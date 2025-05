LL-Relegation: Traunstein gewinnt auch das Rückspiel und hält die Liga

Mark Kremer brachte den SB Chiemgau Traunstein kurz vor der Pause in Führung (44.) und stellte in Summe auf 5:0. Nach dem Pausentee glich Lukas Edhofer zwar aus (48.), kurz darauf stellte Dennis Hrvoic den alten Abstand wieder her (52.). Der FC Künzing steigt in die Bezirksliga ab.

SB Chiemgau Traunstein – FC Künzing 2:1

SB Chiemgau Traunstein: Issa Ndiaye, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (65. Andrii Pelypenko), Patrick Dreßl, Dennis Hrvoic (65. Karlo Jolić), Sandro Discetti (70. Danijel Majdancevic), Gentian Vokri, Vegard Salihu (62. Mihael Paranos), Jonas Kranzfelder, Mark Kremer (65. Emil Tersteegen), Sascha Marinkovic - Trainer: Danijel Majdancevic

FC Künzing: Daniel Schedlbauer (81. Simon Zitzlsperger), Alexander Winberger (55. Jonas Sonnleitner), Tim Hain (76. Wolfgang Resch), Fabian Burmberger, Thomas Winberger, Simon Kröninger, Tobias Pirkl (55. Daniel Seidl), Lukas Ebner, Lukas Edhofer, Andreas Drexler, Yannick Bielmeier (46. Leon Weigl) - Trainer: Matthias Süß - Trainer: Fabian Burmberger

Schiedsrichter: Michael Krug (München)

Tore: 1:0 Mark Kremer (44.), 1:1 Lukas Edhofer (48.), 2:1 Dennis Hrvoic (52.)