LL SO: Bruckmühl steigt ab – Big Points für Raben, ESV und Traunstein

Der Abstieg des SV Bruckmühl ist besiegelt. Nach dem 0:3 beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss die Mannschaft von Mike Probst den Gang in die Bezirksliga antreten. Die Gastgeber entschieden die Partie mit drei verwandelten Strafstößen.

Jonas Poniewaz knipste kurz vor der Pause zweimal (43./45.+2.) vom Punkt zur 2:0-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang traf Maximilian Heringer in der 65. Minute mit dem nächsten Elfer zum 3:0-Endstand.

1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Bruckmühl 3:0

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Florian Langenegger, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (86. Quirin Wellenstein), Nicolai Bierling (73. Philippe Schulz), Elian Schmitt, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf (88. Vitus Wagensonner), Christoph Lössl (54. Maximilian Heringer), Jonas Poniewaz, Moritz Müller (80. Moritz Schwarz) - Trainer: Stefan Schwinghammer

SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Thomas Mühlhamer, Patrick Kunze (69. Eryk Dziduch), Andreas Wechselberger, Michael Kraxenberger, Albin Krasnic, Franz Xaver Schreder, Genti Krasniqi (74. Fynn Spitzer), Lennard Schweder (81. Quirin Bartl), Niklas Macek (6. Leon Schalli), Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Johannes Lorenz (Allersberg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jonas Poniewaz (43. Foulelfmeter), 2:0 Jonas Poniewaz (45.+2 Foulelfmeter), 3:0 Maximilian Heringer (65. Foulelfmeter)

Unentschieden Nummer 14 für die Remiskönige vom TSV 1860 Rosenheim: Gegen den TSV Murnau reichte es für die Lucksch-Elf erneut nicht zu einem Dreier. Nach einer torlosen ersten Hälfte drängten beide in den zweiten 45 Minuten auf einen Treffer. So brachte Drachen-Coach Martin Wagner auch Rückkehrer Fabian Erhard, doch auch dem Zwei-Meter-Mann gelang kein Tor mehr.

Nach der Pause dasselbe Bild: Wieder gelang dem FCU der Ausgleich, ehe George Dumitru mit seinem Tor (68.) für den 3:2-Endstand sorgte. Für Wasserburg ist der Heimerfolg bereits der sechste Sieg in Serie. Zumindest vorerst ziehen die Löwen damit mit dem TuS Geretsried an Punkten gleich.

Die Löwen gewinnen die Wasserburger Wasserschlacht und halten Kurs Richtung Bayernliga. In einem nervenaufreibenden Spiel gegen den FC Unterföhring lief zunächst alles geplant. In der 6. Minute traf Kononenko nach Voglmaier-Vorarbeit zur Führung. Zur Mitte der Halbzeit gelang Gottfried Agbavon der Ausgleich (26.) auf den Jaume Rubio Gonzalez die umgehende Antwort fand (28.).

Erneut meisterlich präsentierten sich die Sportfreunde Schwaig am Freitagabend vor über 200 Zuschauern: Gegen den TSV Eintracht Karlsfeld stellte der Meister früh die Zeichen auf Sieg. Nach einem Foul an Ascher verwandelte Hofmaier den fälligen Elfmeter zum 1:0. Für den Defensivspieler war es bereits der zwölfte Saisontreffer. In der 30. Minute hatte der für den verletzten Günzel eingewechselte Steindorf zunächst die große Chance auf das 2:0, scheiterte aber am Aluminium. Besser machte es Empl, der in der 54. Minute traumaft per Freistoß erhöhte. Durch den Heimsieg jagen die Sportfreunde weiter einen Rekord. Mit 80 Punkten und einer Tordifferenz von +65 war nur ein Landesliga-Südost-Meister besser als die Elf von Christian Donbeck.

FC Sportfreunde Schwaig – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber (46. Philipp Strunk), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Kerubel Kuflu (73. Arnel Fazlic), Noah Brill, Vincent Sommer (86. Maximilian Hellinger), Tim Schels, Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth (79. Tobias Paulus), Felix Günzel (15. Joshua Steindorf) - Trainer: Christian Donbeck - Trainer: Walter Werner

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Markus Huber (60. Felix Schimpfermann), Lukas Paunert, Jonas Eicher, Marco Schlittmeier (82. Florian Schrattenecker), Peter Wuthe, Thomas Ettenberger (65. Vitus Vochatzer), Dominik Schäffer (72. Bastian Kirschner), Tobias Beyer (60. Pascal Sattelberger), Christoph Traub, Martin Schön - Trainer: Markus Remlein - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Michael Hagl (Grassau) - Zuschauer: 201

Tore: 1:0 Sebastian Hofmaier (4. Foulelfmeter), 2:0 Johannes Empl (54.)