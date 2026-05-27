 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL-Relegation LIVE: Planegg führt! Aschheim trifft dreimal Latte

Hinspiel der zweiten Runde

von Alexander Nikel · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Aschheim fordert Planegg-Krailling.
Aschheim fordert Planegg-Krailling. – Foto: Jenni Maul

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Am Mittwochabend stehen die Hinspiele in der Landesliga-Relegation an. Der FC Aschheim empfängt ab 18:30 Uhr den SV Planegg-Krailling. Die Hausherren setzten sich gegen den TSV Eintracht Karlsfeld durch. Die Gäste ließen dem SV Dornach keine Chance.

Hinspiel der Landesliga-Relegation am Mittwochabend:

Heute, 18:30 Uhr
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