LL SO: 7:0! Haching ohne Gnade – Tabellenführer 1860 chancenlos

Der TSV Grünwald gewinnt knapp beim ESV Freilassing mit 3:2. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 2:0 nach den Toren von Kosuch (4. Minute) und Stjepanovic (12. Minute). Doch die Hausherren gaben nicht auf und verkürzten noch vor der Pause auf 1:2. (Selimi, 33. Minute).

Kurz vor Spielende markierte Kubina das 3:1 für den TSV und sorgte für die Vorentscheidung in der Partie. Windisch (90. Minute) brachte nochmal Spannung rein, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr.

ESV Freilassing – TSV Grünwald 2:3

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (62. Maik Gunawardhana), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (80. Christian Niederstrasser), Felix Bischoff, Simon Hafner (62. Leon Windisch), Daniel Aschauer (70. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (25. Rejan Kryezi)

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (97. Tim Schmidle), Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (76. Leander Bublitz), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich (68. Niklas Kern), Marcel Kosuch

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marcel Kosuch (4.), 0:2 Laris Stjepanovic (12.), 1:2 Aldrin Selimi (33.), 1:3 Clemens Kubina (85. Foulelfmeter), 2:3 Leon Windisch (90.)