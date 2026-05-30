LL-Relegation: Moosinning verliert Rückspiel, steigt aber dennoch auf

Im Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga empfängt der FC Moosinning den FC Ergolding. Das Hinspiel entschied Moosinning mit 3:1 für sich. Der LIVE-Ticker:
Oliver Steil erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 51. Minute, am Ende fehlte dem FC Ergolding ein weiteres Tor, um sich in die Verlängerung zu retten.
FC Moosinning – FC Ergolding 0:1
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Felix Meier, Abdelaziz Abdane (70. Stefan Erl), Mohamed Abdane (85. Maximilian Schmid), Tobias Killer (79. Manuel Gröber), Elias Faust (87. Mateus Hones), Maximilian Lechner, Christian Häusler (46. Thomas Auerweck) - Trainer: Christoph Ball
FC Ergolding: Moritz Riedl, Dennis Skora, Alexander Sarnoch, Moritz Breuer, Akim Ouro-Agrignan, Oliver Steil, Simon Bauer (77. Daniel Bauer), Tobias Bruckmeier (63. Julius Drück), Rocco Schmidleitner, Thomas Huf (71. Ibrahim Mulaj), Aziz Ouro Agrignan - Co-Trainer: Daniel Skora - Trainer: Michael Heckner
Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 697
Tore: 0:1 Oliver Steil (51.)
Rot: Oliver Steil (90./FC Ergolding/)
FC Ergolding – FC Moosinning 1:3
FC Ergolding: Moritz Riedl, Dennis Skora, Alexander Sarnoch, Moritz Breuer, Akim Ouro-Agrignan, Oliver Steil, Simon Bauer, Tobias Bruckmeier (86. Daniel Bauer), Rocco Schmidleitner (86. Julius Drück), Thomas Huf, Aziz Ouro Agrignan (86. Ibrahim Mulaj) - Co-Trainer: Daniel Skora - Trainer: Michael Heckner
FC Moosinning: Aaron Siegl, Nicolai Brugger, Stefan Haas (88. Daniel Auerweck), Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (80. Christian Häusler), Marco Esposito (45. Maximilian Voelke), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Elias Faust (81. Maximilian Schmid), Maximilian Lechner (88. Stefan Erl) - Co-Trainer: Alfred Obermeier - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Tobias Bruckmeier (19.), 1:1 Thomas Huf (35. Eigentor), 1:2 Mohamed Abdane (74.), 1:3 Maximilian Voelke (83.)