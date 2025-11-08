LL SO: Aubing zerstört die Garmisch Träume

Am Sonntag des 19. Spieltags der Landesliga Südost stand nur eine Partie an. Aufsteiger SV Aubing München empfing den Tabellenvorletzten 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Spiele am Samstag:

In der ersten Partie am Samstag empfing der SV Dornach den Kirchheimer SC. Nach einer halben Stunde verwandelte Peter Schmöller souverän einen Strafstoß für die Gäste und brachte Kirchheim so mit 1:0 in Führung. Mit diesem Zwischenstand pfiff der Unparteiische die erste Halbzeit ab.

Nach nur fünf Minuten in der zweiten Hälfte meldeten sich die Gäste erneut. Luca Mauerer erhöhte auf 2:0 und besiegelte so den Endstand der Partie. In der 75. Spielminute wurde Raphael Schneider mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Die Gastgeber waren nun in Überzahl, netzten aber nicht ein. Somit nahmen die Gäste drei Punkte zurück nach Kirchheim.

SV Dornach – Kirchheimer SC 0:2

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha (79. Markus Buck), Markus Hanusch, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (79. Manuel Ring), Felix Partenfelder, Simon Kampmann, Marko Todorovic (79. Noah Soheili), Can Bozoglu, Lorenz Scholz (23. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (18. Luis Sako), Raphael Schneider, Leon Reilhac (73. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (87. Korbinian Vollmann), Sami Benrabh (69. Marco Flohrs), Peter Schmöller (53. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 196

Tore: 0:1 Peter Schmöller (32. Foulelfmeter), 0:2 Luca Mauerer (50.)

Gelb-Rot: Raphael Schneider (75./Kirchheimer SC/)







Der FC Schwabing veranstaltete ein wahres Torfestival auswärts in Karlsfeld. Dabei waren es die Gastgeber, die zunächst in Führung gingen. Ein Doppelpack von Roman Gertsmann (6., 9. ) ließ Karlsfeld auf den langersehnten Befreiungsschlag hoffen. Doch nicht mal 60 Sekunden später verkürzte Bendix Kruse auf 2:1 (10.) und das Torspektakel des FC Schwabing nahm seinen Lauf. Giacinto Sibilia schoss den Ausgleich (19.), woraufhin Konstantin Steinmaßl mit dem 3:2 (39.) die Partie drehte. In der zweiten Hälfte trafen die Gäste dann doppelt. Jonas Jehle eröffnete den zweiten Durchgang mit dem 4:2 (48.) und Kruse belohnte sich mit einem Doppelpack in der 80. Spielminute. Damit ging das Spiel 2:5 aus. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Schwabing 56 2:5

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (46. Fitim Konjuhi), Jonas Eicher, Lukas Paunert, Fabian Schäffer (80. Lorent Ismajli), Peter Wuthe (86. Jakov Miškić), Thomas Ettenberger, Tobias Beyer (54. Jonas Kuhn), Christoph Traub, Roman Gertsmann, Deniz Yilmaz (80. Ivano Križan) - Trainer: Fabio Meikis - Spielertrainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle, Rafael Hinrichs (28. Niklas Tatzer), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (84. Louis Schmidt), Giacinto Sibilia (88. Noah Becker), Ivan Mijatovic (70. Korbinian Benkel) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Roman Gertsmann (7.), 2:0 Roman Gertsmann (9.), 2:1 Bendix Kruse (10.), 2:2 Giacinto Sibilia (19.), 2:3 Konstantin Steinmaßl (39.), 2:4 Jonas Jehle (48.), 2:5 Bendix Kruse (80.)

Unterföhring hatte den SVN München zu Gast. Bereits nach 13. Minuten brachte Maick Antonio vor heimischer Kulisse Unterföhring in Führung. Dieser ließ es an diesem Spieltag richtig krachen. Yassin Ayed ließ die Gäste in der 35. Spielminute noch einmal jubeln. Mit einem Gleichstand ging es zurück in die Kabinen. Antonio meldete sich dann blitzartig doppelt und besiegelte mit seinem Hattrick das 3:1 Endergebnis.

FC Unterföhring – SVN München 3:1

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas (46. Fabian Porr), Darius Awoudja (46. Luis Fischer), Sahin Bahadir (71. Tayfun Arkadas), Burhan Bahadir, Emre Gümüs, Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio (89. Matej Stjepic), Clovis Tokoro, Vincent Gmelch (46. Hendrik Geiler) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

SVN München: Dino Hodžić, Enes Kiran, Mehmet Köse, Melih Köse, Jonah Wenzel, Altan Duman, Besart Murtezi (76. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Aleksandar Aco Novakovic (57. Baldwin Wilson), Yassin Ayed (83. Hayati Yilmaz), Baldwin Wilson, Edward Johnson - Trainer: Gökhan San

Schiedsrichter: Tobias Küblböck - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Maick Antonio (13.), 1:1 Yassin Ayed (35.), 2:1 Maick Antonio (78.), 3:1 Maick Antonio (83.)

Der TSV Kastl fuhr einen Auswärtssieg ein. Beim ESV Freilassing gingen die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter von Sebastian Spinner in Führung. Bis zur Halbzeit fielen keine weiteren Tore Timo Oberreiter erhöhte auf 2:0 (48.), ehe sich die Gastgeber paar Minuten zurückmeldeten. Dominik Krein ließ Freilassing mit dem 1:2 noch einmal auf einen Sieg hoffen. Christoph Hoffmann machte dem ESV einen Strich durch die Rechnung. In der Nachspielzeit fiel das 3:1 durch ihn (90 + 2). ESV Freilassing – TSV Kastl 1:3

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller, Simon Schlosser (46. Dominik Krein), Rejan Kryezi (70. Rodi Hussein), Felix Bischoff (65. Leon Windisch), Maik Gunawardhana (85. Aldrin Selimi), Daniel Aschauer (70. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer - Trainer: Albert Deiter

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (92. Anton Kriner), Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner (92. Josef Spermann), Philipp Hofmann (76. Lukas Auberger), Timo Oberreiter (87. Samuel Stutz), Michael Renner (90. Maximilian Damoser) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Sebastian Spinner (4. Foulelfmeter), 0:2 Timo Oberreiter (48.), 1:2 Dominik Krein (54.), 1:3 Christoph Hoffmann (90.+2)

Gelb-Rot: Timo Portenkirchner (94./ESV Freilassing/)

Grünwald empfing den TSV Murnau, der mit einem Dreier auf den zweiten Tabellenplatz springen könnte. Die erste Hälfte ging torlos aus. Beide Seiten tätigten mehrere Wechsel. Auf Seiten der Grünwalder tat sich nach der Pause was. Joker Laris Stjepanovic brachte Grünwald mit einem Doppelpack innerhalb von acht Minuten zweimal zum Jubeln (71.,79.). Kosuch erhöhte dann auf 3:0 und beendete so die Partie. Auch zwei Zeitstrafen in der 86. und 87. brachten die Gastgeber nicht aus der Fassung. TSV Grünwald – TSV Murnau 3:0

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina, Leon Sammer (93. Gabriel Wanzeck), Daniel Leugner (93. Felix Triftshäuser), David Lucksch, Michael Hutterer, David Keller, Marcel Kosuch, Leander Bublitz (59. Laris Stjepanovic) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV Murnau: Benedikt Wallrapp, Christoph Greinwald (83. Elias Richter), Philip Jarosch, Tizian Schatto (76. Murat Höbekkaya), Georg Kutter, Jannis Braun (68. Samuel Spieß), Sanel Dacic (80. Michael Moser), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (80. Konstantin Ott), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (71.), 2:0 Laris Stjepanovic (79. Foulelfmeter), 3:0 Marcel Kosuch (85.) Spiele am Freitag:

Die SpVgg Unterhaching II unterliegt dem TSV 1860 Rosenheim im Gipfeltreffen der Landesliga Südost. Die Gäste erwischten zu Beginn den besseren Start und gingen in der zwölften Minute durch einen Treffer von Noah Markulin in Führung. Die Vorstädter konnten in der 27. Minute durch Jason Eckl zunächste ausgleichen, mussten kurz vor der Pause durch ein Tor von Leon Tutic (40.) aber den erneuten Rückstand hinnehmen. In der zweiten Hälfte schwächte Rosenheim sich dann selbst. Steven Khong-In sah in der 66. Minute die rote Karte. Trotz Überzahl konnten die Hachinger in der Schlussphase aber nicht mehr die nötige Durchschlagskraft entwickeln, um die Niederlage noch abzuwenden. Rosenheim holt damit den dritten Sieg in Folge und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching II auf sechs Punkte. SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 Rosenheim 1:2

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger (56. Nicolas Böhnke), Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Ben Elazar, Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Lucas Gratt (90. Johann Ngounou Djayo) (90. Fabien Ngounou Djayo), Leon Tutic (71. Florian Grundner), Edis Muhameti (75. Nick Scott), Leonardo Papapicco (61. Audai Elghatous), Noah Markulin (61. Eren Emirgan)

Tore: 0:1 Noah Markulin (12.), 1:1 Jason Eckl (27.), 1:2 Leon Tutic (40.)

Rot: Steven Khong-In (68./TSV 1860 Rosenheim/)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gibt sich keine Blöße und schlägt den FC Wacker München deutlich. Bereits in der 22. Minute brachte Tobias Krause die Hausherren mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. In der 33. Minute erhöhte Florian Schmuckermeier auf 2:0. In der 62. Minute sorgte dann ein Münchner Eigentor für die Vorentscheidung, bevor Emil Kierdorf (66.) und Andreas Kostorz (77.) mit zwei weiteren Treffern den 5:0-Endstand herstellten. Der VfB Hallbergmoos-Goldach sammelt durch den Sieg wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. Der FC Wacker München verpasst hingegen die Chance, die Abstiegsränge vorerst zu verlassen. VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Wacker München 5:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Alexandros Tzikas, Andreas Giglberger (82. Valentin Thalmeier), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (63. Jonas Mayr), Moritz Sassmann (76. Johannes Petschner), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner (63. Duje Vukman), Emil Kierdorf (69. Julian Kristo)

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Leonard Fuchs, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (73. Adrian Lahi), Nathan Gebretensae (73. Fedja Huskic), Armando Tischer (73. Anes Ziljkic), Noah Kotb

Tore: 1:0 Tobias Krause (22.), 2:0 Florian Schmuckermeier (33.), 3:0 Leon Bauer (62. Eigentor), 4:0 Emil Kierdorf (66.), 5:0 Andreas Kostorz (77.)