Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL-Relegation LIVE: Moosinning mit viel Glück in der Verlängerung
Relegationsrückspiel zur Landesliga
von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Muss in Deggendorf einen Rückstand aufholen: Der FC Moosinning. – Foto: Marc Marasescu