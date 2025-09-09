LL SO: Grünwald gewinnt Nachholspiel in Kirchheim

Im Nachholspiel des 7. Spieltages siegte der TSV Grünwald knapp beim Kirchheimer SC. Das Tor des Tages erzielte vor 120 Zuschauern Daniel Leugner. Mit dem Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Florian De Prato den heutigen Gegner in der Tabelle distanzieren.

Kirchheimer SC – TSV Grünwald 0:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (76. Florian Rädler), Raphael Schneider, Marco Flohrs, Maximilian Baitz (61. Denis Zabolotnyi), Luis Sako, Luca Mauerer, Niklas Karlin, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

TSV Grünwald: Tymofii Protsenko, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic (93. Felix Triftshäuser), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich (78. Leander Bublitz), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Niklas Braun (Beratzhausen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Daniel Leugner (51.)

Packung für SVN – Schwabing bringt Aubing erste Pleite bei

Nichts zu lachen hatten Gökhan San und der SVN München am Sonntag im Heimspiel gegen die Talente der SpVgg Unterhaching. Vor 100 Zuschauern setzte es für den Aufsteiger eine 1:6-Heimpleite. Die Gäste sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Gabriel Freimuth traf nach 12 Minuten zur Führung. Philipp Zimmerer (33.), Nino Hodzic (40.) und erneute Zimmerer legten bis zum Pausenpfiff von Katrin Filser auf 4:0 nach. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Elf von Andreas Haidl alles im Griff. Zimmerer erhöhte nach 57 Minuten auf 5:0, ehe Youssef Queslati der Ehrentreffer gelang. Kurz vor Schluss setzte Zimmerer mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt. Der SVN ist nach sieben Spieltagen letzter der Tabelle. Die kleinen Hachinger sind mit 12 Punkten auf Rang vier und haben drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV 1880 Wasserburg. SVN München – SpVgg Unterhaching II 1:6

SVN München: Wassim Zormati, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Dylan Tougan (64. Hayati Yilmaz), Cenk Imsak (64. Ismaila Coulibaly), Youssef Oueslati, Min-Kook Park (73. Mehmet Köse), Altan Duman (52. Enriko Kranjcec), Edward Johnson, Alexander Rojek (57. Baldwin Wilson) - Trainer: Gökhan San

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann (58. Jona Meiner), Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji, Jason Eckl (72. Andreas Schweinsteiger) - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Gabriel Freimuth (12.), 0:2 Philipp Zimmerer (33.), 0:3 Nino Hodzic (40.), 0:4 Philipp Zimmerer (45.+3), 0:5 Philipp Zimmerer (57.), 1:5 Youssef Oueslati (68.), 1:6 Philipp Zimmerer (83.)

Die Serie des SV Aubing ist gerissen. Am 7. Spieltag musste der Aufsteiger vor 150 Zuschauern beim Derby gegen den FC Schwabing die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die Gastgeber jubelten nach 20 Minuten zum ersten Mal, als Philipp Schuck zur 1:0-Pausenführung traf. Kurz nach Wiederanpfiff klingelte es zum zweiten Mal im Kasten der Gäste. Auf Vorlage von Keeper Julian Disterer stellten die Hausherren durch Moritz Wefelmeier auf 2:0. Durch den Sieg klettert der FCS auf Rang zwei und ist damit erster Verfolger des TSV 1880 Wasserburg. Die Mannschaft von Patrick Ghigani hat als Fünfter mit zwölf Punkten einen Zähler weniger auf dem Konto. FC Schwabing 56 – SV Aubing München 2:0

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Simon Wächter (60. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Rafael Hinrichs, Philipp Schuck, Yan Bohuta (92. Lukas Fronk), Moritz Wefelmeier (94. Ilias Mabchour Kaki), Ivan Mijatovic (79. Oliver von Eitzen) - Trainer: Steven Zepeda

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Michael Appiah, Hans Haderecker (80. Gabriel Slipac), Aldin Bajramovic (71. Lionel Ndasi), Leo Tomic, Abdul Bangura, Abdelilah Erraji (58. Kevin Nsimba) (87. Abdulbassit Djobo), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (81. Filippos Koliantzas) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Schuck (20.), 2:0 Moritz Wefelmeier (48.)

Kantersiege für Wasserburg, Kastl und Hallbergmoos