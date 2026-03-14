LL SO: Dornach und GAP jubeln im Keller - Viele Tore in Grünwald

Der FC Unterföhring konnte den TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1 besiegen. Tayfun Arkadas brachte die Gastgeber in der 65. in Front, Minuten zuvor flog Karlsfelds Fabio di Salvo mit gelb-rot vom Platz. In der 80. Minute konnte Deniz Yilmaz für die Gäste zwar ausgleichen, das letzte Wort sprachen aber die Hausherren: Florian Orth netzte in der 89. Minute, Fabian Porr schraubte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+3). Unterföhring klettert mit den drei Punkten auf Platz zehn, Karlsfeld bleibt im Keller auf Rang 16.

Der FC Schwabing Münche besiegte Wacker München klar mit 4:0. Ivan Mijatovic und Giacinto Sibilia sorgten für die 2:0-Pausenführung (22. und 27.), spät im zweiten Durchgang machten erneut Sibilia und anschließend Marco Musso vom Punkt alles klar (79. und 83.). Schwabing klettert auf Rang sieben, Wacker München fält auf den 14. Platz zurück und ist punktgleich mit der ersten Mannschaft auf einem Relegationsplatz (Traunstein). FC Wacker München – FC Schwabing 56 0:4

FC Wacker München: Hannes Weyherter, David Topic (87. Matija Abazovic), Osman Akbulut (69. Armando Tischer), Leonard Fuchs, Jonathan Nsanzimana, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Fedja Huskic, Plator Doqaj, Jasmin Kadiric (69. Anes Ziljkic), Mohamad Awata (82. Adrian Lahi) - Trainer: Fabian Lamotte

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Nicolas Reinhart, Jonas Jehle (74. Thomas Hentschel), Philipp Pirch (66. Moritz Wefelmeier), Louis Schmidt (63. Vincent Halmbacher), Marco Musso, Philipp Schuck, Giacinto Sibilia (82. Tom Julius Schütte), Ivan Mijatovic (85. Korbinian Benkel) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Ivan Mijatovic (22.), 0:2 Giacinto Sibilia (27.), 0:3 Giacinto Sibilia (79.), 0:4 Marco Musso (83. Foulelfmeter)

Der TSV 1860 Rosenheim hatte lange Zeit seine Probleme mit dem Schlusslicht SVN München, Florian Grundner konnte den Bann aber in der 72. Minute brechen und sechs Minuten später einen zweiten Treffer hinterherschieben. Rosenheim schiebt sich zumindest vorübergehend an der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching vorbei auf Rang zwei. TSV 1860 Rosenheim – SVN München 2:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In (64. Zaeem Syed), Simon Fischer, Deniz Ünal (67. Auron Hetemi), Lucas Gratt, Liam Markulin (86. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic, Edis Muhameti (77. Luis Lehmann), Leonardo Papapicco (46. Noah Markulin) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

SVN München: Stanislav Stankic, Israel Quintero Salazar, Christ Emmanuel Makangilu, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Altan Duman (67. Jozo Bobonja), Yassin Ayed, John Papi, Baldwin Wilson (77. Brian Huang), Juri Falch (58. Oleksandr Kolomiiets), Jakub Stolarski (46. Youssuf Hassan) - Trainer: Gökhan San

Schiedsrichter: Julian Henning (Egglham) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Grundner (72.), 2:0 Florian Grundner (78.)

Der SV Dornach konnte im Kampf um die Klasse einen wichtigen Dreier beim ESV Freilassing einfahren. Nach dem Treffer von Junes Amdouni in der 37. Minute sah es lange nach einem knappen Auswärtssieg aus, bis Timo Portenkirchner ausgleichen konnte (77.). Sieben Minuten stellte Felix Partenfelder den alten Abstand wieder her, tief in der Nachspielzeit machte Leon Rexhaj alles klar. Dornach klettert auf Rang 13 und ist nur noch drei Punkte entfernt von Freilassing (12. Platz). ESV Freilassing – SV Dornach 1:3

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl (75. Simon Schlosser), Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Tobias Schindler, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi (52. Mark Kremer), Felix Bischoff, Tobias Frisch (58. Daniel Aschauer), Simon Hafner (58. Leon Windisch), Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

SV Dornach: René Reiter (86. Markus Buck), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Hugo Heise (69. Felix Partenfelder), Simon Kampmann (46. Maurice Albers), Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Adama Diarra (56. Lorenz Scholz), Junes Amdouni (75. Manuel Ring), Can Bozoglu - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Junes Amdouni (37.), 1:1 Timo Portenkirchner (77.), 1:2 Felix Partenfelder (84.), 1:3 Leon Rexhaj (90.+8)

In den ersten 20 Minuten lieferten sich der TSV Grünwald und der SB Chiemgau Traunstein einen wilden Schlagabtausch. Gabriel Wanzeck eröffnete diesen in Minute neun, die passende Antwort hatte Kenan Smajlovic zwei Zeigerumdrehungen später. In der 14. Minute drehte Julian Höllen die Partie zugunsten der Gäste, auch hier ließ die Antwort nicht lange auf sich warten, David Halbich markiert das 2:2 (22.). Die Gäste kamen besser aus der Pause, Smajlovic steuerte seinen zweiten Treffer bei (48.), das Spiel wurde aber eine Viertelstunde später durch erneut Halbich egalisiert. Grünwald ist weiter Fünfter, Traunstein steht auf Rang 15. TSV Grünwald – SB Chiemgau Traunstein 3:3

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner, Michael Hutterer (46. Leon Sammer), Felix Triftshäuser (24. Fabian Traub) (57. Dominik Stanić), David Keller, Yannick Frey, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Emil Tersteegen (70. Michael Steinbacher), Mihael Paranos, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (90. Lennard Schweder), Vegard Salihu, Andrii Pelypenko (79. Jakob Trebesius), Jonas Kranzfelder, Kenan Smajlovic, Julian Höllen - Spielertrainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Sebastian Thoma - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Gabriel Wanzeck (9.), 1:1 Kenan Smajlovic (11.), 1:2 Julian Höllen (14.), 2:2 David Halbich (22.), 2:3 Kenan Smajlovic (48.), 3:3 David Halbich (63.)

Rot: Timon Körber (56./TSV Grünwald/)

Der zweite Sieger im Abstiegskampf ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Die Gastgeber starteten fulminant, Lucas Pfefferle und Jonas Poniewaz netzten beide innerhalb von Sekunden (12. und 14.). Kastl konnte in der Folge durch Clemens Greifenstein zwar verkürzen (39.), ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Garmisch-Partenkirchen bleibt zwar Vorletzter, der Rückstand auf einen Relegationsplatz beträgt aber nur noch zwei Zähler, Kastl ist Neunter. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Kastl 2:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (64. Robin Reiter), Nicolai Bierling, Sebastian Stechele (73. Philippe Schulz), Mouhammadou Ndiaye (89. Lukas Kunzendorf), Jonas Schrimpf (85. Vitus Wagensonner), Christoph Lössl (46. Moritz Schwarz), Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (70. Josef Spermann), Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (70. Nevio Pichler), Timo Oberreiter, Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg)

Tore: 1:0 Lucas Pfefferle (12.), 2:0 Jonas Poniewaz (14.), 2:1 Clemens Greifenstein (39.)

Spiel am Freitag