LL SO: Acht-Tore-Spektakel in Moosinning – Planegg gleicht aus

Am Samstag ziehen vier Teams in der Landesliga Südost nach. Während Lerchenau in Moosinning gefordert ist, bestreitet der Aufsteiger aus Planegg-Krailling in Murnau seine Premiere. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker!
Der Kirchheimer SC konnte sein erstes Saisonspiel für sich entscheiden. Gegen den SB Chiemgau Traunstein reichte der Treffer von Roman Prokoph aus der 12. Minute zum knappen Heimsieg. Kirchheim steht über Nacht auf Rang 3, Traunstein ist 16.
Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 1:0
Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito (56. Marco Flohrs), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (78. Jerome Tesfaye), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (56. Kerim Özdemir), Can Ritter (86. Benny Zola), Hannes Wimmer, Roman Prokoph (64. Peter Schmöller) - Trainer: Maximilian Riedmüller
SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko, Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (81. Valton Avdullahi), Lucas Knauer, Rejan Kryezi (61. Dennis Hrvoic), Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (80. Elia Hufnagl), Malte Schorb (89. Noah Hufnagl) - Trainer: Gerald Straßhofer
Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Roman Prokoph (12.)
Rot: Dennis Hrvoic (68./SB Chiemgau Traunstein/)
Der FC Unterföhring schoss sich mit einem 6:1 über den FC Wacker München an den Platz an der Sonne. Jona Meiner traf doppelt im ersten Durchgang (14. und 36.), Daniel Gaedke steuerte den dritten Treffer in Halbzeit eins bei (32.). Nach dem Seitenwechsel erzielten Erik Baer, Tayfun Arkadas und Nils Larisch die Treffer vier bis sechs (49., 53. und 70.). Kurz vor Schluss konnte Wackers Jannik Bosnjak den Ehrentreffer markieren.
FC Unterföhring – FC Wacker München 6:1
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja (56. Noah Khayyal), Kevin-Christopher Flesch, Vitus Asam, Valentin Gerstner, Jona Meiner, Tayfun Arkadas (67. Ove Richter), Razvan Marian, Clovis Tokoro (58. Nils Larisch), Erik Baer (79. Marvin Kretzschmar), Daniel Gaedke (69. Maick Antonio) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber
FC Wacker München: Hannes Weyherter, David Topic (56. Marko Filipovic), Matija Abazovic, David Weixler (56. Osman Akbulut), Alessandro Di Rosa, Lorenz Berntsen (63. Norbert Bzunek), Jannik Bosnjak, Nam Max Nguyen (56. Leon Bauer), Leonard Grob, Nils Linden (56. Adrian Lahi), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jona Meiner (14.), 2:0 Daniel Gaedke (32.), 3:0 Jona Meiner (36.), 4:0 Erik Baer (49.), 5:0 Tayfun Arkadas (53. Foulelfmeter), 6:0 Nils Larisch (70.), 6:1 Jannik Bosnjak (88.)
2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause.
ESV Freilassing – TSV Kastl 0:2
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos (52. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (94. Artem Tsap), Arber Tafilaj (68. Tobias Frisch), Kaan Coskun (58. Timo Hofer), Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (68. Rodi Hussein) - Trainer: Goran Roksandic
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (88. Lukas Auberger), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Manuel Schwaighofer (63. Luan Ademaj), Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber (65. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Alexander Fuchshuber (14.), 0:2 Samuel Stutz (24.)