LL SO: Haching weiterhin souveräner Erster - Remis im Spitzenspiel

Unentschieden zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Grünwald. Für beide Teams ging es in dieser Partie darum, den Anschluss an die Reserve der SpVgg Unterhaching möglichst zu halten und sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Am Ende gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause. Vor 230 Zuschauern war es Emil Kierdorf, der die Heim-Elf in Führung brachte (43.).

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem TSV Grünwald jedoch der Ausgleich durch Marcel Kosuch (43.). In der zweiten Hälfte wurde es zwar immer wieder spannend, aber kein Team brachte den Ball mehr im gegnerischen Kasten unter. Wegen einer gelb-roten Karte gegen Moritz Sassmann in der 91. Minute beendete der Gastgeber die Partie zu zehnnt

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Grünwald 1:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Tobias Heckl, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, Tobias Krause (80. Simon Werner), Florian Schmuckermeier (91. Andreas Giglberger), Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (64. Arian Kurmehaj), Valentin Bamberger (69. Yannick Sassmann) - Trainer: Andreas Giglberger

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic, Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park (66. David Lucksch), David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Emil Kierdorf (16.), 1:1 Marcel Kosuch (43.)

Gelb-Rot: Moritz Sassmann (91./VfB Hallbergmoos-Goldach/)