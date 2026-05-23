 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL-Relegation: Moosinning gewinnt Elferschießen und steht in Runde 2

Relegationsrückspiel zur Landesliga

von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Muss in Deggendorf einen Rückstand aufholen: Der FC Moosinning.
Muss in Deggendorf einen Rückstand aufholen: Der FC Moosinning. – Foto: Marc Marasescu

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Am Samstagnachmittag gastiert der FC Moosinning in der ersten Runde der Relegation im Rückspiel bei der SpVgg GW Deggendorf. Das Hinspiel verlor Moosinning mit 1:2. Der LIVE-Ticker.

Heute, 16:00 Uhr
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