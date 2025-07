LL SO: Auftakt nach Maß – Aubing dreht gegen Rosenheim auf

Erstmals Landesliga-Fußball in Aubing: Der SV empfing am Sonntagnachmittag den TSV 1860 Rosenheim im eigenen Stadion und wollte nach dem Aufstieg in der letzten Saison einen guten Start in die neue Spielzeit erwischen.

Das zeigte die Elf von Patrick Ghigani von Anfang an. Die Hausherren legten vor rund 200 Zuschauern gut und los und verbuchten die ersten Abschlüsse auf den Kasten der Gäste aus Rosenheim. In der 32. Minute war es dann soweit. Daniel Koch nutzte eine Chance und brachte Aubing in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte die Heimelf weiter munter. Leo Tomic erhöhte so nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 für den Aufsteiger. Und damit noch nicht genug: Eine Viertelstunde vor Schluss traf der eingewechselte Balthasar Zimmermann zum 3:0 für die Hausherren und begrub die Hoffnungen von Rosenheim, nochmal in dieses Spiel zurückzufinden.

Kurz vor Schluss trafen die Gäste dann zwar noch (Johann Ngounou Djayo; 90.), für mehr reichte es aber aus Sicht der Rosenheimer nicht mehr.

SV Aubing München – TSV 1860 Rosenheim 3:1

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Kevin Nsimba (23. Ben Damoah), Michael Appiah, Hans Haderecker (62. Aldin Bajramovic), Leo Tomic (59. Claudio Milican), Abdul Bangura, Artin Shamolli, Daniel Koch (76. Lionel Ndasi), Faris Hero (59. Balthasar Zimmermann)

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Auron Hetemi (58. Deniz Ünal), Simon Fischer, Luis Jesse (46. Lucas Gratt), Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (58. Leonardo Papapicco), Zaeem Syed, Edis Muhameti (58. Steven Khong-In), Johann Ngounou Djayo, Aini Merepeza

Tore: 1:0 Daniel Koch (32.), 2:0 Leo Tomic (51.), 3:0 Balthasar Zimmermann (75.), 3:1 Johann Ngounou Djayo (90.+3)