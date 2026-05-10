LL SO: 1880 wahrt Aufstiegschance - Kantersiege für Haching und SBC

Spiele am Sonntag

Der Aufstiegskampf der Landesliga Südost ist am Sonntag nicht endgültig entschieden worden, sondern bleibt damit vor dem letzten Spieltag weiter offen. Dabei sah es sehr lange nicht danach aus.

Der TSV 1880 Wasserburg erzielte erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Siegtreffer beim FC Schwabing. Vinzenz Egger erlöste den Tabellenzweiten kurz vor Schluss. Zuvor hatten beide Teams, vor allem auch der Außenseiter, Chancen auf Treffer. Auf beiden Seiten gab es jeweils einen Pfostentreffer. Wasserburg verschiebt damit die Meisterparty des TSV 1860 Rosenheim vorerst in letzter Sekunde. Die Löwen haben im Fernduell nächste Woche nun selbst noch die Möglichkeit auf den Titel und den Bayernliga-Aufstieg. Dafür braucht es einen Sieg und eine zeitgleiche Niederlage des Tabellenführers. Zugleich könnte der TSV 1880 sogar noch vom TSV Murnau im Kampf um den Relegationsplatz überholt werden.

FC Schwabing 56 – TSV 1880 Wasserburg 0:1

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad (91. Noah Becker), Nicolas Reinhart, Florian Mayer (79. Louis Schmidt), Flint Kapusta, Marco Musso, Philipp Schuck, Bendix Kruse, Moritz Wefelmeier (85. Ivan Mijatovic) (87. Lasse Bethäuser), Tom Julius Schütte (83. Philipp Pirch) - Trainer: Steven Zepeda

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich (86. Janik Vieregg), Maximilian Biegel (75. Dominik Köck), Leon Simeth (70. Vinzenz Egger), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru (61. Leander Haunolder), Danilo Dittrich (75. Michael Barthuber), Robin Ungerath, Thomas Voglmaier - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen)

Tore: 0:1 Vinzenz Egger (90.)