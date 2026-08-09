LL SO: 46 Tore in acht Spielen! Grünwald und Wacker gehen unter

Spiele am Sonntag

Der TSV Grünwald zählte vor der Saison erneut zu den Topkandidaten auf den Aufstieg in der Landesliga Südost. Im vierten Saisonsieg kassierte der letztjährige Absteiger allerdings bereits die dritte Niederlage. Beim FC Schwabing ging der TSV am frühen Sonntagnachmittag unter. Damit ging die Torflut vom Samstag weiter. Für die Zuschauer hat sich das Eintrittsgeld mehr als gelohnt. Schon zur Pause gab es sieben (!) Treffer zu sehen.

Bereits nach 20 Minuten war die Partie in München mehr als entschieden. Schwabing legte einen echten Blitzstart hin. Keine Minute war gespielt, da brachte Julian Höllen sein Team in Führung. Nach nicht einmal fünf Minuten erhöhte der Neuzugang auf 2:0. Nach 16 Minuten entschied Simon Hamdard die Begegnung vorzeitig. Der Grünwalder traf ins eigene Tor und wurde wenige Augenblicke später runtergenommen. Besserung trat mit dem frühen Wechsel allerdings nicht ein. Nach 20 Minuten legte Giacinto Sibilia den vierten Treffer für den FCS nach. Noch vor der Pause schnürte Höllen einen Dreierpack (40.). Doch damit war noch nicht genug. Daniel Leugner sorgte wenige Augenblicke später für den Grünwalder Ehrentreffer. Mit dem Pausenpfiff stellte Sibilia den alten Abstand wieder her.

Nach dem Wiederanpfiff fiel das Spiel wesentlich gemächlicher aus. Einzig Laris Stjepanovic betrieb noch einmal Ergebniskosmetik für die Gäste, die dennoch eine herbe Pleite hinnehmen mussten. FC Schwabing 56 – TSV Grünwald 6:2

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Philippe Göbel, Nicolas Reinhart, Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (81. Rafael Hinrichs), Thomas Hentschel (77. Marvin Muzhaqi), Giacinto Sibilia (84. Abdul Bandaogo), Moritz Wefelmeier, Edward Johnson (65. Korbinian Benkel), Julian Höllen (87. Lukas Fronk) - Trainer: Steven Zepeda

TSV Grünwald: Leon Cuni, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (46. Lorenz Weber), Simon Hamdard (20. Leonard Fuchs), Valentin Seebauer, Christoph Schmidt, Daniel Leugner (90. Diego Jungwirth), David Lucksch, Michael Hutterer, David Halbich (72. Yomi Scintu), Laris Stjepanovic (80. Felix Triftshäuser) - Trainer: Sebastian Koch

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Julian Höllen (1.), 2:0 Julian Höllen (5.), 3:0 Simon Hamdard (16. Eigentor), 4:0 Giacinto Sibilia (20.), 5:0 Julian Höllen (40.), 5:1 Daniel Leugner (43.), 6:1 Giacinto Sibilia (45.), 6:2 Laris Stjepanovic (55.)

Gelb-Rot: Christoph Schmidt (86./TSV Grünwald/)

Der Kirchheimer SC hat den unmittelbaren Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Beim SV Aubing reicht es trotz zweimaliger Führung nur zu einem Punkt. Ajoscha Kollman brachte den KSC Mitte der ersten Halbzeit in Front. Kurz nach der Pause glich Daniel Koch aus. Nach etwas mehr als einer Stunde traf dieses Mal Niklas Karlin per Freistoß zur erneuten Führung für Kirchheim. Doch erneut war Koch der Partycrasher. Zwölf Minuten nach dem 2:2 glich er zum Endstand aus. SV Aubing München – Kirchheimer SC 2:2

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (53. Abdulbassit Djobo), David Zovko, Michael Appiah (39. Matthias Boedinger), Ben Damoah, Yassin Ayed (74. Emre Kekec), Abdul Bangura, Adam Zouaidi (69. Tychique Monginda), Marco Brand, Daniel Koch (92. Luca Schweder) - Trainer: Martin Buch

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (73. Gonzalo Lopez Guerena), Kerim Özdemir (88. Mert Cetin), Niklas Karlin, Ajoscha Kollmann (76. Benny Zola), Hannes Wimmer, Phil Appelt (85. Nuyan Karsak), Peter Schmöller, Roman Prokoph - Trainer: Maximilian Riedmüller

Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Ajoscha Kollmann (22.), 1:1 Daniel Koch (50.), 1:2 Niklas Karlin (62.), 2:2 Daniel Koch (74.)

Der TSV Kastl hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Gästen siegten beim Aufsteiger SV Planegg-Krailling. Dabei mussten der TSV mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Dominik Grothe und Alexander Fuchshuber brachten Kastl bereits in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Nach zwölf Minuten stand es schon 0:2 aus Heim-Sicht. Nach knapp einer Stunde sah Samuel Stutz auf Seiten der Gäste die rote Karte. Wenig später gelang dem SVP in Persona von Leonardo Lajqi der Anschlusstreffer. Mit einem Mann weniger brachte der TSV die knappe Führung dennoch über die Zeit. SV Planegg-Krailling – TSV Kastl 1:2

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Tobias Empl (46. Ante Kraljevic), Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža, Filip Miskovic (46. Dario Matijevic), Meriton Vrenezi, Plator Doqaj, Aleksander Demonjic, Vinzenz Wolf (71. Noah Hoeglauer), Andre Gasteiger (81. Ismaila Coulibaly) - spielender Co-Trainer: Mirza Zahirovic - Trainer: Pero Vidak

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (76. Lukas Bürgel), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Arjan Ademaj, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Luan Ademaj, Alexander Fuchshuber (64. Lukas Auberger), Michael Renner (94. Anton Kriner) - Trainer: Martin Göppinger

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dominik Grothe (4.), 0:2 Alexander Fuchshuber (12.), 1:2 Leonardo Lajqi (68.)

Rot: Samuel Stutz (59./TSV Kastl/)

Zum Abschluss des 5. Spieltags durften die Zuschauer in Lerchenau ein weiteres Torspektakel bestaunen. Acht Treffer gab es zwischen dem SV Nord und der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching. Am Ende dürften die Hausherren mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein. Dabei geriet der Aufsteiger in den Anfangsminuten direkt einmal in Rückstand. Felix Müller traf für die Hachinger Youngsters. Karl-Heinz Lappe und Dominik Besel vom Punkt drehten die Partie mit einem Doppelschlag. Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es dann noch einmal kurios. Zunächst glich Nick Kaulfers für die Spielvereinigung aus. Doch Lappe gelang mit dem Pausenpfiff die erneute Führung für sein Team. Die zweite Hälfte ging dann an die Gäste, wobei es lange nicht danach aussah. Zwar egalisierte Jakob Schmid nach fast einer Stunde den Rückstand für die Regionalliga-Reserve, doch in der Schlussphase stellte Besel erneut seine Qualität aus elf Metern. Der eingewechselte Samuel Spinner sicherte mit dem erneuten Ausgleich wenig später Haching II einen Punkt. Somit muss sich München-Lerchenau mit einem Remis zufrieden geben. SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Unterhaching II 4:4

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (46. Andreas Weiß), Nikolaos Mangasaros (46. Jungne Chonker), Yasir Ammar Sami, Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi (67. Hüseyin Gümüs), Dominik Besel, Vukasin Pajic (59. Thomas Winterer), Julius Leucht, Karl-Heinz Lappe (76. Martin Angermeir), Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel

SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Philipp Knörchen, Luis Hasenstab (46. Leonidas Mocquot), Samuel Krenzer, Elia Di Salvo, Daris Ibraković (65. Samuel Spinner), Nick Kaulfers (77. Quentin Mussong), David Michelini (65. Luis Lemke), Jakob Schmid, Felix Müller, David Babic - Trainer: Jan zur Nieden

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Felix Müller (10.), 1:1 Karl-Heinz Lappe (36.), 2:1 Dominik Besel (40. Foulelfmeter), 2:2 Nick Kaulfers (45.+2), 3:2 Karl-Heinz Lappe (45.+4), 3:3 Jakob Schmid (58.), 4:3 Dominik Besel (82. Foulelfmeter), 4:4 Samuel Spinner (86.)

Spiele am Samstag