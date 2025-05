LL: Rückschlag im Aufstiegsrennen für den SVW

Mainz. Im Kampf um Platz zwei in der Landesliga Ost hat der SVW Mainz drei Spieltage vor Schluss keine besonders guten Karten mehr. Während die anderen drei Topteams durch die Bank gewannen und Rivale SV Büchelberg den Ludwigshafener SC beim 11:0 gar förmlich überrollte, mussten sich die Weisenauer bei Verfolger VfR Grünstadt mit 0:2 geschlagen geben – und sind damit nur noch Vierter. Dagegen schaffte der FC Fortuna Mombach völlig überraschend einen Dreier bei der Oberliga-Reserve des VfR Wormatia Worms und darf im Kampf gegen den Abstieg weiter hoffen.

Die Jungs von Jochen Walter hatten auf dem Naturrasen der Nordpfälzer sehr häufig den Ball. Gerade in der ersten Hälfte erspielte sich der SVW vor 80 Zuschauern auch beste Möglichkeiten, darunter drei Hundertprozentige. Doch Paul Nauth beim Stand von 0:0 sowie zweimal Simon Günsch kurz vor der Pause scheiterten jeweils. Der VfR indes traf durch Jakob Pollok (30.), und Robin Gerber (63.).

VfR Wormatia Worms II – FC Fortuna Mombach 0:1 (0:0). – Marouan Mourtada gelang vor 50 Fans in der 60. Minute der alles entscheidende Treffer zum dritten Auswärtssieg der Mombacher in der laufenden Runde. Der eingewechselte Dayan Rivera hatte im Mittelfeld einen Zweikampf gewonnen und schön in den Lauf von Mourtada gelegt, der sich nicht zweimal bitten ließ. „Bei den heißen Temperaturen war es ein ansehnliches Spiel mit vielen Vorteilen, aber auch mit zu vielen vergebenen Tormöglichkeiten für uns“, machte der Mombacher Abteilungsleiter Johann Grabowski deutlich.

„Aber das begleitet uns ja bekanntlich schon die ganze Runde über.“ Der Sieg der Elf des zum Rundenende scheidenden Coachs Milan Pavlicic sei unter dem Strich „mehr als verdient“ gewesen. „Wir hatten mehr Willen, das entscheidende Tor zu machen.“ Auf die Frage, ob er jetzt wieder mehr an den Klassenverbleib glaube, antwortete der erfahrene Funktionär lakonisch: „Wir werden sehen – es sind noch drei Spiele zu spielen.“