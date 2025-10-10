LL SO: Acht-Tore-Spektakel – Aubing patzt im Aufstiegsrennen

Der SV Aubing unterliegt dem VfB Hallbergmoos-Goldach in einer umkämpften Partie und lässt wichtige Punkte liegen. Alle Spiele am 15. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.
Der VfB Hallbergmoos-Goldach schlägt den SV Aubing nach einem spektakulären Schlagabtausch. Zunächst gingen die Gäste aus Aubing jedoch durch Alexander Rojek (33.) in Führung. Der VfB antwortete allerdings umgehend und glich durch Emil Kierdorf aus (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte wieder Kierdorf sogar auf 2:1 für die Hausherren.
In der zweiten Hälfte war es wieder der SVA, der zuerst zuschlug. Rojek glich die Partie in der 56. Minute aus, aber wieder hatte Hallbergmoos in Person von Carl Opitz die passende Antwort parat (60.). Aubing wehrte sich und kam durch einen Treffer von Daniel Koch per Elfmeter wieder zum Ausgleich. In der Sschlussphase brachte Tobias Krause die Hausherren dann zum dritten Mal in Führung (78.), von diesem erneuten Nackenschlag erholte sich der SVA nicht mehr.
In der 88. Minute machte Matchwinner Krause mit dem Treffer zum 5:3 dann endgültig den Deckel drauf. Der SV Aubing lässt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen, der VfB Hallbergmoos-Goldach rückt währenddessen auf einen Punkt an die Aufstiegsplätze heran.
VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 5:3
VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz (71. Daniel Müller), Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, David Küttner, Florian Schmuckermeier (76. Simon Werner), Moritz Sassmann (92. Yannick Sassmann), Arian Kurmehaj (90. Duje Vukman), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (65. Tobias Krause)
SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Aldin Bajramovic (76. Alexander Horstmann), Abdul Bangura (80. Abdelilah Erraji), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann, Faris Hero (80. Lionel Ndasi), Alexander Rojek (90. Gabriel Slipac)
Tore: 0:1 Alexander Rojek (33.), 1:1 Emil Kierdorf (36.), 2:1 Emil Kierdorf (45.+2), 2:2 Alexander Rojek (56.), 3:2 Jonas Mayr (60.), 3:3 Daniel Koch (67. Foulelfmeter), 4:3 Tobias Krause (78.), 5:3 Tobias Krause (88.)
Am Donnerstagabend empfing die SpVgg Unterhaching II den TSV Grünwald. Die Partie zwischen den zwei Bayernliga-Absteigern ging 5:1 (4:1) aus. Die jungen Vorstädter fuhren den neunten Sieg in Folge ein.
Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Kopfballtor von Eckl in Führung und dominierten ab diesem Zeitpunkt die Partie. Wenige Minuten später kassierte Grünwalds Halbich eine Rote Karte und der TSV musste die Partie in Unterzahl weiterspielen.
Danach schaltete Haching einen Gang höherer: Innerhalb von zehn Minuten fielen drei Tore: Eckl erhöhte auf 2:0 (23.), anschließend kam zweimal Zimmerer zum Abschluss und erzielte mit einem Doppelpack das 4:0 (28./31.). Vor der Halbzeit nutzten die Grünwalder einen Fehlpass der SpVgg und es fiel das 4:1 (39.). Die zweite Hälfte war etwas ruhiger, dennoch konnte sich Hachings Eckl mit einem Hattrick zum 5:1 belohnen und beendete so die Partie (89.).
SpVgg Unterhaching II – TSV Grünwald 5:1
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Tim Hannemann (53. Tizian Zimmermann), Samuel Weiß, Jason Eckl
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic, Leon Sammer (46. David Lucksch), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller (46. Clemens Kubina), Min-Kook Park (80. Leander Bublitz), David Halbich, Marcel Kosuch
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jason Eckl (2.), 2:0 Jason Eckl (23.), 3:0 Philipp Zimmerer (28.), 4:0 Philipp Zimmerer (31.), 4:1 Marcel Kosuch (39.), 5:1 Jason Eckl (89.)
Rot: David Halbich (11./TSV Grünwald/)