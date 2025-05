LL-Relegation: SCO kommt zweimal zurück – und verliert am Ende doch

Es ist wieder Relegations-Zeit: Der SC Olching kämpft gegen den FC Thalhofen um den Verbleib in der Landesliga. Der SCO trifft auf den Jugendverein von Kevin Volland. Sein Bruder Robin, in Oberbayern unter anderem bekannt aus einer Zeit beim FC Unterföhring, geht für den FC erfolgreich auf Torejagd. Auch gegen Olching trifft er. Am Ende steht eine Niederlage. Der Ticker.