LL-Relegation: Sieg nach Rückstand! Moosinning vor Aufstieg

Moosinning durfte in Ergolding gleich dreimal jubeln. – Foto: Harry Rindler

Der FC Moosinning steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Landesliga. Der Bezirksligist aus der Nord-Staffel hat das Hinspiel der zweiten Relegations-Runde in Niederbayern gewonnen. Beim FC Ergolding drehte der FCM einen Rückstand.

Hinspiel der Landesliga-Relegation am Mittwochabend:

Der FC Moosinning hat beste Karten auf den Aufstieg in die Landesliga. Der Tabellenzweite der regulären Saison in der Bezirksliga Nord hat das Hinspiel der zweiten und letzten Runde beim FC Ergolding vor einer Traumkulisse von rund 1000 Zuschauern mit 3:1 für sich entschieden und steht damit unmittelbar vor dem Sprung in die höhere Liga.

Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Tobias Bruckmeier brachte die Hausherren nach 20 Minuten in Führung. Ein Eigentor bescherte Moosinning jedoch noch vor der Pause den Ausgleich (35.). Thomas Huf fälschte eine Eckenhereingabe unglücklich ins eigene Tor ab. So ging es im Gleichschritt in die Pause. Dabei wäre eine Ergoldinger Führung in einer überwiegend ausgeglichenen ersten Hälfte nicht unverdient gewesen. Rocco Schmidleitner hatte die erneute Führung auf dem Fuß gehabt. Sein Heber verfehlte das Gästetor jedoch knapp.