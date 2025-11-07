LL SO: Haching II unterliegt Rosenheim im Spitzenspiel trotz Überzahl

Die SpVgg Unterhaching II unterliegt dem TSV 1860 Rosenheim im Gipfeltreffen der Landesliga Südost. Die Gäste erwischten zu Beginn den besseren Start und gingen in der zwölften Minute durch einen Treffer von Noah Markulin in Führung. Die Vorstädter konnten in der 27. Minute durch Jason Eckl zunächste ausgleichen, mussten kurz vor der Pause durch ein Tor von Leon Tutic (40.) aber den erneuten Rückstand hinnehmen.

In der zweiten Hälfte schwächte Rosenheim sich dann selbst. Steven Khong-In sah in der 66. Minute die rote Karte. Trotz Überzahl konnten die Hachinger in der Schlussphase aber nicht mehr die nötige Durchschlagskraft entwickeln, um die Niederlage noch abzuwenden. Rosenheim holt damit den dritten Sieg in Folge und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching II auf sechs Punkte.

SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 Rosenheim 1:2

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger (56. Nicolas Böhnke), Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Ben Elazar, Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Lucas Gratt (90. Johann Ngounou Djayo) (90. Fabien Ngounou Djayo), Leon Tutic (71. Florian Grundner), Edis Muhameti (75. Nick Scott), Leonardo Papapicco (61. Audai Elghatous), Noah Markulin (61. Eren Emirgan)

Tore: 0:1 Noah Markulin (12.), 1:1 Jason Eckl (27.), 1:2 Leon Tutic (40.)

Rot: Steven Khong-In (68./TSV 1860 Rosenheim/)