LL SO: Haching weiterhin souveräner Erster - Remis im Spitzenspiel

Der TSV Kastl hat zum Auftakt des 13. Spieltags deutlich gegen den Kirchheimer SC gewonnen. Auch die SpVgg Unterhaching II besiegte ihren Gegner, den FC Unterföhring, klar. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Grünwald trennten sich derweil remis. Die Liveticker zum Nachlesen.
Unentschieden zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Grünwald. Für beide Teams ging es in dieser Partie darum, den Anschluss an die Reserve der SpVgg Unterhaching möglichst zu halten und sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Am Ende gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause. Vor 230 Zuschauern war es Emil Kierdorf, der die Heim-Elf in Führung brachte (43.).
Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem TSV Grünwald jedoch der Ausgleich durch Marcel Kosuch (43.). In der zweiten Hälfte wurde es zwar immer wieder spannend, aber kein Team brachte den Ball mehr im gegnerischen Kasten unter. Wegen einer gelb-roten Karte gegen Moritz Sassmann in der 91. Minute beendete der Gastgeber die Partie zu zehnnt
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Grünwald 1:1
VfB Hallbergmoos-Goldach: Tobias Heckl, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, Tobias Krause (80. Simon Werner), Florian Schmuckermeier (91. Andreas Giglberger), Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (64. Arian Kurmehaj), Valentin Bamberger (69. Yannick Sassmann) - Trainer: Andreas Giglberger
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic, Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park (66. David Lucksch), David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Emil Kierdorf (16.), 1:1 Marcel Kosuch (43.)
Gelb-Rot: Moritz Sassmann (91./VfB Hallbergmoos-Goldach/)
Die Reserve der SpVgg Unterhaching siegte mit 3:0 beim FC Unterföhring. Die Elf von Trainer Rakaric brauchte keinen Anlauf, denn schon in der 9. Spielminute brachte Marinus Spann die Vorstädter in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Samuel Weiß (55.) auf 2:0, ehe gut zehn Minuten später Gabriel Freimuth (64.) letztlich den Endstand herstellte.
Damit rangieren die Hachinger weiter unbedrängt auf dem ersten Tabellenplatz der Landesliga Südost und haben im Moment den direkten Wiederaufstieg (wenn auch noch in weiter Ferne) im Blick.
FC Unterföhring – SpVgg Unterhaching II 0:3
FC Unterföhring: Patrick Op de Beeck, Tivadar Filotas (74. Clovis Tokoro), Darius Awoudja (85. Kevin-Christopher Flesch), Sahin Bahadir, Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Emre Gümüs (85. Jonas Näther), Luis Fischer (85. Vincent Gmelch), Maick Antonio (64. Nils Larisch), Marvin Kretzschmar, Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger (46. Jona Meiner), Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl (46. Tim Hannemann) - Trainer: Robert Rakaric
Schiedsrichter: Nick Ebner - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Marinus Spann (9.), 0:2 Samuel Weiß (55.), 0:3 Gabriel Freimuth (64.)
Der Kirchheimer SC hätte mit einem Sieg einen großen Sprung in der Tabelle machen können, doch am Ende verschaffte sich der TSV Kastl mit einem klaren 5:2-Sieg Luft im Tabellenkeller.
Die 240 Zuschauer wurden schon nach wenigen Sekunden für ihr Kommen belohnt. Michael Renner traf kurz nach dem Anpfiff zum 1:0. Die Gäste schüttelten sich kurz und glichen in der 7. Minute durch Peter Schmöller aus.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Partie gedreht. Leon Reihac knipste zum 2:1 für Kirchheim. Lange freuen konnten sich Steven Toy und seine Spieler über die Führung nicht, denn Sebastian Spinner traf in der 36. Minute zum 2:2-Pausenstand.
Im zweiten Durchgang mussten die Fans lange warte, ehe Kastl mit drei Treffern in neun Minuten den Sack zu machte. Michael Renner traf zunächst zum 3:2. Marco Unterholzner erhöhte vier Minuten später auf 4:2, ehe Philipp Hofmann fünf Minuten vor dem Abpfiff zum 5:2-Endstand traf.
TSV Kastl – Kirchheimer SC 5:2
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (88. Samuel Stutz), Manuel Kellermann (90. Nevio Pichler), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (90. Lukas Auberger), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (46. Philipp Hofmann), Michael Renner (88. Maximilian Damoser) - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (79. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (76. Marco Flohrs), Luca Mauerer, Sami Benrabh (60. Luis Sako), Niklas Karlin (76. Nuyan Karsak), Peter Schmöller (68. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Michael Renner (1.), 1:1 Peter Schmöller (7.), 1:2 Leon Reilhac (32.), 2:2 Sebastian Spinner (36.), 3:2 Michael Renner (76.), 4:2 Marco Unterholzner (80.), 5:2 Philipp Hofmann (85.)