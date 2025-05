LL SO: Geretsried in Relegation – Schwaig verpasst Rekordsaison

Thomas Puscher brachte den Favoriten in Hallbergmoos nach 34 Minuten in Führung. Torjäger Belmin Idrizovic machte genau 34 Zeigerumdrehungen später den Sack zu.

Am letzten Spieltag der Landesliga Südost stand nur noch die Entscheidung aus, wer in die Relegation zur Bayernliga einzieht. Der TuS Geretsried hat seine Hausaufgaben erledigt und konnte damit unabhängig von der Konkurrenz aus Wasserburg seine Poleposition verteidigen.

Sowohl für den Kirchheimer SC als auch den TSV Kastl ging es zum Saisonabschluss um nichts mehr. Der TSV entschied die Begegnung für sich und beendet die Spielzeit damit unmittelbar hinter dem KSC.

Das Eintrittsgeld hat sich an diesem Nachmittag in Kirchheim für die Zuschauer auf jeden Fall ausgezahlt. Sieben Treffer bekamen die Fans zu sehen. Philipp Maiberger brachte die Hausherren früh in Front. Doch Nevio Pichler und Sebastian Spinner drehten die Partie noch in der Anfangsphase. Kurz vor der Pause konnten die Gäste ihren Vorsprung sogar noch ausbauen. Sebastian Zielke traf ins eigene Tor.

Doch der KSC steckte nicht auf. Korbinian Vollmann verkürzte kurz nach Wiederanpfiff. Timo Oberreiter stellte den alten Abstand wenig später wieder her. Kirchheim kam in der Folge noch einmal ran als Leon Reilhac traf. Der Treffer war schlussendlich allerdings zu wenig für einen Punktgewinn.

Kirchheimer SC – TSV Kastl 3:4

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Philipp Maiberger (61. Marco Wilms), Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito (46. Matthias Ecker), Nuyan Karsak, Marinus Bachleitner, Marco Flohrs (68. Peter Schmöller), Korbinian Vollmann, Luis Sako (46. Lenny Gremm), Leon Reilhac, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Manuel Kellermann, Raphael Kamhuber (54. Sebastian Pietsch), Dominik Grothe, Christoph Hoffmann (90. Hannes Langenecker), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (76. Jonas Berreiter), Nevio Pichler (46. Josef Spermann), Sebastian Spinner, Michael Renner (46. Lukas Auberger), Timo Oberreiter - Trainer: Harald Mayer

Tore: 1:0 Philipp Maiberger (4.), 1:1 Nevio Pichler (13.), 1:2 Sebastian Spinner (19.), 1:3 Sebastian Zielke (44. Eigentor), 2:3 Korbinian Vollmann (50.), 2:4 Timo Oberreiter (56.), 3:4 Leon Reilhac (72.)