 3:1 Ziad Saibou (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Daniel Koch (SV Aubing München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Unentschieden zwischen dem FC Schwabing und dem VfB Hallbergmoos-Goldach. Giacinto Sibilia schoss die Schwabinger in der 27. Spielminute in Führung, Benedikt Orth glich nach er Halbzeit aus (53.). Trotz zahlreicher Wechsel blieb es am Ende beim Remis und somit der Punkteteilung. FC Schwabing 56 – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Lasse Bethäuser (61. Maurice Koller), Yannick Schad, Noah Schad, Flint Kapusta (88. Florian Mayer), Philipp Schuck, Bendix Kruse (79. Marco Musso), Enes Kurban (69. Kasimir Lauber), Felix Widmann, Giacinto Sibilia (74. Edward Johnson), Julian Höllen - Trainer: Steven Zepeda

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr (79. Arian Kurmehaj), Daniel Müller, Benedikt Orth, Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Simon Werner (79. David Küttner), Fabian Diranko (59. Emil Kierdorf), Felix Günzel (71. Tobias Krause) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (Niederleierndorf) - Zuschauer: 123

Tore: 1:0 Giacinto Sibilia (27.), 1:1 Benedikt Orth (53.)