LL SO: Drama Pur in Unterföhring – Grünwald rettet spät einen Punkt

Punkteteilung in Hallbergmoos. Der VfB Hallbergmoos-Goldach und der SB Chiemgau Traunstein trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Traumtor brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Julian Höllen traf aus großer Entfernung zum 1:0 aus Sicht der Gäste (12.).

Vor dem Duell mit dem TSV Grünwald konnte Kastl noch keinen Punkt holen. Am 3. Spieltag sah es lang nach einem überraschenden Sieg des Außenseiters beim TSV Grünwald aus, nach 90 Minuten stand es jedoch 3:3-Unentschieden. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten führten die Gäste bereits mit 2:0. Samuel Stutz brachte Kastl in Führung (5.), Dominik Grothe erhöhte für die Gäste (23.).

In der Folge sah es nach einer Aufholjagd der Hausherren aus. Erst war es Laris Stjepanovic der den Anschlusstreffer erzielte (24.), in der zweiten Halbzeit glich Grünwald dank Milan Zagrar sogar aus (60.). Auch Kastl zeigte Moral und ging durch den Treffer von Marco Unterholzner (72.) erneut in Führung. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber nochmal zurück, Stjepanovic glich per Elfmeter erneut aus und das Spiel endete 3:3-Unentschieden (90. +4).

TSV Grünwald – TSV Kastl 3:3

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic, Fabian Traub, Leon Sammer (85. David Keller), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Milan Zargar, Maximilian Ahammer (72. Felix Triftshäuser) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Manuel Rott (66. Manuel Kellermann), Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (94. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (75. Christoph Hoffmann), Timo Oberreiter (58. Michael Renner), Jonas Berreiter (66. Maximilian Damoser) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samuel Stutz (5.), 0:2 Dominik Grothe (23.), 1:2 Laris Stjepanovic (24.), 2:2 Milan Zargar (60.), 2:3 Marco Unterholzner (72.), 3:3 Laris Stjepanovic (90.+4 Foulelfmeter)