LL SO: Favorit Rosenheim siegt - SVN kassiert 100. Gegentor

Spiele am Samstag

Der TSV Grünwald kommt gegen den SV Dornach nicht über ein Remis hinaus und lässt wertvolle Zähler liegen. Zunächst war der TSV auf einem guten Weg. David Keller brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Yannick Frey auf 2:0 aus Grünwalder Sicht. Dornach gab sich jedoch nicht geschlagen und schaffte in der 81. Minute in Person des eingewechselten Manuel Ring den Anschlusstreffer. Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit erzielte Noel Pfeiffer sogar noch den Ausgleich und ließ die Hausherren ein weiteres Mal jubeln. Der TSV Grünwald verpasst es damit, den Abstand auf die Aufstiegsränge zu verkürzen. Der SV Dornach setzt währenddessen ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. SV Dornach – TSV Grünwald 2:2

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter (74. Manuel Ring), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder (66. Noël Pfeiffer), Hugo Heise (59. Fabian Aicher), Simon Kampmann (44. Maurice Albers), Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Junes Amdouni, Can Bozoglu

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Leon Sammer (90. Fabian Traub), Daniel Leugner, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich (59. Milan Zargar), Marcel Kosuch

Tore: 0:1 David Keller (33.), 0:2 Yannick Frey (55.), 1:2 Manuel Ring (81.), 2:2 Noël Pfeiffer (90.+4)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach unterliegt dem FC Unterföhring und stolpert im Aufstiegsrennen. Schon in der zweiten Minute erzielte Maick Antonio das 1:0 für die Gastgeber, nach einer Viertelstunde sorgte ein Eigentor für das 2:0. Hallbergmoos kam jedoch noch einmal zurück. Simon Werner lieferte in der 34. Minute per Elfmeter den Anschlusstreffe. Direkt danach fiel auch schon der Ausgleich, erneut durch ein Eigentor. Davon ließ Unterföhring sich allerdings nicht beirren. In der 63. Minute stellte Fabian Porr die Führung der Gastgeber wieder her. Zehn Minuten später legte Clovis Tokoro das 4:2 nach (73.). Der Zwei-Tore-Rückstand war zu viel für den VfB. Den Schlusstrich unter die Partie setzte dann Jakob Klaß, der in der 85. Minute per Elfmeter den 5:2-Endstand herstellte. FC Unterföhring – VfB Hallbergmoos-Goldach 5:2

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (62. Ove Richter), Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Hendrik Geiler (80. Jakob Klaß), Tayfun Arkadas (71. Razvan Marian), Luis Fischer, Florian Orth, Maick Antonio, Clovis Tokoro (90. Tobias Hohenberger), Fabian Porr (90. Matej Stjepic)

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz (76. Valentin Bamberger), Daniel Müller, Christian Wimmer, Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (76. Luke Nauen), Arian Kurmehaj, Johannes Petschner (46. Jonas Mayr), Andreas Kostorz, Simon Werner, Julian Kristo (70. Duje Vukman)

Tore: 1:0 Maick Antonio (2.), 2:0 Christian Wimmer (15. Eigentor), 2:1 Simon Werner (34.), 2:2 Tivadar Filotas (35. Eigentor), 3:2 Fabian Porr (63.), 4:2 Clovis Tokoro (73.), 5:2 Jakob Klaß (85. Foulelfmeter)

Auch der TSV Murnau patzt und trennt sich Unentschieden vom TSV Kastl. Der Start der Drachen war zunächst noch vielversprechend. Maximilian Nebl brachte die Gäste schon in der sechsten Minute per Elfmeter im Front. Kastl antwortete jedoch mit einem Doppelschlag durch einen Elfmeter von Sebastian Spinner (14.) und den Führungstreffer von Timo Oberreiter (16.). In der 29. Minute verwandelte Bastian Adelwart dann allerdings den dritten Elfmeter der Partie und beide Mannschaften gingen mit einem Remis in die Pause.

In der zweiten Hälfte blieb die Begegnung umkämpft, kein Team konnte sich einen entscheidenden Vorteil sichern. Folgerichtig blieb es auch nach 90 Minuten beim 2:2. Der TSV Murnau verpasst es damit, Kapital aus den Fehlern der anderen Verfolger zu schlagen.

TSV Kastl – TSV Murnau 2:2

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann, Manuel Kellermann (53. Philipp Hofmann), Daniel Bruckhuber (53. Samuel Stutz), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (81. Lukas Auberger) (88. Nevio Pichler), Michael Renner

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Tizian Schatto (55. Phillip Mühlbauer), Luis Zehetmeier, Bastian Adelwart, Michael Moser (72. Fabian Erhard), Jannis Braun, Sanel Dacic (82. Murat Höbekkaya), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl (90. Christoph Senftl)

Tore: 0:1 Maximilian Nebl (6. Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Spinner (14. Foulelfmeter), 2:1 Timo Oberreiter (16.), 2:2 Bastian Adelwart (29. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Christoph Greinwald (84./TSV Murnau/)

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