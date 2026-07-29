LL SO: Hachinger Reserve erlebt Debakel – Türkgücü siegt spektakulär

Der TSV Grünwald unterliegt Türkgücü München, Planegg-Krailling freut sich über den ersten Saisonsieg, der FC Moosinning lässt dem TSV Kastl keine Chance und der TSV Murnau fertigt die Reserve der SpVgg Unterhaching ab. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.
Der ESV Freilassing gewinnt souverän gegen den SSV Eggenfelden. Mann des Tages war Timo Hofer, der den Gastgebern mit einem frühen Doppelpack in der ersten Hälfte (13. und 19.) die drei Punkte sicherte. Durch den zweiten Sieg in Folge kann sich der ESV in der Tabelle vorerst nach oben orientieren.
ESV Freilassing – SSV Eggenfelden 2:0
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos, Tobias Schindler, Simon Schlosser (81. Marius Koller), Dominik Krein, Rodi Hussein (55. Markus Prechtl), Arber Tafilaj (63. Johann Spatzenegger), Timo Hofer (71. Niclas Hofer), Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (43. Amel Omeradzic)
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Alessandro Marrazzo (77. Dominik Schäffler), Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Manasse Francisco (29. Bernhardt Maier), Simon Schie, Ankido Abraham, Blin Kelmendi (65. Alexander Matschi), Laurin Hansbauer, Benedikt Huber, Sebastian Hager (27. Yehor Kosiachenko)
Tore: 1:0 Timo Hofer (13.), 2:0 Timo Hofer (19.)
Türkgücü München gewinnt einen spektakulären Schlagabtausch gegen den TSV Grünwald. In der 13. Minute konnten die Gäste durch einen Treffer von Laris Stjepanovic zunächst in Führung gehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mohamed Awata (19.) schickte Daniel Leugner Türkgücü dann auch mit einem knappen Rückstand in die Kabine (42.). Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren dann auf.
Ivan Martinovic (50.), erneut Awata (59.) und Simeon Aleksandrov (65.) knipsten allesamt und drehten die Partie damit komplett. Stjepanovic konnte zwar noch einmal verkürzen (66.), Türkgücü antwortete aber umgehend mit dem 5:3 durch Martinovic. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber mit einem Platzverweis gegen Mohamed Bekaj dann selbst und Grünwald schaffte in der Nachspielzeit durch Daniel Leugner noch einmal den Anschlusstreffer, nichtsdestotrotz rettete Türkgücü den Vorsprung über die Zeit.
Türkgücü München – TSV Grünwald 5:4
Türkgücü München: Igor Maksimovic, Sahin Bahadir (78. Antonios Giapoulis), Jannik Fippl, Sepp-Renee Kollie, Mohamed Bekaj, Ivan Martinovic (73. Alexander Rojek), Mert Sahin (88. Atakan Ege), Burhan Bahadir, Cengiz Basaran (58. Marin Pudic), Mohamad Awata, Simeon Aleksandrov (90. Mirac Gazi)
TSV Grünwald: Leon Cuni, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (77. Lorenz Weber), Hendrik Geiler, Valentin Seebauer, Christoph Schmidt, Daniel Leugner, Michael Hutterer, George Dumitru, David Halbich (67. Dimitrios Vourtsis), Laris Stjepanovic
Tore: 0:1 Laris Stjepanovic (13.), 1:1 Mohamad Awata (19.), 1:2 Daniel Leugner (22.), 2:2 Ivan Martinovic (50.), 3:2 Mohamad Awata (59.), 4:2 Simeon Aleksandrov (65.), 4:3 Laris Stjepanovic (66. Foulelfmeter), 5:3 Ivan Martinovic (70.), 5:4 Daniel Leugner (90.+2)
Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (82./Türkgücü München/)
Der SV Planegg-Krailling setzt sich in einer wilden Partie gegen den SV Nord München-Lerchenau durch und ist in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Aleksandar Demonjic brachte die Gäste schon in der vierten Minute per Elfmerter in Front, Luka Karadza sorgte in der Folge mit einem Doppelpack für eine 3:0-Pausenführung für den SVP. Diese hatte nach der Halbzeit aber nicht lange Bestand.
Dominik Besel (47.) und zweimal Karl-Heinz Lappe (52. und 54.) knipsten innerhalb von nur neun Minuten gleich dreifach und brachten Lerchenau zurück in die Partie. Das bessere Ende hatte dennoch Planegg-Krailling für sich. Vinzenz Wolf schaffte in der Nachspielzeit den Lucky Punch und bewahrte den SVP damit vor dem dritten Remis im dritten Spiel.
SV Nord München-Lerchenau – SV Planegg-Krailling 3:4
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Medhat Mekhimar, Thomas Winterer, Dominik Besel (76. Martin Angermeir), Vukasin Pajic, Hüseyin Gümüs (46. Julius Leucht), Niels Schneider (66. Alexander Rösler), Karl-Heinz Lappe, Nico Karger
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka (81. Asaad Khalil) (90. Ivano Križan), Luka Karadža, Filip Miskovic, Meriton Vrenezi (61. Vinzenz Wolf), Plator Doqaj, Simon Schneider (61. Tobias Empl), Aleksander Demonjic, Andre Gasteiger (78. Antonio Matic)
Tore: 0:1 Aleksander Demonjic (4. Foulelfmeter), 0:2 Luka Karadža (36.), 0:3 Luka Karadža (41.), 1:3 Dominik Besel (47.), 2:3 Karl-Heinz Lappe (52.), 3:3 Karl-Heinz Lappe (54.), 3:4 Vinzenz Wolf (90.+5)
Der FC Moosinning fährt einen ungefährdeten Sieg gegen den TSV Kastl ein. Die Gastgeber gaben schon früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Can Bozoglu (3.), Fabian Ulitzka (11.) und Mohamed Abdane (44.) sorgten für eine komfortable Führung zur Pause. Auch im zweiten Durchgang ließ Moosinning nicht locker.
Georg Ball erhöhte baute den Vorsprung weiter aus (53.), bevor Mert Güzelarslan in der 62. Minute sogar auf 5:0 erhöhte. Nevio Pichler betrieb mit dem einzigen Treffer des Tages für den TSV in der 83. Minute nur noch Ergebniskosmetik.
FC Moosinning – TSV Kastl 5:1
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann (78. Yven Bölke), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Georg Ball (65. Liam Fitzpatrick), Fabian Ulitzka, Felix Meier (78. Elias Faust), Abdelaziz Abdane, Tobias Killer (54. Mert Güzelarslan), Maximilian Siebald, Can Bozoglu
TSV Kastl: Andreas Peller, Lukas Auberger (69. Jan Rieder), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Lukas Bürgel, Arjan Ademaj (46. Lucas Oldenburger), Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (69. Alexander Fuchshuber), Manuel Schwaighofer (69. Nevio Pichler), Michael Renner (76. Luan Ademaj)
Tore: 1:0 Can Bozoglu (3.), 2:0 Fabian Ulitzka (11.), 3:0 Mohamed Abdane (44.), 4:0 Georg Ball (53.), 5:0 Mert Güzelarslan (62.), 5:1 Nevio Pichler (83.)
Der VfB Forstinning gewinnt knapp gegen den SB Chiemgau Traunstein. Cem Cevizci brachte den VfB in der zweiten Minute in Führung, kurz vor der Pause konnte Nick Schreiber das Spiel jedoch ausgleichen. Die Entscheidung fiel dann in der 70. Minute. Aleksandar Novakovic stellte auf 2:1 für die Hausherren, Traunstein fand auf den erneuten Rückstand keine Antwort mehr und musste sich entsprechend knapp geschlagen geben.
VfB Forstinning – SB Chiemgau Traunstein 2:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Dzemo Sefidanoski (90. Julian Kristo), Aleksandar Aco Novakovic (89. Yazar Taskin), Anes Sefidanoski (76. Emir Yildirim), Luca Mancusi, Michele Cosentino, Cem Cevizci (57. Antonio Saponaro)
SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Valton Avdullahi (71. Alexander Dreßl), Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko (62. Rejan Kryezi), Jonas Kranzfelder, Noah Hufnagl (62. Elia Hufnagl), Lucas Knauer, Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (86. Leon Windisch), Malte Schorb (89. Lennard Schweder)
Tore: 1:0 Cem Cevizci (2.), 1:1 Nick Schreiber (40.), 2:1 Aleksandar Aco Novakovic (72.)
Der TSV Murnau brennt ein wahres Offensivfeuerwerk ab und zerlegt die Reserve der SpVgg Unterhaching. Fabian Erhard eröffnete das Toreschießen schon in der dritten Minute, nur eine Minute später stellte Jannis Braun auf 2:0. Noch im ersten Durchgang trafen erneut zweimal Erhard (16. und 45.), Georg Kutter (28.) und Felix Lautenbacher (32.). Bei einem Spielstand von 6:0 war die Partie schon vor der Pause entschieden.
In der zweiten Hälfte schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, dennoch setzte es kurz vor Schluss noch zwei weitere Treffer. Maximilian Nebl (86.) und Tadeus Henn (90.) sorgten für den 8:0-Endstand und zogen damit einen Schlussstrich unter einen desaströsen Abend aus Sicht der SpVgg Unterhaching II, die sich lediglich durch einen Platzverweis für Lapo Klee in der 77. Minute auf dem Spielberichtsbogen verewigen konnte.
TSV Murnau – SpVgg Unterhaching II 8:0
TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier (69. Eliah Heiland), Bastian Adelwart (46. Maximilian Nebl), Jannis Braun (46. Michael Moser), Sanel Dacic, Felix Lautenbacher, Georg Kutter (46. Tadeus Henn), Fabian Erhard (57. Murat Höbekkaya)
SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Philipp Knörchen, Lapo Klee, Samuel Krenzer, Samuel Weiß (46. Luis Lemke), Daris Ibraković, David Michelini, Felix Müller, Niklas Pfeiffer (63. Quentin Mussong)
Tore: 1:0 Fabian Erhard (3.), 2:0 Jannis Braun (4.), 3:0 Fabian Erhard (16.), 4:0 Georg Kutter (28.), 5:0 Felix Lautenbacher (32.), 6:0 Fabian Erhard (45.+3), 7:0 Maximilian Nebl (86.), 8:0 Tadeus Henn (90.+3)
Rot: Lapo Klee (78./SpVgg Unterhaching II/)
Der SV Aubing hat den FC Wacker München mit 3:1 nach Hause geschickt. Vor 160 Zuschauern gingen erst die Gäste durch Noah Kotb in Führung (28.), doch Leo Tomic glich noch vor der Halbzeit aus (42.). Nach dem Seitenwechsel ging der SV Aubing in der 59. Minute durch Adonis Morina in Führung. Den Deckel drauf machte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit Ziad Saibou mit dem späten Treffer zum 3:1.
SV Aubing München – FC Wacker München 3:1
SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (46. Abdul Bangura), Michael Appiah, Ben Damoah, Adonis Morina, Leo Tomic (46. Aldin Bajramovic), Marco Brand, Daniel Koch (93. Ziad Saibou), Balthasar Zimmermann (84. Stefan Sirotko), Faris Hero (71. Adam Zouaidi) - Trainer: Martin Buch
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (52. Jannik Bosnjak), Leon Bauer (62. David Topic), Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (62. Lorenz Berntsen), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Adrian Lahi (52. Severin Buchta), Noah Kotb, Lordan Handanovic (52. Norbert Bzunek) - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Noah Klenner (Schierling) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Noah Kotb (28.), 1:1 Leo Tomic (42.), 2:1 Adonis Morina (59.), 3:1 Ziad Saibou (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Daniel Koch (SV Aubing München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Unentschieden zwischen dem FC Schwabing und dem VfB Hallbergmoos-Goldach. Giacinto Sibilia schoss die Schwabinger in der 27. Spielminute in Führung, Benedikt Orth glich nach er Halbzeit aus (53.). Trotz zahlreicher Wechsel blieb es am Ende beim Remis und somit der Punkteteilung.
FC Schwabing 56 – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1
FC Schwabing 56: Jonas Prier, Lasse Bethäuser (61. Maurice Koller), Yannick Schad, Noah Schad, Flint Kapusta (88. Florian Mayer), Philipp Schuck, Bendix Kruse (79. Marco Musso), Enes Kurban (69. Kasimir Lauber), Felix Widmann, Giacinto Sibilia (74. Edward Johnson), Julian Höllen - Trainer: Steven Zepeda
VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr (79. Arian Kurmehaj), Daniel Müller, Benedikt Orth, Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Simon Werner (79. David Küttner), Fabian Diranko (59. Emil Kierdorf), Felix Günzel (71. Tobias Krause) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (Niederleierndorf) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Giacinto Sibilia (27.), 1:1 Benedikt Orth (53.)
Der Kirchheimer SC ist über Nacht neuer Tabellenführer. Die Elf von Spielertrainer Maximilian Riedmüller, der diesmal nicht auf dem Feld stand, holte sich drei Punkte im Spiel gegen die bislang so starken Unterföhringer. Jan Köhler hatte die Riedmüller-Elf in der 14. Minute in Führung geschossen, Unterföhrings Nils Larisch glich nach der Halbzeit aus (50.). Nur drei Minuten später schoss Roman Prokoph den KSC wieder nach vorne, Ritter erhöhte kurz vor Schluss auf (3:1).
Danach wurde es nochmal richtig spannend. Maick Antonio gelang in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer zum 3:2, aber Ritter war erneut erfolgreich und stellte den alten Abstand wieder her.
FC Unterföhring – Kirchheimer SC 2:4
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Vitus Asam (89. Ove Richter), Valentin Gerstner, Noah Khayyal (46. Florian Orth), Tayfun Arkadas (84. Vincent Gmelch), Razvan Marian, Clovis Tokoro, Nils Larisch (64. Maick Antonio), Erik Baer (64. Marvin Kretzschmar), Daniel Gaedke - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Thomas Branco De Brito (67. Phil Appelt), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Kerim Özdemir (67. Can Ritter), Marco Flohrs (67. Sami Benrabh), Jan Köhler, Luca Mauerer, Hannes Wimmer, Peter Schmöller (85. Niklas Karlin), Roman Prokoph (89. Marko Ereiz) - Trainer: Maximilian Riedmüller
Schiedsrichter: Matthias Kraus (Rieden) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan Köhler (14.), 1:1 Nils Larisch (50.), 1:2 Roman Prokoph (53.), 1:3 Can Ritter (86.), 2:3 Maick Antonio (90.+2), 2:4 Can Ritter (90.+6)