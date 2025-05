LL SO 🗣: Freilassing erleichtert – Murnaus Talente beeindrucken

Es war so das Gefühl, wer in Führung geht, gewinnt auch das Spiel. So war es dann auch. Unsere Führung war sehr wichtig und dann war die Devise, das durchzubringen. Wir haben es einigermaßen gut hingekriegt, haben gut verteidigt, Unterföhring hat sich schwergetan in der Offensive. Wir sind gut gestanden und das war auch der Schlüssel. Ansonsten ist die Sache für uns durch! Für uns war wichtig, egal wie, wir wollten unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Die Erleichterung war allen anzumerken, für uns ist das keine Selbstverständlichkeit. Dementsprechend bin ich stolz auf die Mannschaft, auf den Verein und hoffe, dass wir an die Zeit nächstes Jahr wieder anknüpfen können und hoffentlich eine ruhigere Saison haben.«

Albert Deiter, Trainer des ESV Freilassing: »Die Ausgangslage war so, dass wir vor dem Spiel unbedingt noch einen Punkt gebraucht hätten, um das alles fix zu machen. Wir wollten auch nicht auf andere schauen, weil wir das aus eigener Kraft machen wollten. Wir wollten unbedingt drei Punkte holen, wollten das Spiel auf unsere Seite ziehen. Das ist uns einigermaßen gelungen. Das Niveau war in Ordnung von beiden Seiten.

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir waren schnell 2:0 hinten. Danach hat uns der Spinner Basti gerettet. Zuerst schießt er ein tolles Tor und dann holt er einen Elfmeter raus, den er selber auch noch verwandelt. In der zweiten Halbzeit hätten wir unsere Angriffe vielleicht noch deutlicher ausspielen müssen, aber wir haben ja unser Tor nach einem Standard gemacht. Insgesamt haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen, weil wir einfach eine riesige Mentalität gehabt haben. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich ziehe echt den Hut vor meiner Mannschaft. Meiner Meinung nach ein mehr als verdienter Klassenerhalt. Sehr stark, was die Jungs für eine Einstellung und für eine Disziplin gezeigt haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, dass sie sich belohnt haben und dass wir auch nächstes Jahr nochmal Landesliga spielen dürfen.«

Vinzenz Loistl, Trainer des SV Pullach: »Ein gutes Landesligaspiel mit zwei Mannschaften, die sich gar nichts geschenkt haben. Murnau hat uns keinen Zentimeter gelassen, obwohl es für die wirklich um nichts mehr geht. Das spricht für die Jungs von Murnau, die einfach immer an die 100 Prozent gehen. Eine ganz tolle Truppe. Meiner Mannschaft muss ich heute wie die letzten Wochen ein Riesenkompliment machen. In den ersten zwei Dritteln haben wir es teilweise exzellent gelöst und Murnau dadurch nicht ins Pressing kommen lassen. Dem Aufbau, der Passsicherheit und den Stafetten zuzuschauen, macht als Trainer Spaß. Leider fehlte im letzten Drittel die Durchschlagskraft, weil Murnau tief stand, und zugleich exzellent gekontert hat. Unsere beste Chance hatte Noah Kotb, aber deren Keeper hat den sehr gut rausgeholt. Ich muss sagen, sie hatten die größeren Chancen, aber wir die bessere Spielanlage, deshalb endet ein gutes Landesligaspiel gerecht Unentschieden. Die Tabellensituation kann ich jetzt nicht ändern, deswegen beschäftige ich mich erstmal nicht damit, sondern nur damit, dass wir weiterhin in guter Verfassung bleiben und guten Fußball spielen.«

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Für die Zuschauer war das sicher kein fußballerischer Leckerbissen. Dennoch ein riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft – wir haben über die vollen 90 Minuten keinen Zentimeter kampflos hergeschenkt. Am Ende hatten wir sogar die klareren Torchancen und hätten mit etwas mehr Entschlossenheit vor dem Tor, das Spiel für uns entscheiden können. Besonders hervorheben möchte ich unsere vier Debütanten aus der A-Jugend, die ihre Aufgabe sehr gut gemacht haben. Allen voran Benedikt Wallrapp, der in seinem allerersten Spiel direkt die Null festgehalten hat – starke Leistung!«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Für uns ein uns super enttäuschendes Heimspiel. Schwabing war heute mental voll da und hat uns mit ihrer Einstellung über 90 Minuten den Schneid abgekauft. Wir waren nicht voll da. Das müssen wir uns ankreiden, deshalb haben wir dann auch verdient verloren. Jetzt geht es ab in die entscheidende Woche und in Hallbergmoos haben wir ein Endspiel. Wir gehen da mit positiver Energie rein.«