LL SO: Aubing holt Zwei-Tore-Rückstand auf – Remis in Murnau

Nach jeweils zwei Siegen aus den ersten drei Partien blicken sowohl der FC Schwabing, als auch der ESV Freilassing auf einen guten Saisonstart. Den besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste aus dem Berchtesgardener Land. Aldrin Selimi (11.) und Timo Portenkirchner (28.) brachten die Blau-Weißen früh in Führung. Philipp Pirch stellte kurz vor der Pause dann schnell den Anschluss für die Hausherren her (42.). Bis in die Schlussminuten passierte dann nicht mehr viel in Schwabing. Konstantin Steinmaßl hatte in der vierten Minute der Nachspielzeit dann das letzte Wort und glich für die Hausherren in letzter Sekunde aus. So haben beide Mannschaften nach vier Partien sieben Punkte auf dem Konto.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart fing sich der TSV 1880 Wasserburg beim Sieg gegen den SV Dornach am letzten Wochenende. So sollte es auch gegen Eintracht Karlsfeld weitergehen. Vor der Saison sahen nicht wenige Teams die Wasserburger als einen der Aufstiegsfavoriten. Die Hausherren erwischten gegen Karlsfeld dann den besseren Start in die Partie. Robin Ungerath brachte Wasserburg mit seinem zweiten Saisontreffer in der 9. Minute auf Kurs. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel antworteten die Gäste. Christoph Traub egalisierte (46.). In der Folge schwächten sich die Gäste dann selbst. Peter Wuthe sah in der 54. Minute die Ampelkarte. So musste Karlsfeld über eine halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Ungefähr zehn Minuten später spielten die Hausherren ihre Überzahl dann perfekt aus – und Maximilian Biegel erzielte den Führungstreffer für Wasserburg. Dabei blieb es. So feiern die Gastgeber den zweiten Sieg in Folge.