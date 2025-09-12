LL SO: Haching II baut Tabellenführung aus - 1860 gewinnt Topspiel

Am Freitagabend startete der 11. Spieltag der Landesliga Südost und hatte es direkt in sich. Gleich vier Spiele standen an. In Rosenheim konnte der TSV 1860 das Derby gegen den TSV 1880 Wasserburg besiegen. Tabellenführer SpVgg Unterhaching II hat den SV Dornach deutlich besiegt.

Spiele am Freitag:

Der VfB Hallbergmoos-Goldach schließt auf die Spitzengruppe der Landesliga Südost auf. Die Gastgeber schlugen zum Auftakt des 11. Spieltags den ESV Freilassing. Die Entscheidung fiel dank zweier später Treffer. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mussten die Zuschauer in Hallbergmoos lange warten, bis es so richtig interessant wurde. Christian Noederstrasser leitete die spektakuläre Schlussphase ein. Der Freilassinger sah binnen weniger Augenblicke in der 80. Minute die Ampelkarte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Fünf Zeigerumdrehungen später brachte Carl Opitz die Hausherren nach einem Eckball per Kopf auf die Siegerstraße. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte Moritz Sassmann vom Elfmeterpunkt aus den Deckel drauf. Sekunden zuvor hatte Simon Schlosser ebenfalls die gelb-rote Karte gesehen. Der ESV musste die letzten Augenblicke somit mit nur neun Mann beenden. VfB Hallbergmoos-Goldach – ESV Freilassing 2:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (81. Emil Kierdorf), Tobias Krause (70. Duje Vukman), Florian Schmuckermeier (76. Julian Kristo), Moritz Sassmann, Johannes Petschner (63. Valentin Thalmeier), Valentin Bamberger (46. Arian Kurmehaj) - Trainer: Andreas Giglberger

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (87. Rodi Hussein), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (91. Johann Spatzenegger), Rejan Kryezi (80. Felix Bischoff), Leon Windisch (64. Mark Kremer), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Carl Opitz (85.), 2:0 Moritz Sassmann (90.+4 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Christian Niederstrasser (80./ESV Freilassing/)

Gelb-Rot: Simon Schlosser (94./ESV Freilassing/)

Am Freitagabend blickten wohl viele Augen nach Rosenheim. Dort stand das Derby und Topspiel an. Der Tabellendritte, der TSV 1860, empfing den Zweiten, den TSV 1880 Wasserburg. Am Ende behielten die Sechziger die Oberhand. Zum Mann des Spiels wurde vor einer Traumkulisse von mehr als 600 Zusehern Eren Emirgan. Der Neuzugang erzielte beide Treffer für den Ex-Regionalligisten. Der Offensivakteur brachte die Rot-Weißen zunächst nach 22 Minuten auf die Siegerstraße. Tief in der Nachspielzeit machte er seinen Doppelpack perfekt und damit den nächsten Dreier für die Rosenheimer. Die Gäste, die ohne ihren Topstürmer Robin Ungerath antreten mussten, müssen damit Spitzenreiter SpVgg Unterhaching ziehen lassen. Rosenheim überholt den Lokalrivalen mit dem Sieg im direkten Duell sogar in der Tabelle. TSV 1860 Rosenheim – TSV 1880 Wasserburg 2:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (75. Nick Scott), Deniz Ünal, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (95. Aini Merepeza), Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (62. Simon Fischer), Leon Tutic (70. Noah Markulin), Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (65. Danilo Dittrich), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck, Thomas Voglmaier, Vinzenz Egger (80. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller

Zuschauer: 640

Tore: 1:0 Eren Emirgan (22.), 2:0 Eren Emirgan (90.+7)

Nicht nur Rosenheim hat Wasserburg überholt, sondern auch der TSV Grünwald. Der Bayernliga-Absteiger besiegte den FC Unterföhring kurze Zeit später mit 4:1. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Daniel Leugner brachte den TSV nach nur sechs Minuten in Führung. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel. Das Warten der Fans vor Ort lohnte sich im zweiten Durchgang dafür umso mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff bekamen die knapp 120 Zuschauer innerhalb von drei Minuten gleich drei Treffer zu sehen. Zunächst erhöhte Marcel Kosuch für Grünwald (50.). Im direkten Gegenzug gelang Florian Orth der Anschlusstreffer. Der Jubel und die Hoffnung auf ein Comeback hielten jedoch nur wenige Sekunden. Laris Stjepanovic stellte Sekunden später den alten Abstand wieder her. Knapp 20 Minuten vor dem Ende schwächte Grünwald sich selbst. Nick Starke sah die gelb-rote Karte. Doch der Sieg der Grünwalder geriet nicht mehr ins Wanken. Im Gegenteil: Laris Stjepanovic machte nach 77 Zeigerumdrehungen den endgültigen Deckel drauf. TSV Grünwald – FC Unterföhring 4:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic (90. Felix Triftshäuser), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich, Marcel Kosuch (79. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Sahin Bahadir, Taha Bulut (67. Nils Larisch), Burhan Bahadir, Emre Gümüs (46. Fabian Porr), Luis Fischer (46. Hendrik Geiler), Florian Orth, Razvan Marian (46. Tayfun Arkadas), Maick Antonio, Clovis Tokoro (78. Marvin Kretzschmar) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Leugner (6.), 2:0 Marcel Kosuch (50.), 2:1 Florian Orth (52.), 3:1 Laris Stjepanovic (52.), 4:1 Laris Stjepanovic (77.)

Gelb-Rot: Nick Starke (71./TSV Grünwald/)

Die SpVgg Unterhaching II hat die Niederlage des TSV 1880 Wasserburg ausgenutzt und die Tabellenführung ausgebaut. Auch Aufsteiger SV Dornach konnte die Profi-Reserve des Regionalligisten nicht stoppen. Tizian Zimmermann brachte Haching mit einem Doppelschlag bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Sein erster Streich gelang ihm nach 21 Minuten. Zum psychologisch optimal Zeitpunkt legte der Kapitän mit dem Pausenpfiff nach. Nach genau einer Stunde konnten die Dornen verkürzen. Mehr gelang dem Aufsteiger jedoch nicht. Denn Jason Eckl legte für die Spielvereinigung 14 Minuten wieder nach. Ein Eigentor von Markus Buck besiegelte den nächsten Dreier für Haching. SpVgg Unterhaching II – SV Dornach 4:1

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Tizian Zimmermann, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

SV Dornach: Leon Cuni, Markus Buck, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Fabian Aicher, Lorenz Scholz - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Tore: 1:0 Tizian Zimmermann (21.), 2:0 Tizian Zimmermann (45.), 2:1 Manuel Ring (60.), 3:1 Jason Eckl (74.), 4:1 Markus Buck (81. Eigentor) Spiele am Samstag: