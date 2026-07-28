LL SO: Enge Partie in Unterföhring - Aubing mit zweitem Sieg

Englische Woche in der Landesliga Südost. Am Dienstagabend hat sich der SV Aubing gegen den FC Wacker München durchgesetzt. Der KSC schlug den FC Unterföhring, während es in Schwabing geteilte Punkte gab. Alle Spiele in der Übersicht.
SV Aubing München – FC Wacker München 3:1
SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (46. Abdul Bangura), Michael Appiah, Ben Damoah, Adonis Morina, Leo Tomic (46. Aldin Bajramovic), Marco Brand, Daniel Koch (93. Ziad Saibou), Balthasar Zimmermann (84. Stefan Sirotko), Faris Hero (71. Adam Zouaidi) - Trainer: Martin Buch
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (52. Jannik Bosnjak), Leon Bauer (62. David Topic), Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (62. Lorenz Berntsen), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Adrian Lahi (52. Severin Buchta), Noah Kotb, Lordan Handanovic (52. Norbert Bzunek) - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Noah Klenner (Schierling) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Noah Kotb (28.), 1:1 Leo Tomic (42.), 2:1 Adonis Morina (59.), 3:1 Ziad Saibou (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Daniel Koch (SV Aubing München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
FC Schwabing 56 – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:1
FC Schwabing 56: Jonas Prier, Lasse Bethäuser (61. Maurice Koller), Yannick Schad, Noah Schad, Flint Kapusta (88. Florian Mayer), Philipp Schuck, Bendix Kruse (79. Marco Musso), Enes Kurban (69. Kasimir Lauber), Felix Widmann, Giacinto Sibilia (74. Edward Johnson), Julian Höllen - Trainer: Steven Zepeda
VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr (79. Arian Kurmehaj), Daniel Müller, Benedikt Orth, Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Simon Werner (79. David Küttner), Fabian Diranko (59. Emil Kierdorf), Felix Günzel (71. Tobias Krause) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (Niederleierndorf) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Giacinto Sibilia (27.), 1:1 Benedikt Orth (53.)
FC Unterföhring – Kirchheimer SC 2:4
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Vitus Asam (89. Ove Richter), Valentin Gerstner, Noah Khayyal (46. Florian Orth), Tayfun Arkadas (84. Vincent Gmelch), Razvan Marian, Clovis Tokoro, Nils Larisch (64. Maick Antonio), Erik Baer (64. Marvin Kretzschmar), Daniel Gaedke - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Thomas Branco De Brito (67. Phil Appelt), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Kerim Özdemir (67. Can Ritter), Marco Flohrs (67. Sami Benrabh), Jan Köhler, Luca Mauerer, Hannes Wimmer, Peter Schmöller (85. Niklas Karlin), Roman Prokoph (89. Marko Ereiz) - Trainer: Maximilian Riedmüller
Schiedsrichter: Matthias Kraus (Rieden) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan Köhler (14.), 1:1 Nils Larisch (50.), 1:2 Roman Prokoph (53.), 1:3 Can Ritter (86.), 2:3 Maick Antonio (90.+2), 2:4 Can Ritter (90.+6)