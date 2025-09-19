LL SO: 7:0! Haching ohne Gnade – Tabellenführer 1860 chancenlos

Volles Programm in der Landesliga Südost und die Top-Teams waren auswärts gefordert! Haching II traf auf Karlsfeld, Rosenheim war in Traunstein gefordert, Murnau musste nach Kirchheimer, Aubing nach Unterföhring. Grünwald wollte in Freilassing nachlegen. Außerdem traf Wasserburg auf ein kriselndes Garmisch-Partenkirchen. Wir berichteten Live-Ticker.
TSV 1880 Wasserburg – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 4:0
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph (59. Johannes Lindner), Leon Simeth (85. Leander Haunolder), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Danilo Dittrich (64. George Dumitru), Thomas Voglmaier (70. Janik Vieregg), Vinzenz Egger (70. Daniel Kononenko)
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Mouhammadou Ndiaye (13. Gabriel Taffertshofer), Lukas Kunzendorf (68. Robin Reiter), Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (83. Christoph Lössl), Jonas Poniewaz, Noah Pawlak (66. Patrik Cerovečki)
Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 310
Tore: 1:0 Thomas Voglmaier (42. Foulelfmeter), 2:0 Leon Simeth (55.), 3:0 Jaume Rubio Gonzalez (85.), 4:0 Janik Vieregg (86.)
Der TSV Grünwald gewinnt knapp beim ESV Freilassing mit 3:2. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 2:0 nach den Toren von Kosuch (4. Minute) und Stjepanovic (12. Minute). Doch die Hausherren gaben nicht auf und verkürzten noch vor der Pause auf 1:2. (Selimi, 33. Minute).
Kurz vor Spielende markierte Kubina das 3:1 für den TSV und sorgte für die Vorentscheidung in der Partie. Windisch (90. Minute) brachte nochmal Spannung rein, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr.
ESV Freilassing – TSV Grünwald 2:3
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (62. Maik Gunawardhana), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Dominik Krein (80. Christian Niederstrasser), Felix Bischoff, Simon Hafner (62. Leon Windisch), Daniel Aschauer (70. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (25. Rejan Kryezi)
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (97. Tim Schmidle), Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (76. Leander Bublitz), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, David Halbich (68. Niklas Kern), Marcel Kosuch
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marcel Kosuch (4.), 0:2 Laris Stjepanovic (12.), 1:2 Aldrin Selimi (33.), 1:3 Clemens Kubina (85. Foulelfmeter), 2:3 Leon Windisch (90.)
SB Chiemgau Traunstein – TSV 1860 Rosenheim 4:0
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Maximilian Hosp (80. Elia Hufnagl), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (65. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (82. Peter Horn), Arber Tafilaj (73. Emil Tersteegen), Julian Höllen (65. Lennard Schweder), Michael Steinbacher
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Simon Fischer, Nick Scott (47. Audai Elghatous), Deniz Ünal (47. Steven Khong-In), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin (72. Auron Hetemi), Michael Summerer, Edis Muhameti (46. Leon Tutic), Noah Markulin (47. Florian Grundner), Eren Emirgan
Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 542
Tore: 1:0 Julian Höllen (28.), 2:0 Julian Höllen (44.), 3:0 Michael Steinbacher (75.), 4:0 Sandro Discetti (90.+2)
Gelb-Rot: Michael Summerer (62./TSV 1860 Rosenheim/)