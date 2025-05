LL-Relegation: Pleite bei Bezirksligisten – Olching verliert gegen FCS

Im Hinspiel der 2. Runde in der Landesliga-Relegation ist der SC Olching zu Gast beim FC Stätzling. Der SCO hat sich in der 1. Runde nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den FC Thalhofen durchgesetzt und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Stätzling hat mit dem VfL Kaufering bereits einen Landesligisten ausgeschaltet und will sich nun im Hinspiel einen Vorteil verschaffen. Der Ticker.

Niederlage in der Relegation gegen Stätzling: SC Olching zu harmlos

Im zweiten Durchgang passierte recht wenig. Von dem Rückstand konnten sich die Gäste nicht mehr erholen. So steht am Ende eine Niederlage beim Bezirksligisten. Zwar hat Stätzling damit leicht die Nase vorn. Doch im alles entscheidenden Rückspiel ist bei dem Ergebnis noch alles offen. Das Spiel steigt am Samstag, 31. Mai, um 16 Uhr in Olching. Wir berichten auch diesmal wieder im Live-Ticker.