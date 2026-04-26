Zum Abschluss des 31. Spieltags der Landesliga Südost spielte die SpVgg Unterhaching II Remis gegen Freilassing. Außerdem verlor der SVN München gegen den Kirchheimer SC und Aubing besiegte Grünwald.
Der Kirchheimer SC feiert einen klaren Sieg gegen Schlusslicht SVN München. Jan Köhler traf zur frühen Führung des KSC (14.). Noch vor dem Pausenpfiff legte Köhler seinen zweiten Treffer nach (32.) und stellte auf 2:0.
In der zweiten Halbzeit machte es der Kirchheimer SC deutlich. Erst erhöhte Sebastian Zielke (51.), dann stellte Luca Mauerer auf 4:0 (73.). Für den Schlusspunkt sorgte Nicolas Beilhardt, der kurz vor Schluss auf den 5:0-Endstand stellte (89.).
SVN München – Kirchheimer SC 0:5
SVN München: Marko Negic, Christ Emmanuel Makangilu (53. Hayati Yilmaz), Nasim Khemissi, Manuel Ntum (74. Israel Quintero Salazar), Juro Blazevic, Yassin Ayed (63. Juri Falch), Ismail Ben Ali (51. Altan Duman), Oleksandr Kolomiiets (70. Veljko Vulic), John Papi, Edward Johnson, Jakub Stolarski - Trainer: Gökhan San
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Florian Rädler (61. Marco Wilms), Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (66. Raphael Schneider), Marco Flohrs, Korbinian Vollmann (80. Steven Toy), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (86. Nicolas Beilhardt) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jan Köhler (14.), 0:2 Jan Köhler (32.), 0:3 Sebastian Zielke (51.), 0:4 Luca Mauerer (73.), 0:5 Nicolas Beilhardt (89.)
War es das im Aufstiegsrennen für die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching? Gegen den ESV Freilassing kam Haching II nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.
Rund eine Stunde dauerte es, bis der erste Treffer fallen sollte. Die Vorstädter gingen durch Laris Stjepanovic in Führung. Die Freude währte nicht lang: Timo Portenkirchner glich für Freilassing aus (72.).
SpVgg Unterhaching II – ESV Freilassing 1:1
SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Knörchen, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Daris Ibraković, Jorden Aigboje, Samuel Weiß, Laris Stjepanovic - Trainer: Thomas Kasparetti
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Dominik Krein (59. Tobias Frisch), Rejan Kryezi (67. Tim Bageritz), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Markus Prechtl), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (71. Marius Koller) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (60.), 1:1 Timo Portenkirchner (72.)
Mit großen Personalsorgen ging es für den TSV Grünwald zum SV Aubing. Trotz Führung musste man sich nach 90 Minuten geschlagen geben.
Nach rund einer halben Stunde brachte Yannick Frey den TSV Grünwald in Führung (32.). Ein Doppelpack von Aldin Bajramovic drehte die Partie. Kurz vor der Pause glich Aubing durch Bajramovic aus (43.), in der zweiten Halbzeit erzielte er das 2:1 (68.). Alexander Rojek (85.) und Artin Shamolli (89.) stellten auf den 4:1-Endstand.
SV Aubing München – TSV Grünwald 4:1
SV Aubing München: Alexander Ladich, Abdulbassit Djobo, Vendim Sinani, Ben Damoah (62. Taha Bulut), Michael Appiah, Aldin Bajramovic, Leo Tomic (62. Alexander Horstmann), Artin Shamolli, Claudio Milican (72. Alexander Rojek), Daniel Koch (72. Thomas Graml), Faris Hero (69. Lionel Ndasi) - Trainer: Patrick Ghigani
TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (76. Milan Zargar), Fabian Traub, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich (90. Michael Stautner), Leander Bublitz (68. Marcel Kosuch) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
Schiedsrichter: Nick Ebner - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yannick Frey (32.), 1:1 Aldin Bajramovic (43.), 2:1 Aldin Bajramovic (68.), 3:1 Alexander Rojek (85.), 4:1 Artin Shamolli (89.)
Der 31. Spieltag der Landesliga Südost ist mit einem vergleichsweise unbedeutenden Spiel eröffnet. Sowohl für den VfB Hallbergmoos-Goldach als auch den FC Schwabing geht es bis zur Sommerpause faktisch um nichts mehr.
Der VfB entschied das Duell zweier Tabellennachbarn auf überschaubarem Niveau schlussendlich souverän. Arian Kurmehaj nutzte zwei Patzer in der Schwabinger Defensive. Nach vier Minuten schob er zum Blitzstart für das Heimteam ein. FCS-Keeper Valentin Meyer ließ eine Hereingabe abprallen. Kurmehaj bedankte sich.
Zu Beginn der Schlussphase erzielte er die Entscheidung. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste legte er seinen zweiten Treffer an diesem Abend nach.
VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Schwabing 56 2:0
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Christoph Mömkes (84. Alexandros Tzikas), Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier, David Küttner (46. Florian Schmuckermeier), Tobias Krause (46. Luke Nauen), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz (66. Fabian Diranko), Simon Werner, Valentin Bamberger (46. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger - spielender Co-Trainer: Andreas Kostorz
FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Noah Schad, Jonas Jehle (75. Marvin Muzhaqi), Florian Mayer (75. Tom Julius Schütte), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber (55. Niklas Tatzer), Bendix Kruse (63. Noah Schad), Maurice Koller (63. Marco Musso), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda
Tore: 1:0 Arian Kurmehaj (4.), 2:0 Arian Kurmehaj (77.)