LL-Relegation: Sieg nach Rückstand! Moosinning vor Aufstieg

Der FC Moosinning steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Landesliga. Der Bezirksligist aus der Nord-Staffel hat das Hinspiel der zweiten Relegations-Runde in Niederbayern gewonnen. Beim FC Ergolding drehte der FCM einen Rückstand.
Der FC Moosinning hat beste Karten auf den Aufstieg in die Landesliga. Der Tabellenzweite der regulären Saison in der Bezirksliga Nord hat das Hinspiel der zweiten und letzten Runde beim FC Ergolding vor einer Traumkulisse von rund 1000 Zuschauern mit 3:1 für sich entschieden und steht damit unmittelbar vor dem Sprung in die höhere Liga.
Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Tobias Bruckmeier brachte die Hausherren nach 20 Minuten in Führung. Ein Eigentor bescherte Moosinning jedoch noch vor der Pause den Ausgleich (35.). Thomas Huf fälschte eine Eckenhereingabe unglücklich ins eigene Tor ab.
So ging es im Gleichschritt in die Pause. Dabei wäre eine Ergoldinger Führung in einer überwiegend ausgeglichenen ersten Hälfte nicht unverdient gewesen. Rocco Schmidleitner hatte die erneute Führung auf dem Fuß gehabt. Sein Heber verfehlte das Gästetor jedoch knapp.
Nach dem Wiederanstoß verhinderte dieses Mal die Latte aus ganz kurzer Distanz den zweiten Treffer für die Niederbayern. Im Gegenzug drehte dann Moosinning die Partie. Mohamad Abdane netzte nach 74. Minuten ein.
In der absoluten Schlussphase besorgte dann Maximilian Völke mit einem absoluten Traumtreffer die Entscheidung. Ein Volley aus rund 25 Metern fand den Weg ins Tor. Im Anschluss ließ Ergolding noch Hochkaräter liegen. Damit geht Moosinning mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in das "Finalspiel".
FC Ergolding – FC Moosinning 1:3
FC Ergolding: Moritz Riedl, Dennis Skora, Alexander Sarnoch, Moritz Breuer, Akim Ouro-Agrignan, Oliver Steil, Simon Bauer, Tobias Bruckmeier (88. Julius Drück), Rocco Schmidleitner (88. Daniel Bauer), Thomas Huf, Aziz Ouro Agrignan (43. Ibrahim Mulaj) - Co-Trainer: Daniel Skora - Trainer: Michael Heckner
FC Moosinning: Aaron Siegl, Nicolai Brugger, Stefan Haas (88. Daniel Auerweck), Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (80. Christian Häusler), Marco Esposito (45. Maximilian Voelke), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Elias Faust (81. Maximilian Schmid), Maximilian Lechner (88. Stefan Erl) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Tobias Bruckmeier (19.), 1:1 Thomas Huf (35. Eigentor), 1:2 Mohamed Abdane (74.), 1:3 Maximilian Voelke (83.)