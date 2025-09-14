LL SO: Aufsteiger Aubing gewinnt erneut und springt auf Platz vier

Spiel am Sonntag:

Der SV Aubing schlägt den TSV Eintracht Karlsfeld und rückt an die Tabellenspitze der Landesliga Südost heran. Den besseren Start erwischte zunächst Karlsfeld und ging in der 14. Minute durch Fabian Barth in Führung. Die Hausherren antworteten jedoch umgehend und glichen durch Daniel Koch aus (17.). In er 32. Minute brachte Jonas Kuhn die Gäste dann erneut in Front, Aubing hatte aber auch diesmal eine Antwort parat. Alexander Rojek sorgte in der 42. Minute für den 2:2-Pausenstand. In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber dann erstmals in Führung. Leo Tomic erzielte in der 62. Minute das 3:2. Eine Karlsfelder Reaktion auf den Rückstand blieb aus. Stattdessen blieb Tomic der Protagonist der zweiten Halbzeit. In der 84. Minute bekam der Aubinger erst eine Zeitstrafe, in der Nachspielzeit machte er dann nur eine Minute nach seiner Rückkehr auf den Platz mit dem 4:2 endgültig den Sack zu. SV Aubing München – TSV Eintracht Karlsfeld 4:2

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic, Leo Tomic, Abdul Bangura (78. Abdulbassit Djobo), Daniel Koch (86. Alexander Horstmann), Balthasar Zimmermann (82. Gabriel Slipac), Alexander Rojek (91. Filippos Koliantzas)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo (62. Ivan Bagaric), Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Fitim Konjuhi (30. Thomas Ettenberger), Lukas Paunert, Fabian Schäffer (78. Tobias Beyer), Florian Schrattenecker, Jonas Kuhn, Ivano Križan (63. Peter Wuthe), Lorent Ismajli (63. Deniz Yilmaz), Fabian Barth

Tore: 0:1 Fabian Barth (14.), 1:1 Daniel Koch (17.), 1:2 Jonas Kuhn (32.), 2:2 Alexander Rojek (42.), 3:2 Leo Tomic (62.), 4:2 Leo Tomic (90.+5) Spiele am Samstag:

Der SB Chiemgau Traunstein hat das Kriseduell mit Wacker München knapp für sich entschieden. Gentian Vokri erzielte den späten Treffer der Partie (76.). Traunstein überholt mit dem zweiten Saisonsieg die Kontrahenten aus München und klettern auf Rang 15. Wacker rutscht auf den vorletzten Platz ab, beide Mannschaften trennt aber nur ein Punkt. FC Wacker München – SB Chiemgau Traunstein 0:1

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Leon Bauer, Anto Stipic, David Topic, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen (85. Fedja Huskic), Jannik Bosnjak (63. Armando Tischer), Severin Buchta, Nam Max Nguyen, Anes Ziljkic - Trainer: Fabian Lamotte

SB Chiemgau Traunstein: Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Elia Hufnagl (63. Arber Tafilaj), Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (83. Peter Horn), Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi, Lennard Schweder (74. Luca Paticchia), Michael Steinbacher - Trainer: Gentian Vokri

Tore: 0:1 Gentian Vokri (76.)

Fünf Buden schenkte der TSV Kastl Schlusslicht SVN München ein. Im ersten Durchgang waren Michael Renner, Timo Oberreiter und Samuel Stutz erfolgreich (4., 11. und 39.). Nach einer gespielten Stunde erhöhte Sebastian Spinner auf 4:0, Ishaq Khalil betrieb mit seinem Treffer Ergebniskosmetik (66.) Den Schlussakkord spielte aber wieder der TSV, Spinner war ein weiteres Mal erfolgreich (76.). Kastl klettert mit dem Heimsieg auf Platz 13. TSV Kastl – SVN München 5:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (63. Philipp Hofmann), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (79. Manuel Rott), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (79. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (63. Maximilian Damoser), Lukas Auberger (59. Manuel Kellermann), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

SVN München: Niklas Leitermann, Youssuf Hassan, Jonah Wenzel, Julien Santana-Mielke (62. Altan Duman), Dylan Tougan (46. Ishaq Khalil), Besart Murtezi, Yassin Ayed, Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Baldwin Wilson (56. Hayati Yilmaz), Edward Johnson (46. Enriko Kranjcec), Didier Mbida Mengue (40. Ismaila Coulibaly) - Trainer: Gökhan San

Tore: 1:0 Michael Renner (4.), 2:0 Timo Oberreiter (11.), 3:0 Samuel Stutz (39.), 4:0 Sebastian Spinner (61. Foulelfmeter), 4:1 Ishaq Khalil (66.), 5:1 Sebastian Spinner (76.)

Ebenfalls fünf Dinger musste der FC Garmisch-Partenkirchen schlucken. Nach den Treffern von Leon Reilhac und Korbinian Vollmann führte der Kirchheimer SC zur Pause mit 2:0 (5. und 37.). Nach dem Pausentee sorgte Luca Mauerer in der 62. Minute für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss drehten die Gäste nocheinmal auf, Sami Benrabh und Marco Flohrs erhöhten auf 5:0 (87. und 90.). Kirchheim steht nun mit 18 Zählern im Tabellenmittelfeld, Garmisch-Partenkirchen fällt mit acht Punkten weniger auf den 14. Platz zurück. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – Kirchheimer SC 0:5

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (85. Philippe Schulz), Nicolai Bierling, Mouhammadou Ndiaye (70. Noah Pawlak), Lukas Kunzendorf (63. Gabriel Taffertshofer), Jonas Schrimpf, Berke Tatlici (46. Philipp Solleder), Lucas Pfefferle, Jonas Poniewaz, Lukas Ende (75. Patrik Cerovečki) - Trainer: Markus Ansorge

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Thomas Branco De Brito (16. Luka Topic), Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Korbinian Vollmann (76. Jan Köhler), Luis Sako (66. Marco Flohrs), Leon Reilhac (82. Nico Eckerl), Luca Mauerer, Niklas Karlin (66. Sami Benrabh) - Trainer: Steven Toy

Tore: 0:1 Leon Reilhac (5.), 0:2 Korbinian Vollmann (37.), 0:3 Luca Mauerer (62.), 0:4 Sami Benrabh (87.), 0:5 Marco Flohrs (90.)

Der TSV Murnau hat den FC Schwabing am Ende knapp mit 2:1 bezwungen. Tizian Schatto und Maximilian Nebl stellten die Weichen in Halbzeit eins auf Heimsieg (30. und 40.). Bendix Kruse markierte in der 78. Minute den Anschlusstreffer, den Ausgleich konnte Schwabing aber nicht mehr erzielen. Murnau klettert mit den drei Punkten auf den zweiten Rang und bleibt am Spitzenreiter Unterhaching II dran. Schwabing fällt auf den siebten Platz zurück. TSV Murnau – FC Schwabing 56 2:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (61. Leon Schlichting), Georg Kutter, Bastian Adelwart (75. Nick Ostler), Jannis Braun (90. Fabian Heiland), Sanel Dacic (86. Benedikt Multerer), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (64. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (88. Noah Becker), Jonas Jehle (46. Bendix Kruse), Philipp Pirch, Rafael Hinrichs (46. Korbinian Benkel), Flint Kapusta (85. Louis Schmidt), Philipp Schuck, Giacinto Sibilia, Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (46. Niklas Tatzer) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg)

Tore: 1:0 Tizian Schatto (30.), 2:0 Maximilian Nebl (40.), 2:1 Bendix Kruse (78.)

Spiele am Freitag: