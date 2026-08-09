LL SO: 46 Tore in acht Spielen! Grünwald und Wacker gehen unter

Nach dem Wahnsinnssamstag ging es am Sonntag ähnlich torreich weiter. In Schwabing und Lerchenau fielen jeweils acht Tore. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Der TSV Grünwald zählte vor der Saison erneut zu den Topkandidaten auf den Aufstieg in der Landesliga Südost. Im vierten Saisonsieg kassierte der letztjährige Absteiger allerdings bereits die dritte Niederlage. Beim FC Schwabing ging der TSV am frühen Sonntagnachmittag unter. Damit ging die Torflut vom Samstag weiter. Für die Zuschauer hat sich das Eintrittsgeld mehr als gelohnt. Schon zur Pause gab es sieben (!) Treffer zu sehen.
Bereits nach 20 Minuten war die Partie in München mehr als entschieden. Schwabing legte einen echten Blitzstart hin. Keine Minute war gespielt, da brachte Julian Höllen sein Team in Führung. Nach nicht einmal fünf Minuten erhöhte der Neuzugang auf 2:0. Nach 16 Minuten entschied Simon Hamdard die Begegnung vorzeitig. Der Grünwalder traf ins eigene Tor und wurde wenige Augenblicke später runtergenommen.
Besserung trat mit dem frühen Wechsel allerdings nicht ein. Nach 20 Minuten legte Giacinto Sibilia den vierten Treffer für den FCS nach. Noch vor der Pause schnürte Höllen einen Dreierpack (40.). Doch damit war noch nicht genug. Daniel Leugner sorgte wenige Augenblicke später für den Grünwalder Ehrentreffer. Mit dem Pausenpfiff stellte Sibilia den alten Abstand wieder her.
Nach dem Wiederanpfiff fiel das Spiel wesentlich gemächlicher aus. Einzig Laris Stjepanovic betrieb noch einmal Ergebniskosmetik für die Gäste, die dennoch eine herbe Pleite hinnehmen mussten.
FC Schwabing 56 – TSV Grünwald 6:2
FC Schwabing 56: Jonas Prier, Philippe Göbel, Nicolas Reinhart, Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (81. Rafael Hinrichs), Thomas Hentschel (77. Marvin Muzhaqi), Giacinto Sibilia (84. Abdul Bandaogo), Moritz Wefelmeier, Edward Johnson (65. Korbinian Benkel), Julian Höllen (87. Lukas Fronk) - Trainer: Steven Zepeda
TSV Grünwald: Leon Cuni, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (46. Lorenz Weber), Simon Hamdard (20. Leonard Fuchs), Valentin Seebauer, Christoph Schmidt, Daniel Leugner (90. Diego Jungwirth), David Lucksch, Michael Hutterer, David Halbich (72. Yomi Scintu), Laris Stjepanovic (80. Felix Triftshäuser) - Trainer: Sebastian Koch
Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Julian Höllen (1.), 2:0 Julian Höllen (5.), 3:0 Simon Hamdard (16. Eigentor), 4:0 Giacinto Sibilia (20.), 5:0 Julian Höllen (40.), 5:1 Daniel Leugner (43.), 6:1 Giacinto Sibilia (45.), 6:2 Laris Stjepanovic (55.)
Gelb-Rot: Christoph Schmidt (86./TSV Grünwald/)
Der Kirchheimer SC hat den unmittelbaren Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Beim SV Aubing reicht es trotz zweimaliger Führung nur zu einem Punkt. Ajoscha Kollman brachte den KSC Mitte der ersten Halbzeit in Front.
Kurz nach der Pause glich Daniel Koch aus. Nach etwas mehr als einer Stunde traf dieses Mal Niklas Karlin per Freistoß zur erneuten Führung für Kirchheim. Doch erneut war Koch der Partycrasher. Zwölf Minuten nach dem 2:2 glich er zum Endstand aus.
SV Aubing München – Kirchheimer SC 2:2
SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Christoph Sdzuy (53. Abdulbassit Djobo), David Zovko, Michael Appiah (39. Matthias Boedinger), Ben Damoah, Yassin Ayed (74. Emre Kekec), Abdul Bangura, Adam Zouaidi (69. Tychique Monginda), Marco Brand, Daniel Koch (92. Luca Schweder) - Trainer: Martin Buch
Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (73. Gonzalo Lopez Guerena), Kerim Özdemir (88. Mert Cetin), Niklas Karlin, Ajoscha Kollmann (76. Benny Zola), Hannes Wimmer, Phil Appelt (85. Nuyan Karsak), Peter Schmöller, Roman Prokoph - Trainer: Maximilian Riedmüller
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Ajoscha Kollmann (22.), 1:1 Daniel Koch (50.), 1:2 Niklas Karlin (62.), 2:2 Daniel Koch (74.)
Der TSV Kastl hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Gästen siegten beim Aufsteiger SV Planegg-Krailling. Dabei mussten der TSV mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.
Dominik Grothe und Alexander Fuchshuber brachten Kastl bereits in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Nach zwölf Minuten stand es schon 0:2 aus Heim-Sicht. Nach knapp einer Stunde sah Samuel Stutz auf Seiten der Gäste die rote Karte. Wenig später gelang dem SVP in Persona von Leonardo Lajqi der Anschlusstreffer. Mit einem Mann weniger brachte der TSV die knappe Führung dennoch über die Zeit.
SV Planegg-Krailling – TSV Kastl 1:2
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Tobias Empl (46. Ante Kraljevic), Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža, Filip Miskovic (46. Dario Matijevic), Meriton Vrenezi, Plator Doqaj, Aleksander Demonjic, Vinzenz Wolf (71. Noah Hoeglauer), Andre Gasteiger (81. Ismaila Coulibaly) - spielender Co-Trainer: Mirza Zahirovic - Trainer: Pero Vidak
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (76. Lukas Bürgel), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Arjan Ademaj, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Luan Ademaj, Alexander Fuchshuber (64. Lukas Auberger), Michael Renner (94. Anton Kriner) - Trainer: Martin Göppinger
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dominik Grothe (4.), 0:2 Alexander Fuchshuber (12.), 1:2 Leonardo Lajqi (68.)
Rot: Samuel Stutz (59./TSV Kastl/)
Zum Abschluss des 5. Spieltags durften die Zuschauer in Lerchenau ein weiteres Torspektakel bestaunen. Acht Treffer gab es zwischen dem SV Nord und der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching. Am Ende dürften die Hausherren mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein.
Dabei geriet der Aufsteiger in den Anfangsminuten direkt einmal in Rückstand. Felix Müller traf für die Hachinger Youngsters. Karl-Heinz Lappe und Dominik Besel vom Punkt drehten die Partie mit einem Doppelschlag. Doch damit nicht genug.
In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es dann noch einmal kurios. Zunächst glich Nick Kaulfers für die Spielvereinigung aus. Doch Lappe gelang mit dem Pausenpfiff die erneute Führung für sein Team.
Die zweite Hälfte ging dann an die Gäste, wobei es lange nicht danach aussah. Zwar egalisierte Jakob Schmid nach fast einer Stunde den Rückstand für die Regionalliga-Reserve, doch in der Schlussphase stellte Besel erneut seine Qualität aus elf Metern.
Der eingewechselte Samuel Spinner sicherte mit dem erneuten Ausgleich wenig später Haching II einen Punkt. Somit muss sich München-Lerchenau mit einem Remis zufrieden geben.
SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Unterhaching II 4:4
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (46. Andreas Weiß), Nikolaos Mangasaros (46. Jungne Chonker), Yasir Ammar Sami, Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi (67. Hüseyin Gümüs), Dominik Besel, Vukasin Pajic (59. Thomas Winterer), Julius Leucht, Karl-Heinz Lappe (76. Martin Angermeir), Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel
SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Philipp Knörchen, Luis Hasenstab (46. Leonidas Mocquot), Samuel Krenzer, Elia Di Salvo, Daris Ibraković (65. Samuel Spinner), Nick Kaulfers (77. Quentin Mussong), David Michelini (65. Luis Lemke), Jakob Schmid, Felix Müller, David Babic - Trainer: Jan zur Nieden
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Felix Müller (10.), 1:1 Karl-Heinz Lappe (36.), 2:1 Dominik Besel (40. Foulelfmeter), 2:2 Nick Kaulfers (45.+2), 3:2 Karl-Heinz Lappe (45.+4), 3:3 Jakob Schmid (58.), 4:3 Dominik Besel (82. Foulelfmeter), 4:4 Samuel Spinner (86.)
Was für ein Spektakel in Murnau: Der TSV hat den FC Wacker München mit 13:4 aus dem Stadion geschossen. Dabei ging es zunächst noch vergleichsweise ausgeglichen zu. Fabian Erhard brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Noah Kotb glich wenig später aus, ehe Erhard, Jonas Schrimpf und Georg Kutter Murnau bis zur 40. Minute auf 4:1 davonziehen ließen. Kotb verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einmal auf 2:4.
Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme. Erhard schnürte seinen Dreierpack, Murat Höbekkaya traf gleich dreimal, dazu reihten sich Jannis Braun und Sanel Dacic in die lange Liste der Torschützen ein. Besonders kurios wurde es in der 84. Minute, als Georg Kutter gleich zweimal traf und Murnau innerhalb kürzester Zeit auf 11:2 und 13:2 stellte. Wacker kam durch Nsimba Rogério und zwei weitere Treffer von Kotb noch einmal zu drei Toren, doch am völlig verrückten 13:4-Heimsieg der Murnauer änderte das nichts. Vor 350 Zuschauern erlebten die beiden Mannschaften damit eine absurde Partie.
Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es ist gut losgegangen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber verdient den Ausgleich bekommen, wo wir einfach sehr schlampig in der Spieleröffnung, beziehungsweise im Gegenpressing waren. Bis zur Halbzeit hat es dann 4:2 gestanden. Wir haben da zwei Geschenke verteilt, was uns echt geärgert hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf das fünfte Tor gehen, das ist uns relativ schnell gelungen.
Nach dem fünften Tor ist dann Wacker ein bisschen auseinandergebrochen. Zudem konnten wir extrem viel Qualität von der Bank nachlegen. Wir freuen uns jetzt über die nächsten drei Punkte und sind gut beraten, demütig zu sein und einfach weiterzumachen.«
TSV Murnau – FC Wacker München 13:4
TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter (61. Maximilian Wörrle), Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier, Michael Moser (52. Sanel Dacic), Jannis Braun, Felix Lautenbacher (61. Tadeus Henn), Jonas Schrimpf (76. Bastian Adelwart), Georg Kutter, Fabian Erhard - Trainer: Andreas Haidl
FC Wacker München: Timur Engl, Theodor Ferner (58. Adrian Lahi), Leon Bauer (46. David Topic), Anto Stipic (36. Leonard Grob), Osman Akbulut, Matija Abazovic, Marko Filipovic, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (77. Nsimba Rogério), Noah Kotb, Lordan Handanovic - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Fabian Erhard (12.), 1:1 Noah Kotb (17.), 2:1 Fabian Erhard (25.), 3:1 Jonas Schrimpf (31.), 4:1 Georg Kutter (40.), 4:2 Noah Kotb (45.+6), 5:2 Fabian Erhard (49.), 6:2 Murat Höbekkaya (60.), 7:2 Jannis Braun (71.), 8:2 Murat Höbekkaya (73.), 9:2 Sanel Dacic (77.), 10:2 Murat Höbekkaya (84.), 11:2 Georg Kutter (84.), 13:2 Georg Kutter (84.), 13:3 Nsimba Rogério (90.), 13:3 Jannis Braun (90.+1), 13:4 Noah Kotb (90.+3 Foulelfmeter)
ESV Freilassing – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:0
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Marius Koller, Tim Gendel, Simon Schlosser, Dominik Krein, Rodi Hussein (81. Raul Miclos), Niclas Hofer (75. Johann Spatzenegger), Timo Hofer, Tim Bageritz (61. Thomas Mayer), Timo Portenkirchner - Trainer: Goran Roksandic
VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Benedikt Orth, Martin Zentrich (27. Valentin Thalmeier), David Küttner (57. Fabian Diranko), Tobias Krause (81. Luke Nauen), Moritz Sassmann, Duje Vukman (46. Arian Kurmehaj), Emil Kierdorf - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut)
Tore: 1:0 Timo Portenkirchner (30.), 2:0 Rodi Hussein (75.), 3:0 Raul Miclos (90.+1)
Der FC Moosinning konnte gegen den SSV Eggenfelden den zweiten Saisonsieg einfahren. Georg Ball steuerte den goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg kurz vor der Pause bei (45.). Moosinning schiebt sich mit den drei Punkten auf den siebten Platz, Eggenfelden bleibt mit nur drei Zählern aus fünf Partien auf dem vorletzten Platz der Tabelle.
FC Moosinning – SSV Eggenfelden 1:0
FC Moosinning: Paul Reiser, Tobias Hartmann (60. Liam Fitzpatrick), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mohamed Abdane (77. Stefan Haas), Tobias Killer (79. Elias Faust), Mert Güzelarslan (79. Luca Neske), Can Bozoglu (77. Yven Bölke) - Trainer: Christoph Ball
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck (86. Dominik Schäffler), Simon Schie, Ankido Abraham, Blin Kelmendi (64. Alexander Matschi), Yehor Kosiachenko, Laurin Hansbauer, Kevin Bergter, Benedikt Huber - Trainer: Daniel Blindhuber
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Georg Ball (45.)
Der VfB Forstinning und Türkgücü München trennten sich mit 1:1. Dimitar Kirchev brachte die Hausherren in der 39. Minute in Front, Mohamed Bekaj konnte nahe der Ein-Stunden-Marke ausgleichen. In der 74. Minute flog Türkgücüs Sahin Bahadir mit gelb-rot vom Platz, Forstinning konnte die anschließende Überzahl aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Forstinning klettert mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht auf den dritten Platz, Türkgücü ist nun Sechster.
VfB Forstinning – Türkgücü München 1:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Yazar Taskin (79. Julian Kristo), Emir Yildirim, Aleksandar Aco Novakovic, Luca Mancusi, Michele Cosentino (88. Ante Basic), Antonio Saponaro - Trainer: Gerhard Lösch
Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Mohamed Bekaj, Burhan Bahadir, Marin Pudic (24. Mert Sahin), Amar Cekic, Atilla Arkadas, Mohamad Awata, Alexander Rojek (81. Cengiz Basaran), Luan Redzepi (58. Abdulrahman Hassirou) - Trainer: Slaven Skeledzic
Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Dimitar Kirchev (39.), 1:1 Mohamed Bekaj (62.)
Gelb-Rot: Sahin Bahadir (74./Türkgücü München/)