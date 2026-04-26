LL SO: Haching II spielt nur Remis – Aubing und KSC siegen deutlich 31. Spieltag im Live-Ticker von Alexander Nikel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Unterhaching II kam gegen Freilassing nicht über ein Unentschieden hinaus. – Foto: Sven Leifer

Zum Abschluss des 31. Spieltags der Landesliga Südost spielte die SpVgg Unterhaching II Remis gegen Freilassing. Außerdem verlor der SVN München gegen den Kirchheimer SC und Aubing besiegte Grünwald.

Spiele am Sonntag:

Der Kirchheimer SC feiert einen klaren Sieg gegen Schlusslicht SVN München. Jan Köhler traf zur frühen Führung des KSC (14.). Noch vor dem Pausenpfiff legte Köhler seinen zweiten Treffer nach (32.) und stellte auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit machte es der Kirchheimer SC deutlich. Erst erhöhte Sebastian Zielke (51.), dann stellte Luca Mauerer auf 4:0 (73.). Für den Schlusspunkt sorgte Nicolas Beilhardt, der kurz vor Schluss auf den 5:0-Endstand stellte (89.). SVN München – Kirchheimer SC 0:5

SVN München: Marko Negic, Christ Emmanuel Makangilu (53. Hayati Yilmaz), Nasim Khemissi, Manuel Ntum (74. Israel Quintero Salazar), Juro Blazevic, Yassin Ayed (63. Juri Falch), Ismail Ben Ali (51. Altan Duman), Oleksandr Kolomiiets (70. Veljko Vulic), John Papi, Edward Johnson, Jakub Stolarski - Trainer: Gökhan San

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Florian Rädler (61. Marco Wilms), Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (66. Raphael Schneider), Marco Flohrs, Korbinian Vollmann (80. Steven Toy), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (86. Nicolas Beilhardt) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jan Köhler (14.), 0:2 Jan Köhler (32.), 0:3 Sebastian Zielke (51.), 0:4 Luca Mauerer (73.), 0:5 Nicolas Beilhardt (89.)

War es das im Aufstiegsrennen für die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching? Gegen den ESV Freilassing kam Haching II nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Rund eine Stunde dauerte es, bis der erste Treffer fallen sollte. Die Vorstädter gingen durch Laris Stjepanovic in Führung. Die Freude währte nicht lang: Timo Portenkirchner glich für Freilassing aus (72.). SpVgg Unterhaching II – ESV Freilassing 1:1

SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Knörchen, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Daris Ibraković, Jorden Aigboje, Samuel Weiß, Laris Stjepanovic - Trainer: Thomas Kasparetti

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Dominik Krein (59. Tobias Frisch), Rejan Kryezi (67. Tim Bageritz), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Markus Prechtl), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (71. Marius Koller) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (60.), 1:1 Timo Portenkirchner (72.)