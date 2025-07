LL SO: Haching II schockt Rosenheim spät – Aubing verspielt Sieg

Die Landesliga Südost geht bereits in die zweite Runde. Nach dem ersten Spieltag steht direkt eine Englische Woche an. Der TSV 1860 Rosenheim verspielte gegen die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching eine Führung. Auch der 1. FC Garmisch-Partenkirchen entriss dem SV Aubing spät den Sieg.

Die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching sichert sich beim TSV 1860 Rosenheim spät einen Punkt. Die Gäste gingen durch Philipp Zimmerer bereits in der dritten Spielminute in Führung. Durch einen Doppelschlag drehten die Gastgeber nach einer guten Stunde innerhalb von sieben Minuten die Partie. Das letzte Wort hatten jedoch erneut die Männer aus der Vorstadt: Vor 331 Zuschauern glich Andreas Schweinsteiger in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand aus.

Der 1.FC Garmisch-Partenkirchen und der SV Aubing München trennen sich unentschieden. In der 73. Spielminute brachte Thomas Graml die Gäste aus München in Führung. Das letzte Wort hatte jedoch Jonas Schrimpf: In der Nachspielzeit glich er für seine Mannschaft zum 1:1-Endstand aus. Nach dem Ausgleich war das Spiel sehr fahrig und geprägt von zahlreichen gelben Karten. Negativer Höhepunkt war dabei der Platzverweis gegen den Aubinger Vendim Sinani.

1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Aubing München 1:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle, Patrik Cerovečki (65. Christoph Lössl) (88. Berke Tatlici), Philipp Solleder, Robin Reiter (78. Vincent Finkert), Jonas Poniewaz, Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Hans Haderecker (61. Claudio Milican), Leo Tomic (61. Aldin Bajramovic), Abdul Bangura, Artin Shamolli, Daniel Koch (70. Lionel Ndasi) (71. Lionel Ndasi), Balthasar Zimmermann (78. Ben Damoah), Faris Hero (89. Gabriel Slipac) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Thomas Graml (73.), 1:1 Jonas Schrimpf (90.+5)

Gelb-Rot: Vendim Sinani (100./SV Aubing München/)

Spiele am Dienstag:

Der FC Schwabing hat die knappe Auftaktniederlage gegen den SV Dornach gut verkraftet. Der TSV Eintracht Karlsfeld dagegen musste nach dem Acht-Tore-Kantersieg bereits am zweiten Spieltag den ersten Dämpfer hinnehmen. Denn die Gastgeber behielten alle drei Punkte zu Hause. Benedix Kruse erzielte mit dem Pausenpfiff die Führung, die gleichzeitig auch den Sieg bedeutete. Zwar verpassten es die Schwabinger in der zweiten Halbzeit nachzulegen, gleichzeitig allerdings auch die Gäste, auszugleichen.

FC Schwabing 56 – TSV Eintracht Karlsfeld 1:0

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle (53. Philipp Pirch), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (64. Yan Bohuta), Niklas Tatzer, Giacinto Sibilia (70. Ivan Mijatovic), Moritz Wefelmeier (81. Kasimir Lauber) - Trainer: Steven Zepeda

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann (46. Lukas Paunert), Fabian Schäffer (64. Tobias Beyer), Peter Wuthe, Florian Schrattenecker (83. Roman Gertsmann), Jonas Kuhn, Christoph Traub, Fabian Barth (65. Ivano Križan), Deniz Yilmaz (70. Kilian Schestak) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

Tore: 1:0 Bendix Kruse (45.)

Der SVN München hat sich optimal von der 2:8-Klatsche rehabilitiert und gegen den FC Unterföhring vor heimischen Publikum den ersten Saisonsieg gefeiert. Mit zwei roten Karten halfen die Gäste dabei allerdings auch kräftig mit. Zunächst legten beide Teams jedoch einen absoluten Blitzstart hin: Torjäger Jose Maximiliano Andrade Ceballos brachte den SVN nach nur wenigen Sekunden in Front. Die Führung hielt allerdings nur wenige Augenblicke. Im direkten Gegenzug glich Fabian Porr für den FCU aus. Da waren nicht einmal zwei Minuten gespielt. Alexander Rojek verschaffte dem Aufsteiger nach 24 Zeigerumdrehungen einen erneuten Vorteil auf der Anzeigentafel. Kurz vor der Pause sah Florian Orth nach einer Notbremse die erste rote Karte aufseiten der Unterföhringer. Die numerische Überzahl nutzte Kerem Tokdemir kurz nach Wiederanpfiff direkt aus. Acht Minuten später sorgte Tayfun Arkadas mit seinem Treffer erneut für Spannung. Keine 15 Minuten später erwies Sahin Bahadir seiner Mannschaft allerdings einen Bärendienst. Der FCU-Akteur sah für eine Tätlichkeit ebenfalls den roten Karton. Mit dem Schlusspfiff sorgte Ismaila Coulibaly dann für die endgültige Entscheidung zugunsten der Neuperlacher. SVN München – FC Unterföhring 4:2

SVN München: Marko Negic, Enes Kiran, Miguel Fantl, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke (59. Alexandros Takiris), Cenk Imsak (90. Hayati Yilmaz), Jose Maximiliano Andrade Ceballos (83. Ismaila Coulibaly), Rudi Gerhartsreiter (88. Dylan Tougan), Alexander Rojek (67. Min-Kook Park) - Trainer: Dennis Magro

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas (62. Vincent Gmelch), Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut (67. Nils Larisch), Tayfun Arkadas (73. Emre Gümüs), Burhan Bahadir, Luis Fischer, Florian Orth, Clovis Tokoro (62. Anis Mulango), Fabian Porr (76. Mohamed Majd Al Hosaini) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Tore: 1:0 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (1.), 1:1 Fabian Porr (2.), 2:1 Alexander Rojek (24.), 3:1 Kerem Tokdemir (48.), 3:2 Tayfun Arkadas (56.), 4:2 Ismaila Coulibaly (90.)

Rot: Florian Orth (43./FC Unterföhring/)

Rot: Sahin Bahadir (70./FC Unterföhring/Tätlichkeit)

Der FC Wacker München präsentiert sich bärenstark nach dem Aufstieg in die Landesliga. Nach dem Remis zum Auftakt gegen Bayernliga-Absteiger SpVgg Unterhaching schlug der Rückkehrer Topteam VfB Hallbergmoos-Goldach klar. Die spielentscheidenden Szenen spielten sich kurz vor der Pause ab: Ex-Profi Severin Buchte traf nach etwas mehr als einer halben Stunde zur Führung. Duje Vukman sorgte unmittelbar darauf für den schnellen Ausgleich. Doch Nam Max Nguyen brachte Wacker in der letzten regulären Minute der ersten Hälfte erneut auf die Siegerstraße. Dorthin bog der FC in der Schlussphase endgültig ein. Der kurz zuvor eingewechselte Anes Ziljkic machte den Deckel drauf. Der VfB konnte darauf nicht mehr reagieren. FC Wacker München – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:1

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Benno Deeken, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Norbert Bzunek (72. Noah Kotb), Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Severin Buchta (88. Adrian Lahi), Nam Max Nguyen (76. Anes Ziljkic), Armando Tischer (84. Theodor Ferner) - Trainer: Fabian Lamotte

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Jonas Mayr, Alexandros Tzikas, Léon Schmit, Christian Wimmer (46. Emil Kierdorf), David Küttner (46. Moritz Sassmann), Tobias Krause, Arian Kurmehaj (75. Valentin Bamberger), Andreas Kostorz, Duje Vukman (46. Valentin Thalmeier) (61. Daniel Müller) - Trainer: Andreas Giglberger

Tore: 1:0 Severin Buchta (34.), 1:1 Duje Vukman (36.), 2:1 Nam Max Nguyen (45.), 3:1 Anes Ziljkic (80.)

Der TSV Kastl bleibt weiter ohne Punktgewinn in der neuen Saison. Das Team von Harry Mayer verspielte am Dienstagabend spät eine Führung gegen den ESV Freilassing.

Dabei hatte Maximilian Damoser die Hausherren zunächst in Führung gebracht. In der 69. Spielminute gelang den Gästen zunächst der Ausgleich. Timo Porenkirchner verwandelte vom Punkt. Dem Elfmeter war ein Foulspiel vorausgegangen. Neuzugang Mark Kremer drehte in der absoluten Schlussphase die Partie. Für den ESV war es der erste Sieg in dieser Spielzeit nach der Auftaktpleite. Daran änderte auch der Platzverweis gegen Maximilian Streibl in der Nachspielzeit nichts mehr.

TSV Kastl – ESV Freilassing 1:2

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Manuel Kellermann (87. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (76. Josef Spermann), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Michael Renner (61. Timo Oberreiter), Maximilian Damoser (80. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Marius Koller, Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi, Felix Bischoff (62. Dominik Krein), Leon Windisch (50. Christian Niederstrasser), Daniel Aschauer (72. Nemanja Radosavljevic), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (85. Johann Spatzenegger) - Trainer: Albert Deiter

Tore: 1:0 Maximilian Damoser (18.), 1:1 Timo Portenkirchner (69. Foulelfmeter), 1:2 Mark Kremer (82.)

Rot: Maximilian Streibl (91./ESV Freilassing/)

Bereits am zweiten Spieltag stand das erste erwartete Topspiel an. Das Überraschungsteam der letzten Saison, der TSV Murnau, hatte den TSV Grünwald zu Gast und hat dem Bayernliga-Absteiger direkt die erste Saisonpleite hinzugefügt. Dabei lief die Partie zunächst ganz nach Wunsch des Favoriten. Marcel Kosuch traf nach 13 Minuten zur Führung. Davon zeigten sich die Murnauer jedoch nicht geschockt. Georg Kutter glich allerdings nur wenig später auf. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Die ersten richtigen Aufreger nach der Pause gab es dann nach 69 Zeigerumdrehungen, als Kosuch, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 aus Sicht der Grünwalder, und Tizian Schatto aufseiten des TSV Murnau jeweils mit Rot vorzeitig zum Duschen mussten. Ein Eigentor von Felix Triftshäuser entschied neun Minuten später das Spitzenspiel. Damit grüßt das Team aus dem Werdenfelser Land nach zwei Spielen vorerst von der Tabellenspitze. TSV Murnau – TSV Grünwald 2:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Georg Kutter, Jannis Braun (85. Konstantin Ott), Sanel Dacic (66. Bastian Adelwart), Samuel Spieß (93. Camillo Kaspar), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (55. Murat Höbekkaya) (92. Lukas Ende), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

TSV Grünwald: Lukas Brandl, David Wörns, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (36. Marco Bornhauser), Laris Stjepanovic, Fabian Traub (45. Leon Sammer), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (85. David Keller), Milan Zargar (56. Maximilian Ahammer), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Tore: 0:1 Marcel Kosuch (13.), 1:1 Georg Kutter (25.), 2:1 Felix Triftshäuser (78. Eigentor)

Rot: Marcel Kosuch (69./TSV Grünwald/)

Rot: Tizian Schatto (69./TSV Murnau/)

Der Fehlstart des TSV 1880 Wasserburg ist perfekt. Das als Topfavorit auf den Aufstieg auserkorene Team verlor auch sein zweites Saisonspiel und steht damit nach zwei Runden mit null Punkten und Toren da. Die Löwen unterlagen am Dienstagabend dem SB Chiemgau Traunstein im "Derby" mit 0:2. SBC-Spielertrainer Gentian Vokri und Torjäger Julian Höllen sorgten in der Anfangsphase für einen Doppelschlag. Die Wasserburger ließen zeitweise Topchancen liegen, doch das Tor der Gäste war wie vernagelt. Voglmaier beispielsweise traf unter anderem nur den Pfosten. In der Nachspielzeit vergab auch noch Robin Ungerath einen Strafstoß. Der Ex-Profi setzte den Ball über die Latte. TSV 1880 Wasserburg – SB Chiemgau Traunstein 0:2

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner (35. George Dumitru), Dominik Brich, Maximilian Biegel (69. Vinzenz Egger), Bruno Ferreira Goncalves (59. Matthias Rauscher), Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (78. Tizian Rudolph), Dominik Köck, Michael Barthuber (85. Niklas Saur), Robin Ungerath, Thomas Voglmaier - Trainer: Florian Heller

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp (86. Mihael Paranos), Sandro Discetti (63. Andrii Pelypenko), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (72. Michael Steinbacher), Julian Höllen (81. Emil Tersteegen), Jakob Trebesius (67. Arber Tafilaj) - Trainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 542

Tore: 0:1 Gentian Vokri (13.), 0:2 Julian Höllen (19.)

Besondere Vorkommnisse: Robin Ungerath (TSV 1880 Wasserburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).