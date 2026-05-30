LL-Relegation: Verlängerung, Platzverweise, Drama – Planegg steigt auf Rückspiel der Landesliga-Relegation von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Steigt in die Landesliga auf: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser

Im Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga konnte sich der SV Planegg-Krailling gegen den FC Aschheim durchsetzen.

Was für ein Fight beider Mannschaften! Nach 120 Minuten jubelt der SV Planegg-Krailing über den Aufstieg in die Landesliga, während die Aschheim-Spieler um ihre Superstars Diedo Contento und Mehmet Ekici erschöpft und frustriert zu Boden sanken.

Aldin Ahmetovic brachte den SV Planegg-Krailling in der 38. Minute in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Diego Contento per schönem Schlenzer ausgleichen (48.), in der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer. Marcel Schütz flog in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz, Wimmer kassierte die Zehn-Minuten-Zeitstrafe. In der Verlängerung flog mit Blendart Bajraktari ein weiterer Aschheim-Spieler vom Platz. Planegg-Krailling nutzte die Überzahl in der Folge aus, Mirza Zahirovic erlöste die Gastgeber in der 112. Minute. Doch damit nicht genug: Auch Monzonis Montilla flog mit einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe vom Platz. SV Planegg-Krailling – FC Aschheim 2:1 n.V.

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (115. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (106. Noah Hoeglauer), Valentino Gavric (83. Antonio Matic), Dario Matijevic (86. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac - Trainer: Pero Vidak

FC Aschheim: Pascal Jakob, Diego Contento, Alexander Gschwend (100. Alessandro Contento), Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla, Mirza Idrizović (72. Marcel Schütz), Hannes Wimmer, Burhan Mustafov (112. Alessandro Luzzi), Mehmet Ekici, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack (112. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Markus Hertlein (Dinkelsbühl)

Tore: 1:0 Aldin Ahmetovic (38.), 1:1 Diego Contento (48.), 2:1 Mirza Zahirovic (112.)

Rot: Marcel Schütz (90./FC Aschheim/)

Rot: Blendart Bajraktari (105./FC Aschheim/)

Rot: Jose Vicente Monzonis Montilla (120./FC Aschheim/)

Das Hinspiel: