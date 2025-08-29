LL SO: Haching II neuer Tabellenführer - Last-Minute-Drama in Grünwald

Der 9. Spieltag der Landesliga Südost begann am Freitagabend. Gleich vier Partien standen zum Auftakt an. Die Spielberichte zum Nachlesen.
Was für ein Last-Minute-Drama in Grünwald. Erst sah es nach einem späten Heimerfolg für die Grünwalder aus, doch dann glich Dornach noch später aus. Am Ende steht ein 1:1-Remis im Duell Absteiger gegen Aufsteiger auf der Anzeigetafel.
Doch ganz von vorne. Die Gäste vom SV Dornach hatten den ersten Treffer auf dem Fuß. Fabian verschoss aber in der 24. Spielminute einen Elfmeter, also ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren dann der vermeintliche Erlösungstreffer. Laris Stjepanovic netzte in der 88. Minute für die Grünwalder ein. Adama Diarra hatte aber was gegen die Niederlage und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand.
TSV Grünwald – SV Dornach 1:1
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic (90. Maximilian Ahammer), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, David Halbich, Niklas Kern (74. Gabriel Wanzeck), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch
SV Dornach: Leon Cuni, Manuel Wagatha, Markus Buck (34. René Reiter), Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler (52. Leon Rexhaj), Simon Kampmann, Soufian Tauber (40. Lorenz Scholz), Can Bozoglu (83. Dominik Beutler), Fabian Aicher (66. Adama Diarra) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (88.), 1:1 Adama Diarra (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Aicher (SV Dornach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (24.).
Der VfB Hallbergmoos feiert einen Last-Minute-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Unterföhring. Durch ein Kopfballtor von Jonas Mayr in der 89. Spielminute gewannen die Hausherren. Damit klettert der VfB vorerst auf Rang neun. Der FCU hingegen rutscht bis auf Rang zwölf ab.
VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Unterföhring 1:0
VfB Hallbergmoos-Goldach: David Hundertmark, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (75. Andreas Giglberger), Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (79. Daniel Müller), Andreas Kostorz (75. Carl Opitz), Duje Vukman (68. Yannick Sassmann), Valentin Bamberger (68. Julian Kristo) - Trainer: Andreas Giglberger
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Tayfun Arkadas, Burhan Bahadir (89. Maick Antonio), Luis Fischer (70. Razvan Marian), Florian Orth, Marvin Kretzschmar (78. Nils Larisch), Clovis Tokoro (56. Hendrik Geiler), Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jonas Mayr (89.)
Der TSV 1860 Rosenheim siegt im Spitzenspiel ohne Mühe. Gegen den FC Schwabing gab es einen 3:0-Heimerfolg. Durch den Dreier zieht 1860 an Schwabing vorbei und hält vorerst Rang drei inne. Der FCS hingegen rutscht auf Rang vier, könnte aber im Laufe des Spieltags noch weiter runterfallen.
Es dauerte bis in die 31. Spielminute, ehe das erste Tor fiel. Michael Summerer brachte die 1:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit traf Eren Emirgan zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Emirgan, der den Deckel draufpackte (47.).
TSV 1860 Rosenheim – FC Schwabing 56 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal (85. Auron Hetemi), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (60. Edis Muhameti), Leon Tutic (63. Luis Lehmann), Steven Khong-In (88. Adnan Kasumovic), Eren Emirgan (82. Leonardo Papapicco) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl (62. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Philipp Pirch (46. Yan Bohuta), Louis Schmidt, Kasimir Lauber (62. Maurice Koller), Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (83. Noah Becker) - Trainer: Steven Zepeda
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 221
Tore: 1:0 Michael Summerer (31.), 2:0 Eren Emirgan (43.), 3:0 Eren Emirgan (47.)
Das Topspiel zwischen der SpVgg Unterhaching II und dem TSV 1880 Wasserburg findet einen knappen Sieger. Am Ende behalten die Hausherren die Nase mit 2:1 vorne. Dadurch ziehen die Hachinger Jungspunde an 1880 vorbei und bleiben zumindest diesen Spieltag an der Tabellenspitze.
Joel Adilji eröffnete die Partie mit seinem Führungstreffer in der 17. Spielminute für die SpVgg. Erst in den Schlussminuten entwickelte sich nochmal eine spannende Partie. Andreas Schweinsteiger traf zur vermeintlichen Entscheidung. Doch Janik Vieregg machte das Spiel nochmal spannend (90.+1). Am Ende blieb es aber beim 2:1 für die Hachinger.
SpVgg Unterhaching II – TSV 1880 Wasserburg 2:1
SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Jona Meiner, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth (46. Samuel Weiß), Joel Adilji, Jason Eckl, Marc Zimmermann (67. Andreas Schweinsteiger) - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher (76. Dominik Brich), Maximilian Biegel, Tizian Rudolph (65. Vinzenz Egger), Leon Simeth (65. Johannes Lindner), Bruno Ferreira Goncalves (25. Josef Stellner), Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck, Robin Ungerath (76. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Alexander Pott - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Joel Adilji (17.), 2:0 Andreas Schweinsteiger (86.), 2:1 Janik Vieregg (90.+1)