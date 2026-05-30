 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ticker

LL-Relegation LIVE: Moosinning mit guten Karten gegen Ergolding

Rückspiel der Landesliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel gewann Moosinning (links) mit 3:1.
Das Hinspiel gewann Moosinning (links) mit 3:1. – Foto: Antun Bosnjakovic

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Ergolding
Moosinning

Im Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga empfängt der FC Moosinning den FC Ergolding. Das Hinspiel entschied Moosinning mit 3:1 für sich. Der LIVE-Ticker:

Mi., 27.05.2026, 18:30 Uhr
FC Ergolding
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FC Moosinning
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Das Hinspiel:

Heute, 18:00 Uhr
FC Moosinning
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FC Ergolding
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18:00live