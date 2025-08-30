LL SO: ESV und Murnau bleiben oben dran - SVN geht erneut unter

Der 9. Spieltag der Landesliga Südost begann am Freitagabend. Gleich vier Partien standen zum Auftakt an. Am Samstag geht es spannend weiter. Murnau und Freilassing bleiben mit Siegen weiter oben dran. Der SVN unterlag im Kellerduell beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen erneut deutlich. Die Spielberichte zum Nachlesen.

Spiele am Samstag:

Der Kirchheimer SC hat den FC Wacker München mit 2:1 bezwungen und befindet sich damit weiter im Tabellenmittelfeld. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam die Partie erst nach rund einer Stunde so richtig in Fahrt. Jan Köhler traf zur Führung für die Gäste (58.). Marko Ereiz erhöhte neun Minuten darauf. Anto Stipic verkürzte wenige Augenblicke vor dem Ende. Der Anschlusstreffer kam für eine Aufholjagd zu spät. Der Aufsteiger bleibt weiter unten drin. FC Wacker München – Kirchheimer SC 1:2

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Severin Buchta (74. Nam Max Nguyen), Nsimba Rogério, Armando Tischer, Anes Ziljkic (60. Jasmin Kadiric), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker (74. Luis Sailer Fidalgo), Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Luis Sako, Jan Köhler (80. Jerome Tesfaye), Luca Mauerer, Niklas Karlin (64. Florian Rädler), Peter Schmöller (34. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jan Köhler (58.), 0:2 Marko Ereiz (67.), 1:2 Anto Stipic (90.+3)

Schlusslicht SVN München musste nach der 0:9-Abreibung gegen den TSV 1860 Rosenheim im Kellerduell beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen die nächste Klatsche hinnehmen. Dieses Mal lautete das Endergebnis allerdings "nur" 0:5 aus Sicht der Gäste. Nach der Anfangsphase war noch Übleres zu befürchten gewesen. Der Aufsteiger war von Beginn an völlig überfordert. GAP-Kapitän Moritz Müller durfte innerhalb von nicht einmal einer Viertelstunde einen lupenreinen Hattrick schnüren. Bereits nach fünf Zeigerumdrehungen stand es 2:0. Der nächste Treffer gelang den Hausherren dann erst wieder nach gut einer Stunde als Jonas Poniewaz einen Elfmeter verwandelte. Knapp zehn Minuten vor dem Ende legte der Stürmer seinen zweiten Treffer nach. Die Gäste stehen damit nach neun Spielen bereits bei 49 (!) Gegentoren. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – SVN München 5:0

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Elian Schmitt (84. Vincent Finkert), Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (70. Philippe Schulz), Philipp Solleder (80. Quirin Wellenstein), Robin Reiter (61. Mouhammadou Ndiaye), Jonas Poniewaz, Noah Pawlak (61. Patrik Cerovečki), Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

SVN München: Dino Hodžić, Didier Mbida Mengue, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke (89. Hayati Yilmaz), Dylan Tougan (81. Benjamin Caulker), Enriko Kranjcec, Israel Quintero Salazar (66. Demirkaan Akdemir), Aleksandar Aco Novakovic, Ismaila Coulibaly (46. Caner Akbel), Edward Johnson, Jonah Wenzel - Trainer: Gökhan San

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Müller (3.), 2:0 Moritz Müller (5.), 3:0 Moritz Müller (17.), 4:0 Jonas Poniewaz (59. Foulelfmeter), 5:0 Jonas Poniewaz (81.)

Der ESV Freilassing zählt weiter zu den bislang größten Überraschungsteams der Landesliga Südost in dieser Saison. Der letztjährige Aufsteiger besiegte am neunten Spieltag auch den TSV Eintracht Kalsfeld und liegt dadurch nur einen Punkt hinter der Spitze auf Lauerstellung. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da brachte Daniel Aschauer die Hausherren an der Grenze zu Österreich vor rund 250 Zuschauern bereits auf die Siegerstraße. In der Folge blieb die Partie lange offen. Erst zum Anbruch der Schlussphase erlöste Simon Hafner die Freilassinger. Der erst unmittelbar zuvor erst eingewechselte Youngster traf mit seiner ersten Aktion zum 2:0-Endstand. Karlsfeld bleibt weiter ganz unten drin. ESV Freilassing – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic, Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (86. Christian Niederstrasser), Rodi Hussein (73. Felix Bischoff), Tim Bageritz, Daniel Aschauer (86. Leon Windisch), Timo Portenkirchner (83. Rejan Kryezi), Mark Kremer (75. Simon Hafner) - Trainer: Albert Deiter

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu (84. Roman Gertsmann), Lukas Paunert (60. Fitim Konjuhi), Peter Wuthe (78. Ivano Križan), Florian Schrattenecker (72. Willhelm Ampenberger), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Christoph Traub, Fabian Barth (64. Alexander Figler) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Daniel Aschauer (1.), 2:0 Simon Hafner (77.)

Gelb-Rot: Felix Schimpfermann (59./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Gelb-Rot: Simon Schlosser (85./ESV Freilassing/)