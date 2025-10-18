– Foto: Oliver Rabuser

LL SO: Garmisch verliert erneut ‒ Dornach unterliegt Kastl spät 16. Spieltag in der Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Der 16. Spieltag der Landesliga Südost ist beinahe schon wieder vorbei. Garmisch verliert am Samstag auch in Unterföhring und schlittert tief in den Keller. Dornach verliert spät gegen Kastl und Freilassing jubelt gegen Rosenheim.

Spiele am Samstag:

Aufsteiger Dornach muss sich knapp dem TSV Kastl geschlagen geben. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch dann kassierte der SVD erst eine Gelb-Rote Karte gegen Kampmann und wenige Minuten später den Nackenschlag durch ein spätes Tor von Kastls Spinner. SV Dornach – TSV Kastl 0:1

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Markus Hanusch (52. Amin Idrissi), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (53. Lorenz Scholz), Manuel Ring (73. Adama Diarra), Sebastian Mandler (67. Marko Todorovic), Simon Kampmann, Leon Rexhaj, Can Bozoglu (79. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (46. Philipp Hofmann), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (95. Samuel Stutz), Christoph Hoffmann (88. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (65. Anton Kriner), Michael Renner (73. Maximilian Damoser) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar)

Tore: 0:1 Sebastian Spinner (87.)

Gelb-Rot: Simon Kampmann (82./SV Dornach/)

Garmisch verpasst den Befreiungsschlag in Unterföhring knapp. Durch einen Treffer von Marvin Kretzschmar kurz nach dem Wiederanpfiff und den späten K.O. durch Geiler in der Nachspielzeit darf der FCU über einen Heimdreier und einen Platz im Tabellenmittelfeld jubeln. Garmisch rutscht unter den Strich und braucht dringend Punkte. FC Unterföhring – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:0

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Burhan Bahadir (85. Emre Gümüs), Luis Fischer (61. Florian Orth), Razvan Marian (92. Vincent Gmelch), Maick Antonio, Marvin Kretzschmar, Clovis Tokoro (81. Fabian Porr), Nils Larisch (70. Hendrik Geiler) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Jonas Schrimpf (77. Noah Pawlak), Christoph Lössl (70. Jonas Poniewaz), Lucas Pfefferle, Patrik Cerovečki, Robin Reiter (66. Lukas Kunzendorf), Gabriel Taffertshofer (85. Berke Tatlici), Lukas Ende - Trainer: Stefan Schwinghammer

Tore: 1:0 Marvin Kretzschmar (52.), 2:0 Hendrik Geiler (90.+5)

Freilassing feiert dank Topscorer Portenkirchner einen Heimdreier gegen 1860 Rosenheim. Portenkirchner besorgte mit seinem 13. Saisontor bereits in Minute 19 die ESV-Führung und avanciert so zu Matchwinner. Freilassing klettert durch den Sieg auf Rang 10, Rosenheim ist siebter und verpasst den Sprung auf die Spitzenplätze. ESV Freilassing – TSV 1860 Rosenheim 1:0

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Aldrin Selimi, Marius Koller, Simon Schlosser, Maximilian Streibl (53. Dominik Krein), Felix Bischoff, Maik Gunawardhana (72. Tobias Frisch), Daniel Aschauer (66. Mark Kremer), Timo Portenkirchner (83. Rejan Kryezi) - Trainer: Albert Deiter

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (71. Nick Scott), Simon Fischer, Deniz Ünal, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (46. Edon Xhelili), Michael Summerer, Audai Elghatous, Noah Markulin, Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut)

Tore: 1:0 Timo Portenkirchner (19.) Spiele am Freitag:

Der SB Chiemgau Traunstein hat einen enorm wichtigen Sieg im Kellerduell gegen den SVN München gefeiert. Der eingewechselte Genti Krasniqi sorgte in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer. Alle drei Treffer an diesem Abend fielen erst im zweiten Spielabschnitt. Andrij Pelypenko brachte den Sportbund nach 66 Minuten zunächst in Front. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur sechs Zeigerumdrehungen später glich Ishaq Khalil für das Schlusslicht aus und ließ die Gäste aus München sogar von einem Sieg träumen. 14 Minuten darauf folgte dann der große Auftritt von Joker Krasniqi. SB Chiemgau Traunstein – SVN München 2:1

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen (46. Arber Tafilaj), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (90. Luca Paticchia), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (93. Peter Horn), Lennard Schweder (63. Genti Krasniqi)

SVN München: Wassim Zormati, Jonah Wenzel, Kerem Tokdemir, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Altan Duman (62. Yassin Ayed), Besart Murtezi, Ishaq Khalil, Aleksandar Aco Novakovic (75. Dylan Tougan), Christ Emmanuel Makangilu, Baldwin Wilson, Didier Mbida Mengue (46. Julien Santana-Mielke)

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 366

Tore: 1:0 Andrii Pelypenko (66.), 1:1 Ishaq Khalil (72.), 2:1 Genti Krasniqi (86.)

Rot: Jonah Wenzel (87./SVN München/Notbremse)