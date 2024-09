LL SO: Günzel bringt Garching per Doppelpack auf die Siegerstraße

Den 10. Spieltag in der Landesliga Südost beschloss am Sonntag die Begegnung zwischen dem VfR Garching und dem SV Pullach. Bereits am Samstag schrammte Kastl gegen den Tabellenführer Wasserburg hauchzart an der Sensation vorbei. Für diese sorgte Schlusslicht Bruckmühl mit einem Dreier in Murnau. Rosenheim konnte das Spitzenspiel in Geretsried für sich entscheiden, Freilassing gewann ohne Probleme gegen Schwabing München. Alle Partien in der Übersicht.